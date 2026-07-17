2026 Ningbo City Image Exhibition: Erfolgreicher Abschluss der Deutschland-Tournee in Berlin

BERLIN, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Deutschlandvorführung der 2026 Ningbo City Image Exhibition wurde im Sinema Transtopia Cinema in Berlin als sechste und zugleich letzte Station ihrer Auslandstournee erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Harmonie von Land und Meer, Faszination im Bild“ gliederte sich die Veranstaltung in drei Programmpunkte: die Vorführung von Kurzfilmen über Ningbo, einen kulturellen Salon im Anschluss an die Filmpräsentationen sowie eine kulturelle Ausstellung zu Ningbo. Rund 100 Gäste, darunter Filmschaffende, Kuratoren sowie Hochschulangehörige aus Deutschland, nahmen an der Veranstaltung teil. Durch die Kraft der visuellen Kunst konnte eine neue Brücke für den kulturellen Austausch zwischen Ningbo und Berlin geschlagen werden.

Kultureller Salon nach den Filmvorführungen im Rahmen der Deutschlandvorführung der 2026 Ningbo City Image Exhibition

Im Rahmen der Veranstaltung wurden sieben sorgfältig ausgewählte Kurzfilme präsentiert. Gezeigt wurden vier preisgekrönte Beiträge aus den vergangenen Ausgaben des 30°Ningbo Short Film Festival: Game Rule, A Silent Farewell, Bucket Ride und Krama's Diary. Darüber hinaus wurden drei Filme mit direktem Ningbo-Bezug präsentiert: In Ningbo, Enjoy, One Moment Ningbo und Ningbo, Can't Be Hidden. Zusammen zeichnen die Filme ein lebendiges Bild vom unverwechselbaren Charakter Ningbos und veranschaulichen, wie sich das reiche kulturelle Erbe der Stadt mit ihrer modernen Dynamik verbindet.

Im Anschluss an die Vorführungen fand ein kultureller Salon unter dem Titel „Was jenseits der Leinwand übrig bleibt“ statt. Unter der Leitung der Kuratorin Echo Xuedan Tang kamen deutsche Regisseure, Fotografen sowie interdisziplinär arbeitende Kunstschaffende zu einem gemeinsamen Austausch zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussion standen das interkulturelle Schaffen junger Künstler sowie die Rolle visueller Medien als verbindendes Element zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen. Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass dem Film eine bedeutende Rolle für den internationalen Kulturaustausch zukommt.

Großes Interesse fand auch die begleitende Präsentation zur Kultur Ningbos. Zahlreiche Gäste äußerten den Wunsch, die Stadt künftig selbst zu besuchen und den akademischen sowie künstlerischen Austausch mit Ningbo weiter auszubauen. Als letzte Station der diesjährigen Auslandstournee hat die Deutschlandvorführung die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten in den Bereichen Film, Jugendaustausch und kultureller Austausch weiter gestärkt. Auch künftig will Ningbo seine internationale Kommunikation konsequent weiterentwickeln und die Möglichkeiten der visuellen Kultur nutzen, um den Dialog mit der Welt zu intensivieren. Ziel ist es, Menschen weltweit einen noch besseren Zugang zur Stadt zu eröffnen und sie einzuladen, Ningbo zu entdecken, kennenzulernen und zu erleben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c45abb42-59ac-43e2-ab92-967ffa7f27cc