Aduro et ECOCE achèvent la phase 1 de cartographie des matières premières et font progresser leur collaboration au Mexique vers les essais HCT

LONDON, Ontario, 17 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIᵉ siècle, a annoncé ce jour que sa collaboration avec ECOCE, A.C. (« ECOCE ») est passée à l’étape suivante après l’achèvement de la phase 1 de cartographie des matières premières et de sélection des flux. Les flux sélectionnés d’emballages plastiques souples post-consommation au Mexique entrent désormais dans une campagne d’essais de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») afin d’évaluer leur conversion en produits hydrocarburés liquides destinés à des applications circulaires en aval dans l’industrie des plastiques.

La collaboration, annoncée en décembre 2025, est structurée comme une évaluation progressive fondée sur les données des emballages plastiques souples collectés par les systèmes de récupération au Mexique. La phase 1 s’est appuyée sur le programme national continu de cartographie des matières premières d’ECOCE, réalisé pour ses entreprises membres, à partir duquel les parties ont finalisé la sélection des flux de matériaux candidats pour l’étape suivante. Menée par ECOCE, cette cartographie a permis d’identifier plusieurs flux d’emballages souples post-consommation et de les évaluer selon leur disponibilité estimée, leurs circuits de collecte, leur forme physique, leur profil de contamination et leurs exigences de préparation. Ces travaux ont permis d’identifier des flux candidats présentant des volumes suffisants pour une évaluation pertinente à l’échelle industrielle ainsi que des caractéristiques justifiant leur passage aux essais HCT.

Les emballages plastiques souples constituent l’une des catégories de matériaux les plus difficiles à traiter dans les systèmes de recyclage existants. Ces flux peuvent comprendre du polyéthylène, du polypropylène et des emballages multicouches, ainsi que des encres, adhésifs, structures mixtes, petits formats et divers niveaux de contamination. Conformément à la hiérarchie des déchets, la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage mécanique demeurent les solutions privilégiées lorsqu’elles sont techniquement et économiquement viables. Pour les flux d’emballages souples peu adaptés au recyclage mécanique ou physique, la collaboration évalue si la technologie HCT peut offrir une voie de valorisation des hydrocarbures contenus dans ces matériaux et contribuer à leur réintégration dans la chaîne de valeur des plastiques.

ECOCE a identifié les emballages plastiques souples comme une catégorie de matériaux majeure et en croissance au Mexique. Les données disponibles indiquent qu’environ 1,5 million de tonnes d’emballages plastiques souples sont produites chaque année dans le pays. La phase 1 s’est inscrite dans ce contexte de marché en cartographiant les flux candidats de déchets d’emballages plastiques souples et multicouches, notamment les catégories de matériaux, les circuits de collecte, les sources géographiques et les niveaux indicatifs de contamination. Les matériaux recensés au cours de cette phase comprennent des emballages souples en polypropylène, des emballages souples en polyéthylène et des emballages souples multicouches, y compris des formats post-consommation courants tels que les emballages de snacks et de biscuits, les sacs de courses et de pain, les emballages pour graines et céréales, les emballages pour aliments pour animaux, les emballages de charcuterie et de produits laitiers, ainsi que les sachets refermables.

Le travail d’ECOCE avec les principales entreprises agroalimentaires et de boissons, représentant plus de 400 marques, confère à cette collaboration une pertinence concrète au regard des priorités de la chaîne de valeur des emballages et du besoin de solutions crédibles de circularité pour les emballages souples difficiles à recycler. L’objectif est de développer une compréhension fondée sur des données probantes de la manière dont les flux sélectionnés d’emballages souples peuvent s’intégrer dans une chaîne de valeur circulaire : depuis la collecte et la caractérisation post-consommation, en passant par la préparation des matières premières et la conversion par HCT, jusqu’à l’obtention de produits hydrocarburés liquides destinés à être évalués par les acteurs des chaînes de valeur pétrochimiques et polymères.

La phase 1 étant désormais achevée et le programme d’essais de la phase suivante défini, la collaboration entre dans une étape d’essais HCT sur les flux de matériaux sélectionnés. Aduro commencera par des évaluations à l’échelle du laboratoire afin d’analyser la réaction des déchets plastiques souples et multicouches mexicains sélectionnés à la technologie HCT, notamment en termes d’aptitude au traitement, de caractéristiques des produits obtenus, de rendement, de résidus, de comportement des contaminants et de bilan matière. Dans le cadre de cette nouvelle phase, Adrián Velasco, directeur des emballages plastiques souples chez ECOCE, visitera les installations d’Aduro afin d’examiner le protocole d’essai, les exigences relatives aux échantillons et le programme de développement à l’échelle pilote. Cette visite contribuera à faire converger l’expertise d’ECOCE sur les systèmes de récupération mexicains avec le processus d’évaluation technique de la Société, alors que les flux sélectionnés passent de la phase de cartographie des matières premières aux essais HCT. Des résultats concluants à l’échelle du laboratoire permettront d’envisager une progression vers la phase 3, avec des essais sur l’usine pilote Next Generation Process (« NGP »), afin de soutenir l’évaluation du passage à l’échelle, l’évaluation par les clients et les futures analyses commerciales.

« La phase 1 a permis de faire passer cette collaboration d’une opportunité de marché à un programme technique clairement défini sur les matières premières », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « ECOCE apporte une compréhension pratique de la manière dont les emballages souples circulent dans les systèmes de récupération mexicains, ce qui nous aide à sélectionner des flux de matériaux représentatifs pour les essais HCT. La phase suivante générera les données essentielles pour le passage à l’échelle et l’évaluation économique, notamment en matière de traitabilité, de qualité des produits, de rendement, de comportement des contaminants et de valeur potentielle des liquides issus du procédé HCT comme matières premières hydrocarburées circulaires. C’est ainsi qu’Aduro fait avancer la commercialisation de sa technologie : en reliant des matériaux réels, les exigences du marché en aval, la validation économique et un parcours clair allant des essais en laboratoire à l’usine pilote NGP. »

« Les emballages plastiques souples représentent l’un des défis les plus importants en matière de gestion des matériaux au Mexique », a souligné Adrián Velasco, directeur des emballages plastiques souples chez ECOCE. « Grâce à cette collaboration, ECOCE contribue à relier les données réelles issues des systèmes de récupération aux travaux techniques nécessaires pour évaluer des solutions circulaires pour ces matériaux. Ma visite des installations d’Aduro, alors que la collaboration entre dans la phase d’essais HCT, nous permettra d’examiner directement le protocole d’essai, d’aligner nos exigences en matière d’échantillons et de mieux comprendre comment les flux sélectionnés d’emballages souples mexicains pourraient être évalués en vue de leur réintégration dans la chaîne de valeur des plastiques. »

Les résultats de cette prochaine phase fourniront à Aduro et à ECOCE les éléments techniques et économiques nécessaires pour évaluer l’adéquation des matériaux, la qualité des produits, les exigences de mise à l’échelle et les futures options commerciales visant à réintroduire les emballages souples difficiles à recycler dans la chaîne de valeur des plastiques.

À propos d’ECOCE

ECOCE, A.C. est une association civile à but non lucratif au Mexique, créée et soutenue par l’industrie agroalimentaire et des boissons afin de promouvoir la gestion appropriée, la collecte et le recyclage des déchets d’emballages post-consommation. ECOCE réunit les principales entreprises des secteurs des boissons et de l’alimentation, représentant plus de 400 marques, ainsi que des partenaires stratégiques œuvrant au développement de pratiques d’économie circulaire pour les emballages au Mexique.

ECOCE travaille avec l’industrie, les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement, la société civile et les citoyens afin de renforcer la culture du recyclage, de soutenir le tri et la récupération appropriés des matériaux d’emballage et de favoriser leur orientation vers les filières de recyclage. Alors qu’ECOCE élargit son champ d’action au-delà du PET et d’autres flux de matériaux déjà bien établis pour inclure les emballages plastiques souples, l’organisation apporte une connaissance pratique des systèmes de récupération mexicains, des formats d’emballage, des infrastructures de collecte et des priorités de circularité de ses entreprises membres. Pour en savoir plus, consultez le site www.ecoce.mx.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Pour en savoir plus, consultez le site www.adurocleantech.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Carla Gamboa

Directrice Marketing et Communications

cgamboa@ecoce.mx

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué comprennent notamment, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la collaboration entre Aduro et ECOCE ; à la caractérisation, la sélection et l’évaluation des flux d’emballages plastiques souples mexicains ; à l’application potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro aux emballages plastiques souples post-consommation ; à la progression prévue des essais à l’échelle du laboratoire vers d’éventuels essais sur l’usine pilote Next Generation Process ; à la génération potentielle de données concernant la qualité des produits, les bilans matière, le passage à l’échelle, l’évaluation par les clients, ainsi que les analyses techniques et commerciales ; à la demande du marché pour les matières premières circulaires ; au potentiel des produits hydrocarburés issus de la technologie HCT pour soutenir les chaînes de valeur pétrochimiques et polymères ; au développement éventuel de modèles d’affaires ou d’installations futures fondées sur la technologie HCT au Mexique ; ainsi qu’aux plans plus larges de commercialisation et de développement des marchés.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment concernant la disponibilité, la qualité, la composition et l’adéquation des flux de matières premières ; la capacité d’ECOCE à fournir des informations pertinentes sur les matières premières ; la capacité d’Aduro à mener des essais techniques par étapes ; les performances de la technologie HCT sur les flux de matériaux sélectionnés ; la possibilité de transposer à plus grande échelle les résultats obtenus au laboratoire et sur l’usine pilote NGP ; la disponibilité de partenaires, de clients, d’installations, de capitaux et d’autorisations réglementaires ; la poursuite de la demande pour les matières premières circulaires ; ainsi que la stabilité des politiques publiques, des marchés et des conditions économiques favorables aux plastiques circulaires. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment, sans s’y limiter : le risque que les matériaux sélectionnés ne soient pas adaptés au traitement par HCT ; le risque que les résultats obtenus au laboratoire ou sur l’usine pilote NGP ne permettent pas une application commerciale ; le risque que la qualité des produits, les rendements, les bilans matière ou les performances économiques ne répondent pas aux attentes ; les difficultés liées à l’approvisionnement, à la préparation, à l’expédition ou au traitement des matières premières ; les retards dans les essais, les analyses, les négociations contractuelles, les autorisations, le financement ou l’engagement des partenaires ; les évolutions des cadres réglementaires ou de l’acceptation du marché pour les matières premières circulaires ; la concurrence d’autres filières de recyclage ou de gestion des déchets ; les risques liés à la technologie et à la propriété intellectuelle de la Société ; les risques liés à l’acceptation du marché et à la commercialisation ; les risques découlant de modifications des lois, réglementations ou politiques ; ainsi que les autres facteurs décrits dans les documents publics de la Société disponibles sur www.sedarplus.ca et sur le site de la SEC www.sec.gov. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige.

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