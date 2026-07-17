ORION OYJ
PÖRSSITIEDOTE – TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT
17.7.2026 KLO 10.30
Orionin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2027
Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2026 keskiviikkona 17.2.2027. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2026 julkaistaan viimeistään viikolla 9/2027.
Vuoden 2027 osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
|Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2027
|torstaina 22.4.2027
|Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2027
|tiistaina 20.7.2027
|Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2027
|keskiviikkona 27.10.2027
Orionin taloudelliset katsaukset julkaistaan noin klo 8.30 Suomen aikaa.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 23.3.2027.
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta http://www.orionpharma.com/fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.
Orion Oyj
|Liisa Hurme
Toimitusjohtaja
|Mikko Kemppainen
General Counsel
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations
Puh. +358 10 426 2721
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com
Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.