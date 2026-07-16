Maison Pommery & Associés : Communiqué Financier - Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Communiqué Financier

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

La dynamique commerciale continue d’être portée par les marques stratégiques du Groupe

Chiffre d’affaires consolidé de 95,7 M€ , en variation de +0,6% par rapport au premier semestre 2025 à périmètre comparable 1 (-12,4% en publié)

, en variation de par rapport au premier semestre 2025 à périmètre comparable (-12,4% en publié) Progression du chiffre d’affaires de Champagne Pommery & Greno à +7,1%

à +7,1% Déploiement de la commercialisation de Champagne Pompadour

Diminution des ventes interprofessionnelles sans contribution à l’EBITDA et cession de la marque Heidsieck & Co Monopole

1Périmètre comparable : exclusion des ventes Heidsieck & Co Monopole et des ventes interprofession Champagne

Reims, le 16 juillet 2026

Au premier semestre 2026, Maison Pommery & Associés poursuit le déploiement de sa stratégie commerciale dans un environnement de marché qui demeure exigeant.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 95,7 M€, contre 109,3 M€ au premier semestre 2025. Ce recul est lié à la cession Heidsieck & Co Monopole (-9,6 M€) et la réduction des ventes interprofessionnelles sans contribution à l’EBITDA (-4,5 M€).

A périmètre comparable, la variation est de +0,6% avec une activité Champagnes qui enregistre une progression de ses volumes de ventes en clientèle, illustrant la bonne tenue de la dynamique commerciale et l’attractivité des marques stratégiques du Groupe.

Performance par activité

Activité CA S1 2026*

(M€) CA S1 2025

publié

(M€) Variation à périmètre comparable (%) Variation

publiée (%) Champagnes 83,4 94,3 +4,4% -11,5% Provences & Camargues 5,8 5,7 +1,7% +1,7% Autres (Portos, Sparkling Wines, divers) 6,6 9,4 -30,2% -30,2% Total Groupe 95,7 109,3 +0,6% -12,4%

(*) en cours d’audit

Le chiffre d’affaires publié de l’activité Champagnes ressort à 83,4 M€. A périmètre comparable, il progresse de +4,4% par rapport au premier semestre 2025.

Dans un marché tendu, le chiffre d’affaires des vins de Provence et de Camargue est en progression de +1,7%.

L’activité au Portugal présente une évolution contrastée avec une hausse de 26,4% des vins du Douro mais une baisse des ventes des Portos.

Les ventes de Sparkling Wines poursuivent leur dynamique avec +31,1% en chiffre d’affaires . Cette tendance positive concerne tous les effervescents du Groupe : England, California, et Camargue.

poursuivent leur dynamique avec . Cette tendance positive concerne tous les effervescents du Groupe : England, California, et Camargue. La baisse du segment Autres est majoritairement due à une baisse des prestations de services.

Champagne Pommery & Greno au cœur de la dynamique commerciale

La marque Champagne Pommery & Greno enregistre une forte dynamique au premier semestre 2026, avec un chiffre d’affaires en progression de 7,1%.

Cette performance reflète la force de la marque, la qualité de son implantation commerciale et la bonne réception de ses cuvées premium sur ses principaux marchés. Ces dernières voient leur poids dans le chiffre d’affaires de la marque poursuivre leur progression.

Lancement de la commercialisation de Champagne Pompadour

Maison Pommery & Associés a initié la distribution de Champagne Pompadour sur ses principaux marchés, avec des premiers résultats positifs venant renforcer le poids du premium dans le portefeuille du Groupe.

Évolution du chiffre d’affaires Champagnes par zone géographique

Zone géographique CA S1 2026

(M€) CA S1 2025

publié

(M€) Variation à périmètre comparable (%) Variation

publiée (%) France 31,3 40,5 -4,0% -22,5% Europe 36,4 33,8 +14,9% +7,8% Pays tiers 15,6 20,0 -1,0% -21,9% Total Champagnes 83,4 94,3 +4,4% -11,5%



L’international représente 62,4% du chiffre d’affaires Champagnes de Maison Pommery & Associés.

Le Groupe continue de gagner des parts de marché avec +4,6% de volumes de bouteilles conditionnées Champagnes à périmètre comparable, contre des expéditions à +1,2% :

En France , les volumes reculent de -3,4% en ligne avec la baisse des expéditions du marché (-3,0%). Les ventes de sell-out (sorties caisse en grande distribution) sont en revanche positives à +7,2% avec un gain de part de marché de +1,9pp sur le segment.

, les volumes reculent de -3,4% en ligne avec la baisse des expéditions du marché (-3,0%). Les ventes de sell-out (sorties caisse en grande distribution) sont en revanche positives à +7,2% avec un gain de part de marché de +1,9pp sur le segment. En Europe , le volume augmente de +16,6% surperformant largement le marché à +8,3%.

, le volume augmente de +16,6% surperformant largement le marché à +8,3%. Dans les pays tiers, le Groupe est à -1,0% en comparaison avec un marché à +2,0%, la baisse étant principalement localisée sur les Etats-Unis.

Perspectives



Le Groupe entend maintenir sa dynamique commerciale au second semestre en se concentrant sur le développement de ses cuvées premium et le renforcement de ses positions sur ses principaux marchés.

En parallèle, les travaux de refinancement se poursuivent en étroite concertation avec les partenaires bancaires du Groupe, tandis que Henkell International continue la réalisation de ses due diligences.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts :

Maison Pommery & Associés : Presse : Franck Delval, Directeur Financier

+33 3 26 61 62 34​

comfi@maisonpommery.fr Laurent Poinsot​

+33 1 53 70 74 77​

lpoinsot@image7.fr​



Caroline Simon​

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caroline.simon@image7.fr

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