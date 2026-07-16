Groupe Casino : nombre total de droits de vote et d’actions au 13-07-2026

 | Source: Groupe Casino Groupe Casino

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 643,79  €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social

Au 13 juillet 2026, le nombre total de droits de vote de la Société s’élève à 613 959 108 droits de vote suite à l’attribution de droits de vote double en application de l’article 28-III des statuts de la Société.
Le nombre d’actions composant le capital social est inchangé.

Nombre d’actions composant le capitalNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 964 379613 959 108613 139 659

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Fait le 16 juillet 2026 à 19h

Pièce jointe


Attachments

Casino_Nbre droits de vote et d'actions au 13-07-2026_communiqué VDEF
GlobeNewswire

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