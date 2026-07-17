Univar Solutions dans le classement Newsweek 2026 des entreprises les plus écologiques au monde

DOWNERS GROVE, Illinois, 17 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées aux utilisateurs d’ingrédients et de produits chimiques spécialisés, annonce ce jour avoir été classée parmi les entreprises les plus écologiques au monde en 2026 par Newsweek et Plant-A Insights Group. Cette distinction repose sur une évaluation de données publiques réalisée en collaboration avec Plant-A Insights et GIST Impact, et met en lumière les organisations qui déploient des efforts mesurables pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir le développement durable.

« Nous sommes fiers de voir nos efforts pour réduire notre impact environnemental ainsi reconnus, car cette démarche demeure l’un des piliers de notre mode de fonctionnement », a déclaré Alexa Colin, directrice juridique et administrative, et responsable exécutive du développement durable chez Univar Solutions. « Nous adoptons une approche rigoureuse et pragmatique pour réduire les émissions dans l’ensemble de nos activités et de notre chaîne de valeur, tout en créant de la valeur tant sur le plan environnemental que commercial. »

Grâce à des investissements continus dans la technologie, l’amélioration des processus et l’engagement organisationnel, Univar Solutions œuvre à la réalisation de ses objectifs climatiques pour 2030 et de son ambition à plus long terme d’atteindre la neutralité carbone, ce qui explique en partie cette distinction. Un autre aspect essentiel du programme de développement durable de l’entreprise est l’accent mis sur l’efficacité de l’utilisation des ressources.

« Chez Univar Solutions, nous considérons l’utilisation efficace des ressources à la fois comme une responsabilité et comme une opportunité », a expliqué le Dr Liam McCarroll, directeur principal du développement durable mondial et de l’impact sociétal chez Univar Solutions. « Nous nous efforçons de réduire les déchets, d’optimiser la consommation d’eau et d’appliquer les principes de l’économie circulaire partout où cela est possible dans le cadre de nos activités. Cela nous permet d’améliorer nos méthodes de travail, de réduire les coûts et les risques, tout en aidant nos clients à concrétiser leurs propres ambitions en matière de développement durable grâce à des solutions favorisant une meilleure gestion des ressources. »

Univar Solutions a également été distinguée pour son cadre de référence dédié aux produits durables et naturels, qui aide les clients à évaluer la durabilité des ingrédients et des matières premières. Ce cadre vise à encourager une communication constructive sur la durabilité des produits.

« En tant qu’entreprise, nous estimons qu’il est essentiel d’accompagner nos clients dans leur démarche de développement durable », a affirmé Kelly Gilroy, vice-présidente chargée du développement durable commercial chez Univar Solutions. « Nous avons constitué notre portefeuille de produits naturels et durables dans une optique de transparence et de clarté, alors que nous œuvrons ensemble à promouvoir la durabilité au niveau des produits. »

Le classement « World’s Greenest Companies 2026 » de Newsweek évalue les 850 meilleures entreprises dans 28 pays. Il repose sur plus de 25 critères de développement durable, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau, la production de déchets et le strict respect des normes de développement durable de l’Union européenne.

« L’avenir de notre planète exige une action collective et immédiate de la part de tous les secteurs », a souligné Jennifer H. Cunningham, rédactrice en chef de Newsweek. « En mettant à l’honneur les entreprises les plus vertueuses au monde, nous saluons les dirigeants qui prouvent que la responsabilité environnementale n’est pas seulement une obligation morale, mais un pilier fondamental d’une activité durable et tournée vers l’avenir dans l’économie mondiale actuelle en pleine mutation. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable d’Univar Solutions, rendez-vous sur https://www.univarsolutions.com/sustainability

Pour en savoir plus sur le classement « World’s Greenest Companies 2026 » de Newsweek, rendez-vous sur https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions est l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d’ingrédients spécialisés proposant une gamme de premier plan provenant des plus grands fabricants mondiaux. Grâce à l’une des plus grandes flottes de transport privées et à l’une des équipes commerciales techniques les plus importantes du secteur, à un savoir-faire logistique inégalé, à une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, à de grandes capacités en matière de formulation et de développement de recettes, ainsi qu’à des outils numériques de pointe, la Société est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Tout en remplissant sa mission qui consiste à contribuer à la santé, l’alimentation, la propreté et la sécurité des communautés, Univar Solutions s’engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à se concentrer sur le concept de se développer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation en vigueur concernant des éléments financiers et opérationnels liés à l’activité de la Société. Les déclarations prospectives se repèrent généralement à l’emploi de termes tels que « estime », « prévoit », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l’intention de », « prévoit de », « évalue », « anticipe » ou d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont visées par cette mise en garde.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société et pourraient empêcher la réalisation des prévisions ou encore avoir une incidence significative et défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société. Même si les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous attirons votre attention sur le fait que les informations prospectives figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas une garantie quant aux événements ou résultats futurs et que les événements ou résultats réels peuvent être significativement différents de ceux mentionnés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans le présent communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la Société, reportez-vous au dernier rapport annuel de la Société ainsi qu’à ses autres rapports financiers, notamment aux informations figurant dans la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective est représentative uniquement des opinions de la Société à la date du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant les opinions de la Société à une date ultérieure. Par ailleurs, la Société n’a pas l’intention, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour une quelconque déclaration prospective.

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