ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT

17.7.2026 KLO 10.30



Orionin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2027

Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2026 keskiviikkona 17.2.2027. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2026 julkaistaan viimeistään viikolla 9/2027.

Vuoden 2027 osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2027 torstaina 22.4.2027 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2027 tiistaina 20.7.2027 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2027 keskiviikkona 27.10.2027

Orionin taloudelliset katsaukset julkaistaan noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 23.3.2027.

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta http://www.orionpharma.com/fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Mikko Kemppainen

General Counsel

Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations

Puh. +358 10 426 2721



Julkaisija:

Orion Oyj

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Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.