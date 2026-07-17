Sidetrade réduit son empreinte carbone de 12% à périmètre constant tout en poursuivant sa croissance

Performance économique et performance extra-financière progressent ensemble

Intensité carbone par facture gérée en baisse de 16,7% en 2025, après -14,6% en 2024

Croissance de 14% à taux de change constant, marge d'EBITDA à 22% du CA

Data Lake et IA hébergés dans nos infrastructures, gouvernance alignée sur l'EU AI Act

Sidetrade, entreprise IA native spécialisée dans l'Order-to-Cash, publie son Rapport RSE 2025, conforme à la norme volontaire CSRD VSME. Le Groupe y démontre une équation rare : son empreinte carbone recule à périmètre constant alors que sa croissance accélère.

La plupart des éditeurs vendent l’IA comme une promesse de croissance. Peu démontrent qu'elle réduit, au même moment, leurs ressources et leurs coûts. Le Rapport RSE 2025 de Sidetrade documente cette équation. À périmètre constant, hors acquisition de SHS Viveon, les émissions de gaz à effet de serre du Groupe reculent de 12%, à 1 886 tonnes équivalent CO2, quand le chiffre d'affaires progresse de 14% sur la même période.

Une trajectoire carbone décorrélée de la croissance

Sidetrade a clos 2025 sur un chiffre d'affaires de 61,4 millions d'euros, en hausse de 14% à taux de change constant, portés par les revenus d’abonnement en progression de 20%. L'EBITDA atteint 13,4 millions d'euros, portant la marge à 22% du chiffre d’affaires. Sur le même exercice, l'intensité carbone par facture gérée baisse de 16,7%, après une baisse de 14,6% en 2024.

Ces résultats tiennent à des décisions d'exploitation. La bascule vers un cloud privé unifié et la démarche FinOps ont réduit de plus de 20% les coûts d'infrastructure cloud en 2025. Le rendement énergétique moyen des centres de données tombe à 1,29, en recul de 7% versus 2024. La sobriété numérique alimente directement la compétitivité du Groupe.

Olivier Novasque, PDG-fondateur de Sidetrade déclare : « Un jour, protéger les machines deviendra aussi important que protéger la nature. Notre destin sera lié au leur. La RSE de Sidetrade se prépare à cette convergence. »

Une IA souveraine, frugale par conception

La responsabilité numérique forme le deuxième pilier de la stratégie du Groupe. Depuis l’origine, Sidetrade exploite une infrastructure cloud en propre et héberge son Data Lake sur ses propres serveurs, sans dépendre d'un modèle d'IA public générique. Cette infrastructure concentre près de 9 000 milliards de dollars de transactions B2B et l'analyse des comportements de paiement de 42,5 millions d'entreprises acheteuses dans le monde. Ses principaux centres de données, fonctionnent à 100% en énergies renouvelables. Une telle densité de données engage la responsabilité du Groupe.

Laurent Pontier, CTO Chief of Staff de Sidetrade, déclare : « Dans un monde où la donnée est devenue le capital le plus stratégique et l’IA la nouvelle énergie des entreprises et de leurs processus financiers, la cybersécurité et la sécurité opérationnelle ne sont pas des options. Ce sont des engagements absolus, indissociables de notre promesse client. Nous redéfinissons les standards de confiance de l’Order-to-Cash en plaçant la protection des informations les plus sensibles de nos clients au cœur de chaque décision, chaque ligne de code, chaque processus. »

Sidetrade a renforcé en 2025 ses attestations SOC 1 et SOC 2 au niveau Type II et reconduit sa certification ISO/IEC 27001, détenue sans interruption depuis 2019. Le Groupe a finalisé sa politique d'IA responsable, alignée sur le règlement européen sur l'IA, et mené des évaluations d'impact sur l'ensemble de ses systèmes, avec une validation par un tiers indépendant prévue en 2026. Aucune violation de données n’a été signalée sur l'exercice.

Des talents, une gouvernance et une éthique au service d’une performance responsable

Chez Sidetrade, l'innovation fait partie intégrante de la façon d’opérer. En repensant son modèle opérationnel autour de l'IA, processus par processus, humains et agents côte à côte, le Groupe a décroché le Prix Innovation 2026 délivré par The Hackett Group le mois dernier. Cette distinction récompense une conviction : la valeur de l'IA vient d'abord des équipes qui réinventent leur quotidien. Sidetrade mise en effet sur ses talents. Reconduit en 2025, le programme de mentorat By Your Side accompagne le développement des collaborateurs, avec 61% de femmes parmi ses bénéficiaires. La parité progresse avec 44,4% de femmes au Comité de direction, un écart de rémunération qui se limite à 3%. Cet engagement social s'appuie sur un socle solide en 2025 : 99% de contrats à durée indéterminée, zéro accident du travail et un eNPS de 8/10 qui dit la confiance des équipes.

L’ambition de Sidetrade ne vaut que par des règles tenues. La gouvernance RSE, pilotée par un Comité dédié, validée par le Conseil d'administration, fixe le cap et valide les progrès chaque trimestre. L'éthique des affaires est l’un des principes directeurs. En 2025, 100% des collaborateurs ont adhéré au Code de conduite et suivi la formation anticorruption. Aucune violation. Aucun incident de corruption. Aucune plainte au titre du RGPD. Une ligne d'alerte confidentielle, ouverte aux collaborateurs comme aux fournisseurs, complète le dispositif.

Un impact validé par des tiers

En 2025, EthiFinance, agence européenne de notation extra-financière, décerne au Groupe la médaille d’Or. EcoVadis, acteur mondial de l’évaluation RSE, confirme la médaille d’Argent précédemment décernée et salue un bond de 16 points sur le critère des achats responsables, plaçant Sidetrade parmi les 15% des entreprises les mieux notées, tous secteurs confondus. Le Groupe a par ailleurs engagé son adhésion à Pledge to Net Zero, dont les signataires alignent leurs objectifs de réduction d'émissions sur une approche fondée sur la science et les objectifs de l’Accord de Paris.

Philippe Gangneux, Directeur Administratif et Financier et Ambassadeur RSE de Sidetrade, indique : « Nous sommes convaincus que la performance de demain sera à la fois économique, technologique et responsable. L'IA native devient un levier de croissance durable, qui doit être capable de conjuguer création de valeur et réduction de l'impact environnemental. »

En 2026, Sidetrade concentrera ses efforts sur le Scope 3, principal poste de son empreinte carbone. La stratégie RSE restera jugée à ses résultats. Elle s’inscrit dans la stratégie O2C Intelligence 2030, dont l’ambition est de faire de Sidetrade une entreprise IA native, capable de concilier performance économique et performance extra-financière.

Le Rapport RSE 2025 de Sidetrade est disponible sur sidetrade.com et dans la section ESG de sa page Euronext.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise IA-native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C). Sa plateforme combine applications dédiées à l’O2C, agents IA autonomes et Aimie IQ, une interface intelligente en langage naturel qui aide les multinationales à accélérer leur génération de cash. Sidetrade opère le plus grand Data Lake O2C propriétaire au monde : plus de mille milliards de dollars de transactions B2B et des millions d'entreprises acheteuses. Ces données permettent d’entraîner des modèles d'IA spécialisés qui surveillent, analysent, prennent des décisions et agissent de manière autonome tout au long du cycle O2C. Sidetrade accompagne des entreprises dans 85 pays avec 450 collaborateurs entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

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