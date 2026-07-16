Jeunesse, J'écoute élargit son soutien en santé mentale à l'échelle du pays grâce à un investissement de 2 millions de dollars de Santé Canada

TORONTO, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J'écoute (JJE) a lancé un plan quadriennal de 2 millions de dollars pour offrir un soutien intégré en santé mentale, accessible 24 h/24, 7 j/7, aux organismes au service des jeunes partout au Canada. Financé par le Fonds pour la santé mentale des jeunes du gouvernement du Canada, le projet d'expansion du service de messagerie en ligne de JJE permet à l'organisme d'intégrer son widget de messagerie en ligne directement sur les sites Web d'organismes locaux au service des jeunes. Ainsi, les jeunes qui utilisent leurs services peuvent joindre un·e répondant·e aux crises formé·e et digne de confiance de JJE à toute heure du jour ou de la nuit.

L'augmentation du nombre de points d'accès aux services de JJE ciblera les organismes au service des jeunes implantés dans les carrefours communautaires ainsi que dans les groupes sportifs des communautés Noires, Autochtones et de nouveaux·elles arrivant·e·s, partout au pays. Grâce à ce financement, les partenariats actuels et futurs entre JJE et ces organismes permettront de combler une lacune opérationnelle majeure : nombre d'entre eux n'ont pas la capacité d'offrir un soutien en santé mentale en dehors des heures normales d'ouverture. En misant sur l'infrastructure éprouvée et l'expertise clinique de JJE, accessibles en permanence, ces partenariats permettront également à ces organismes de se concentrer sur leurs champs d'expertise respectifs et d'aiguiller les jeunes qu'ils accompagnent vers JJE pour bénéficier de services de santé mentale sécuritaires.

« Le moment le plus critique pour un·e jeune en détresse, c'est le temps qui s'écoule entre le besoin d'aide et le moment où il·elle la trouve », a déclaré Rebecca Shields, présidente et directrice générale de JJE. « Grâce à ce financement, un·e jeune qui a recours aux services sociaux de sa communauté n'est plus limité·e aux heures d'ouverture : il·elle peut désormais découvrir les services numériques de JJE en matière de santé mentale, accessibles 24 h/24, 7 j/7, sur le site Web d'un organisme local que sa famille et lui·elle fréquentent et en qui il·elle·s ont déjà confiance. En nous intégrant aux réseaux d'organismes au service des jeunes, nous allons à leur rencontre là où il·elle·s se trouvent, dans des lieux en qui il·elle·s ont déjà confiance. Nous offrons ainsi un filet de sécurité essentiel, plutôt que de nous attendre à ce qu'il·elle·s naviguent seul·e·s dans le système. »

D'ici la fin de l'entente de financement, JJE devrait avoir établi 75 nouveaux partenariats avec des organismes au service des jeunes partout au Canada. Ce financement permettra à JJE de renforcer ses capacités afin de répondre à la demande continue de soutien numérique en santé mentale de qualité pour les jeunes, dans un plus grand nombre de communautés partout au pays.

« Ensemble, nous déployons des efforts partout au Canada pour renforcer les soins en santé mentale adaptés aux besoins et aux défis particuliers des jeunes », a déclaré Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. « L'amélioration de l'accès aux services d'intervention en situation de crise constitue un volet important de ces efforts. Jeunesse, J'écoute facilite l'accès des jeunes au soutien, où qu'il·elle·s soient et au moment où il·elle·s en ont

besoin. »

Faits saillants

En 2025, les jeunes ont communiqué avec JJE plus de 3,7 millions de fois par téléphone, par texto, sur les réseaux sociaux et par l’entremise des ressources proposées sur le site JeunesseJecoute.ca.

Plus de 273 000 conversations par texto ont eu lieu chez JJE en 2025, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

En 2025, 78 % des jeunes ayant écrit à JJE par texto ont confié à l'organisme quelque chose qu'il·elle·s n'avaient jamais dit à personne d'autre.

JJE compte plus de 1 500 répondant·e·s aux crises bénévoles actif·ive·s, formé·e·s pour discuter avec les jeunes qui communiquent avec l'organisme, sous la supervision du personnel de JJE.

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes vise à améliorer la santé mentale des jeunes partout au Canada.



À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service de santé mentale numérique gratuit, national, accessible 24 h/24, 7 j/7, multilingue et confidentiel au Canada, qui permet aux jeunes d'obtenir de l'aide et de libérer leurs émotions. Depuis 1989, JJE est un agent de changement de confiance et d'autonomisation qui offre aux jeunes un endroit sans jugement où aller pour trouver des solutions de bien-être personnalisées. Chef de file mondial créé au Canada, JJE évolue continuellement en combinant données, innovation et technologie avec un soutien humain réel et des connaissances cliniques pour offrir aux jeunes l'espoir dont il·elle·s ont besoin pour s'épanouir dans leur vie. Découvrez du soutien pour toutes les émotions sur JeunesseJecoute.ca.

À propos de Santé Canada

Santé Canada vise à aider la population canadienne à maintenir et à améliorer sa santé, tout en respectant les choix et les situations de chacun·e. Son objectif est de faire du Canada l'un des pays dont la population est la plus en bonne santé au monde. Pour y parvenir, le ministère s'appuie sur des recherches scientifiques de grande qualité, mène des consultations auprès de la population canadienne, diffuse des renseignements sur la prévention des maladies et encourage les habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique régulière.



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