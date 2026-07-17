Univar Solutions in Newsweeks Liste der „World’s Greenest Companies 2026“ aufgenommen

DOWNERS GROVE, Illinois, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die Liste „World’s Greenest Companies 2026“ aufgenommen wurde, die von Newsweek gemeinsam mit der Plant-A Insights Group veröffentlicht wird. Die Auszeichnung basiert auf einer Auswertung öffentlich zugänglicher Daten, die in Zusammenarbeit mit Plant-A Insights und GIST Impact durchgeführt wurde. Sie würdigt Unternehmen, die ihre Umweltauswirkungen nachweislich verringern und Nachhaltigkeit konsequent vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Sie bestätigt unser kontinuierliches Engagement, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren – ein Anspruch, der fest in unserer Geschäftstätigkeit verankert ist“, sagt Alexa Colin, Chief Legal and Administrative Officer und Executive Sustainability Lead bei Univar Solutions. „Mit einem konsequenten und praxisorientierten Ansatz arbeiten wir daran, Emissionen in unseren Betrieben und entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu senken und gleichzeitig sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.“

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologien, die Optimierung von Prozessen sowie die aktive Einbindung der gesamten Organisation treibt Univar Solutions die Umsetzung seiner Klimaziele für 2030 und seines langfristigen Netto-Null-Anspruchs weiter voran – ein Engagement, das maßgeblich zu dieser Auszeichnung beigetragen hat. Ein weiterer zentraler Baustein des Nachhaltigkeitsprogramms des Unternehmens ist die effiziente Nutzung von Ressourcen.

„Für Univar Solutions ist Ressourceneffizienz zugleich Verantwortung und Chance“, sagt Dr. Liam McCarroll, Senior Director Global Sustainability & Social Impact bei Univar Solutions. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, Abfälle zu vermeiden, Wasser effizienter einzusetzen und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft überall dort zu verankern, wo dies sinnvoll und praktikabel ist. So verbessern wir unsere Abläufe, senken Kosten, reduzieren Risiken und unterstützen unsere Kunden mit intelligenten Lösungen für das Ressourcenmanagement dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Zur Auszeichnung beigetragen hat außerdem das Sustainable & Natural Product Framework von Univar Solutions, das Kunden dabei unterstützt, die Nachhaltigkeit von Inhaltsstoffen und Rohstoffen fundiert zu bewerten. Das Framework schafft die Grundlage für einen transparenten und zielführenden Austausch über Nachhaltigkeit auf Produktebene.

„Wir sind überzeugt, dass wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten müssen“, sagt Kelly Gilroy, Vice President Commercial Sustainability bei Univar Solutions. „Mit unserem Sustainable & Natural Product Portfolio schaffen wir Transparenz und Orientierung und unterstützen unsere Kunden dabei, Nachhaltigkeit gemeinsam mit uns auf Produktebene voranzubringen.“

Für das Ranking „World’s Greenest Companies 2026“ bewertet Newsweek die 850 führenden Unternehmen aus 28 Ländern. Grundlage des Rankings sind mehr als 25 Nachhaltigkeitskriterien, darunter Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen sowie die konsequente Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards der Europäischen Union.

„Die Zukunft unseres Planeten erfordert entschlossenes und gemeinsames Handeln über alle Branchen hinweg“, sagt Jennifer H. Cunningham, Chefredakteurin von Newsweek. „Mit den ‚World’s Greenest Companies‘ rücken wir Unternehmen in den Mittelpunkt, die eindrucksvoll zeigen, dass ökologische Verantwortung längst weit mehr ist als eine moralische Verpflichtung: Sie ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wirtschaften in einer sich wandelnden Welt.“

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Univar Solutions finden Sie unter: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Erfahren Sie mehr über das „World’s Greenest Companies 2026“-Ranking von Newsweek unter: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten – ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

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