EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2026

|Bilan semestriel au 30 juin 2026
Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 6 421 titres
- 26 951 euros
Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées les opérations suivantes :
|ACHAT
|11 343 titres
|364 298 euros
|600 transactions
|VENTE
|10 022 titres
|308 647 euros
|513 transactions
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 5 100 titres
- 82 602 euros
Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 2 209 titres
- 227 113 euros
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achat
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de (€)
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de (€)
|Total
|600
|11343
|364297,6
|513
|10022
|308647,2
|02/01/2026
|10
|133
|5182,9
|3
|40
|1575,9
|05/01/2026
|2
|21
|806,5
|2
|2
|77,1
|06/01/2026
|8
|178
|6740,5
|5
|50
|1909
|07/01/2026
|3
|24
|907,2
|4
|6
|227,8
|08/01/2026
|10
|180
|6733
|3
|4
|150,1
|09/01/2026
|1
|1
|37,2
|6
|131
|4937,6
|12/01/2026
|5
|62
|2370,8
|16
|216
|8302,4
|13/01/2026
|3
|31
|1193,7
|9
|205
|8014,3
|14/01/2026
|9
|213
|8412,9
|10
|244
|9682,4
|15/01/2026
|9
|186
|7276,4
|1
|1
|39,5
|16/01/2026
|2
|27
|1045
|1
|1
|38,8
|19/01/2026
|4
|119
|4596,5
|2
|11
|426,8
|20/01/2026
|3
|25
|962,5
|1
|1
|38,5
|21/01/2026
|1
|50
|1935
|4
|80
|3092
|22/01/2026
|4
|41
|1586,7
|2
|3
|116,4
|23/01/2026
|8
|116
|4481,8
|2
|52
|2015
|26/01/2026
|3
|40
|1536,2
|3
|14
|540,4
|27/01/2026
|5
|65
|2488,1
|1
|1
|38,3
|28/01/2026
|11
|331
|12465
|2
|39
|1482
|29/01/2026
|6
|128
|4837,1
|16
|321
|12341,9
|30/01/2026
|2
|11
|425,8
|6
|151
|5909,8
|02/02/2026
|11
|263
|10092,8
|10
|282
|11022
|03/02/2026
|0
|0
|0
|8
|199
|7892,6
|04/02/2026
|3
|61
|2436,2
|4
|29
|1165,8
|05/02/2026
|1
|1
|39,9
|4
|41
|1639,9
|06/02/2026
|5
|121
|4840,1
|4
|93
|3758,5
|09/02/2026
|2
|13
|516,2
|10
|242
|9772,3
|10/02/2026
|9
|126
|5063,9
|3
|81
|3276,4
|11/02/2026
|7
|136
|5406,5
|1
|1
|40
|12/02/2026
|7
|119
|4714,9
|3
|81
|3231,7
|13/02/2026
|7
|58
|2278,2
|1
|1
|39,4
|16/02/2026
|7
|103
|4029,2
|2
|3
|117,8
|17/02/2026
|10
|179
|6912,4
|0
|0
|0
|18/02/2026
|9
|192
|7263,2
|1
|1
|37,9
|19/02/2026
|6
|40
|1503,9
|5
|120
|4551,6
|20/02/2026
|5
|71
|2685
|1
|1
|38
|23/02/2026
|2
|11
|414,9
|1
|1
|37,9
|24/02/2026
|4
|121
|4533,7
|1
|1
|37,7
|25/02/2026
|4
|40
|1496
|1
|1
|37,4
|26/02/2026
|4
|11
|410,4
|1
|1
|37,4
|27/02/2026
|3
|17
|634,3
|2
|2
|75,2
|02/03/2026
|14
|397
|14537,4
|1
|1
|37,8
|03/03/2026
|3
|14
|503,4
|4
|80
|2936
|04/03/2026
|5
|61
|2179,9
|1
|1
|35,9
|05/03/2026
|6
|41
|1463,9
|1
|1
|35,9
|06/03/2026
|5
|40
|1416
|0
|0
|0
|09/03/2026
|5
|59
|2069,5
|1
|1
|35,2
|10/03/2026
|15
|283
|9737,1
|4
|8
|275,7
|11/03/2026
|2
|51
|1734,1
|7
|122
|4169,5
|12/03/2026
|1
|1
|34,5
|5
|91
|3142,5
|13/03/2026
|4
|41
|1406,5
|4
|9
|311,3
|16/03/2026
|2
|19
|655,6
|4
|113
|3909,8
|17/03/2026
|8
|183
|6261,6
|1
|1
|34,6
|18/03/2026
|1
|1
|34
|10
|81
|2758
|19/03/2026
|8
|141
|4754,1
|1
|1
|34,1
|20/03/2026
|1
|1
|33,7
|6
|128
|4334,4
|23/03/2026
|8
|81
|2738,1
|1
|1
|34,1
|24/03/2026
|3
|41
|1373,5
|7
|41
|1373,5
|25/03/2026
|3
|21
|701,5
|4
|47
|1575,1
|26/03/2026
|7
|71
|2381,6
|9
|258
|8721,8
|27/03/2026
|2
|16
|536,2
|6
|89
|3005,7
|30/03/2026
|2
|16
|541
|0
|0
|0
|31/03/2026
|3
|39
|1319,5
|2
|40
|1360
|01/04/2026
|8
|161
|5357,7
|1
|1
|33,7
|02/04/2026
|5
|121
|3960,8
|4
|102
|3349,8
|07/04/2026
|5
|120
|3912
|2
|80
|2620
|08/04/2026
|1
|1
|33
|4
|20
|660
|09/04/2026
|3
|81
|2616,8
|8
|77
|2530
|10/04/2026
|4
|70
|2262,2
|6
|66
|2145
|13/04/2026
|4
|81
|2600,6
|2
|2
|65,2
|14/04/2026
|0
|0
|0
|2
|12
|385,6
|15/04/2026
|4
|60
|1914
|0
|0
|0
|16/04/2026
|6
|111
|3515,9
|7
|111
|3540,9
|17/04/2026
|1
|1
|31,6
|16
|399
|12872,8
|20/04/2026
|3
|39
|1279,2
|0
|0
|0
|21/04/2026
|9
|234
|7521,7
|3
|81
|2640,9
|22/04/2026
|4
|79
|2505,4
|3
|41
|1320,2
|23/04/2026
|1
|1
|31,9
|1
|1
|31,9
|24/04/2026
|4
|100
|3134,6
|4
|103
|3254,8
|27/04/2026
|4
|33
|1038,5
|2
|34
|1074,3
|28/04/2026
|9
|129
|4033,5
|3
|39
|1224,7
|29/04/2026
|2
|30
|939
|2
|2
|62,8
|30/04/2026
|5
|140
|4330
|3
|120
|3720
|04/05/2026
|5
|117
|3599,9
|0
|0
|0
|05/05/2026
|13
|300
|8980
|2
|55
|1633,5
|06/05/2026
|4
|154
|4577,6
|9
|346
|10418,8
|07/05/2026
|3
|85
|2583,9
|12
|424
|12896,8
|08/05/2026
|4
|62
|1897,2
|3
|43
|1324,6
|11/05/2026
|1
|50
|1510
|1
|12
|367,2
|12/05/2026
|1
|1
|30,5
|3
|6
|183
|13/05/2026
|3
|92
|2762,4
|7
|30
|915
|14/05/2026
|2
|9
|267,4
|1
|1
|29,8
|15/05/2026
|4
|101
|3010,5
|2
|2
|61
|18/05/2026
|2
|100
|2940
|0
|0
|0
|19/05/2026
|2
|100
|2920
|2
|49
|1430,8
|20/05/2026
|2
|51
|1454,1
|3
|51
|1465,1
|21/05/2026
|1
|5
|142
|11
|200
|5729,8
|22/05/2026
|3
|100
|2830
|4
|100
|2855
|25/05/2026
|4
|100
|2830
|3
|150
|4290
|26/05/2026
|0
|0
|0
|1
|50
|1425
|27/05/2026
|3
|94
|2691,9
|4
|151
|4358,5
|28/05/2026
|6
|111
|3180,4
|1
|1
|28,9
|29/05/2026
|10
|121
|3406,6
|9
|115
|3260,2
|01/06/2026
|8
|204
|5641,6
|0
|0
|0
|02/06/2026
|1
|1
|27,5
|1
|1
|27,5
|03/06/2026
|7
|138
|3656,2
|2
|10
|265,7
|04/06/2026
|17
|396
|9916,6
|9
|160
|3982,3
|05/06/2026
|9
|295
|7471,9
|5
|252
|6450,9
|08/06/2026
|1
|1
|24,9
|2
|2
|49,8
|09/06/2026
|4
|98
|2415,1
|3
|89
|2212,2
|10/06/2026
|5
|136
|3306,4
|3
|71
|1753,2
|11/06/2026
|3
|41
|965,8
|3
|35
|836,4
|12/06/2026
|3
|75
|1780,1
|5
|70
|1673
|15/06/2026
|6
|57
|1323,9
|9
|97
|2283,1
|16/06/2026
|8
|113
|2567,2
|8
|61
|1382,8
|17/06/2026
|8
|132
|2918
|6
|114
|2537,4
|18/06/2026
|8
|200
|4403,4
|5
|183
|4069,4
|19/06/2026
|0
|0
|0
|4
|83
|1817,7
|22/06/2026
|2
|24
|520,8
|3
|28
|604,8
|23/06/2026
|8
|136
|2914,8
|8
|136
|2941,8
|24/06/2026
|1
|52
|1081,6
|2
|52
|1086,8
|25/06/2026
|2
|56
|1159,5
|3
|56
|1165
|26/06/2026
|3
|57
|1151,5
|3
|32
|649,6
|29/06/2026
|7
|197
|3979,4
|3
|197
|3999,1
|30/06/2026
|11
|306
|6733,4
|34
|1348
|28766,7
Pièce jointe