Orionin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2027

 | Source: Orion Oyj Orion Oyj

ORION OYJ        
PÖRSSITIEDOTE – TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT         
17.7.2026 KLO 10.30
        

Orionin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2027

Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2026 keskiviikkona 17.2.2027. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2026 julkaistaan viimeistään viikolla 9/2027.

Vuoden 2027 osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2027torstaina 22.4.2027
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2027tiistaina 20.7.2027
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2027keskiviikkona 27.10.2027

Orionin taloudelliset katsaukset julkaistaan noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 23.3.2027.

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta http://www.orionpharma.com/fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orion Oyj

Liisa Hurme
Toimitusjohtaja		   Mikko Kemppainen
General Counsel		 

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations
Puh. +358 10 426 2721
                                                 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.


GlobeNewswire

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