EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2026

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Bilan semestriel au 30 juin 2026

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 6 421 titres
  • 26 951 euros

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT11 343 titres364 298 euros600 transactions
VENTE10 022 titres 308 647 euros513 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 5 100 titres
  • 82 602 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 2 209 titres
  • 227 113 euros

  

ANNEXE

 ACHATSVENTES
DateNombre de transactions achatDont nombre de titres achatPour un montant de (€)Nombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de (€)
Total60011343364297,651310022308647,2
02/01/2026101335182,93401575,9
05/01/2026221806,52277,1
06/01/202681786740,55501909
07/01/2026324907,246227,8
08/01/202610180673334150,1
09/01/20261137,261314937,6
12/01/20265622370,8162168302,4
13/01/20263311193,792058014,3
14/01/202692138412,9102449682,4
15/01/202691867276,41139,5
16/01/202622710451138,8
19/01/202641194596,5211426,8
20/01/2026325962,51138,5
21/01/202615019354803092
22/01/20264411586,723116,4
23/01/202681164481,82522015
26/01/20263401536,2314540,4
27/01/20265652488,11138,3
28/01/202611331124652391482
29/01/202661284837,11632112341,9
30/01/2026211425,861515909,8
02/02/20261126310092,81028211022
03/02/202600081997892,6
04/02/20263612436,24291165,8
05/02/20261139,94411639,9
06/02/202651214840,14933758,5
09/02/2026213516,2102429772,3
10/02/202691265063,93813276,4
11/02/202671365406,51140
12/02/202671194714,93813231,7
13/02/20267582278,21139,4
16/02/202671034029,223117,8
17/02/2026101796912,4000
18/02/202691927263,21137,9
19/02/20266401503,951204551,6
20/02/202657126851138
23/02/2026211414,91137,9
24/02/202641214533,71137,7
25/02/202644014961137,4
26/02/2026411410,41137,4
27/02/2026317634,32275,2
02/03/20261439714537,41137,8
03/03/2026314503,44802936
04/03/20265612179,91135,9
05/03/20266411463,91135,9
06/03/20265401416000
09/03/20265592069,51135,2
10/03/2026152839737,148275,7
11/03/20262511734,171224169,5
12/03/20261134,55913142,5
13/03/20264411406,549311,3
16/03/2026219655,641133909,8
17/03/202681836261,61134,6
18/03/2026113410812758
19/03/202681414754,11134,1
20/03/20261133,761284334,4
23/03/20268812738,11134,1
24/03/20263411373,57411373,5
25/03/2026321701,54471575,1
26/03/20267712381,692588721,8
27/03/2026216536,26893005,7
30/03/2026216541000
31/03/20263391319,52401360
01/04/202681615357,71133,7
02/04/202651213960,841023349,8
07/04/2026512039122802620
08/04/20261133420660
09/04/20263812616,88772530
10/04/20264702262,26662145
13/04/20264812600,62265,2
14/04/2026000212385,6
15/04/20264601914000
16/04/202661113515,971113540,9
17/04/20261131,61639912872,8
20/04/20263391279,2000
21/04/202692347521,73812640,9
22/04/20264792505,43411320,2
23/04/20261131,91131,9
24/04/202641003134,641033254,8
27/04/20264331038,52341074,3
28/04/202691294033,53391224,7
29/04/20262309392262,8
30/04/20265140433031203720
04/05/202651173599,9000
05/05/20261330089802551633,5
06/05/202641544577,6934610418,8
07/05/20263852583,91242412896,8
08/05/20264621897,23431324,6
11/05/20261501510112367,2
12/05/20261130,536183
13/05/20263922762,4730915
14/05/202629267,41129,8
15/05/202641013010,52261
18/05/202621002940000
19/05/2026210029202491430,8
20/05/20262511454,13511465,1
21/05/202615142112005729,8
22/05/20263100283041002855
25/05/20264100283031504290
26/05/20260001501425
27/05/20263942691,941514358,5
28/05/202661113180,41128,9
29/05/2026101213406,691153260,2
01/06/202682045641,6000
02/06/20261127,51127,5
03/06/202671383656,2210265,7
04/06/2026173969916,691603982,3
05/06/202692957471,952526450,9
08/06/20261124,92249,8
09/06/20264982415,13892212,2
10/06/202651363306,43711753,2
11/06/2026341965,8335836,4
12/06/20263751780,15701673
15/06/20266571323,99972283,1
16/06/202681132567,28611382,8
17/06/20268132291861142537,4
18/06/202682004403,451834069,4
19/06/20260004831817,7
22/06/2026224520,8328604,8
23/06/202681362914,881362941,8
24/06/20261521081,62521086,8
25/06/20262561159,53561165
26/06/20263571151,5332649,6
29/06/202671973979,431973999,1
30/06/2026113066733,434134828766,7

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EXEL Industries_Bilan semestriel contrat de liquidité_2026.06.30
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