Rapport financier semestriel au 30 juin 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Résultats semestriels au 30 juin 2026

Wereldhave Belgium en bonne voie pour atteindre les performances attendues

Vilvorde, 17 juillet 2026 – Wereldhave Belgium a réalisé un solide premier semestre 2026, conforme aux attentes. La Société enregistre une progression du résultat locatif net de 18,9%, une hausse de la valeur de son portefeuille d’immeubles de placement ainsi qu’un ratio d’endettement sain de 34,0%, et ce malgré un contexte macroéconomique qui demeure incertain. Sur la base de ces résultats, la Société confirme sa prévision pour l’exercice 2026 d’un résultat net des activités clés compris entre € 5,20 et € 5,30 par action. Ces performances témoignent de la résilience de la trajectoire de croissance stratégique de Wereldhave Belgium ainsi que la pertinence de sa stratégie LifeCentral. Au cours du premier semestre, Wereldhave Belgium a également finalisé l’intégration du centre commercial Shopping Ville2 à Charleroi, y compris l’acquisition de l’unité de supermarché.

Messages clés:

Augmentation du résultat locatif net de 18,9% à € 43,6 mio (€ 36,7 au 30 juin 2025);

Augmentation de la valeur totale du portefeuille des immeubles de placement (+1,7% par rapport au 31 décembre 2025);

Diminution de la valeur nette par action à € 71,86 (-1,6% par rapport à 2025: € 73,00);

Légère diminution du taux d’occupation EPRA pour l’ensemble du portefeuille de 0,6% à 96,7% (97,3% au 31 décembre 2025) en raison d’un nombre plus élevé de contrats pop-up en fin d’année;

Taux d’endettement (EPRA) sain de 34,0% au 30 juin 2026 (31,9% au 31 décembre 2025);

Maintien de l’indication du résultat net des activités clés entre € 5,20- € 5,30 par action.

Pièces jointes