Viasat präsentiert gemeinsam mit der BMW Group die erste integrierte Satelliten-Sprachkommunikationslösung für Fahrzeuge

Experten von Viasat demonstrieren im Rahmen einer Forschungskooperation

während der in dieser Woche in München stattfindenden 5G Automotive Association-Tagungswoche die Möglichkeiten satellitengestützter Sprachanrufe: erstmals integriert in das Infotainment-System eines BMW iX3.

Die Präsentation verdeutlicht, welche Möglichkeiten die Zukunft bereithalten könnte und welches Potenzial für eine zuverlässige Sprach- und Nachrichtenübertragung außerhalb der Reichweite herkömmlicher terrestrischer Netze besteht.

MÜNCHEN, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation, gab heute eine bahnbrechende Technologiedemonstration bekannt, bei der erstmals ein Satelliten-Sprachgespräch im Automobilbereich vorgestellt wurde, das vollständig in die Plattform eines Fahrzeugs der BMW Group integriert ist.

Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da Viasat die Kommunikation über nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) in das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge integriert: So können Fahrer und Mitfahrer auch in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten, in denen die Mobilfunkabdeckung eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist, in Verbindung bleiben.

Aufbauend auf einer früheren Demonstration mit eSIM-Funktionen von Cubic³, einem führenden Anbieter von Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV), setzten die Experten von Viasat in München fortschrittliche Technologien ein, darunter die Snapdragon® Auto 5G Modem-RF Gen 2-Lösung von Qualcomm Technologies Inc. sowie den NESC-KI-Sprachcodec des Fraunhofer IIS. Dadurch kann Sprachkommunikation unter Verwendung des NB-IoT-Kommunikationsprotokolls über das äußerst zuverlässige L-Band-Satellitennetz von Viasat übertragen werden.

Diese Technologie wurde erstmals in die Fahrzeugarchitektur der BMW Group integriert, sodass Telefonate direkt über die Fahrzeugschnittstelle getätigt und verwaltet werden können. Durch die Ausweitung von Nachrichten- und Sprachdiensten über den Mobilfunkempfangsbereich hinaus können Automobilhersteller wie die BMW Group sicherstellen, dass Fahrer unabhängig von ihrem Standort für Notfalleinsätze und wichtige Sicherheitsanwendungen erreichbar bleiben.

„Diese Demonstration spiegelt die allgemeine Begeisterung der Branche wider, konsistente und ausfallsichere Satellitenkapazitäten für Fahrzeuge der nächsten Generation sicherzustellen“, so Sandeep Moorthy, Senior Vice President für Advanced Non-Terrestrial Solutions bei Viasat. „Durch die Einführung des standardbasierten NTN in Fahrzeugen können wir Satelliten-Sprach- und -Nachrichtenübertragung integrieren und letztlich eine Zukunft ermöglichen, in der Fahrer stets in Verbindung bleiben können – ganz gleich, wohin die Reise sie führt.“

Viasat, die BMW Group, Cubic3 und das Fraunhofer IIS sind aktive Mitglieder der 5GAA (5G Automotive Association), die Technologie- und Automobilpartner zusammenbringt, um praxisnahe, skalierbare Konnektivitätslösungen für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Zu den satellitengestützten Konnektivitätsanwendungen im Automobilbereich zählen Sprach- und Nachrichten-Notfalldienste, Management des Fuhrparks sowie drahtlose Updates in Regionen mit schlechter Netzabdeckung.

Das NB-IoT-Protokoll, das Anwendungen mit geringerer Datenübertragungsrate unterstützt, basiert auf den globalen 3GPP-Standards. Zukünftige Versionen sollen den Weg für 5G-New-Radio-Satellitendienste (5G-NR) ebnen, die Videostreaming und nahtloses Roaming zwischen terrestrischen und Satellitennetzen ermöglichen könnten.

Über Viasat

Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann. Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit. Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige, zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen, die das Leben der Menschen überall – zu Lande, in der Luft oder auf See – positiv beeinflussen, und um gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams, Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr unter www.viasat.com, im Viasat News Room oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads und YouTube.

Copyright © 2026 Viasat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Viasat, das Viasat Logo und das Viasat Signal sind eingetragene Marken in den USA und weiteren Ländern von Viasat, Inc. Alle übrigen genannten Produkt- oder Firmennamen dienen lediglich der Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Viasat, Inc. Contacts

Richard Jones, External Communications, Corporate & Commercial Services, Richard.jones@viasat.com

Lisa Curran/Peter Lopez, Investor Relations, IR@viasat.com

Über die 5GAA

Die 5G Automotive Association (5GAA) ist eine globale, branchenübergreifende Organisation von Unternehmen aus der Automobil-, Technologie- und Telekommunikationsbranche (IKT), die gemeinsam an der Entwicklung von End-to-End-Lösungen für die Mobilität und Verkehrsdienste der Zukunft arbeiten. Die im September 2016 gegründete 5GAA hat sich rasch erweitert und umfasst mittlerweile wichtige Akteure mit globaler Präsenz in der Automobil-, Technologie- und Telekommunikationsbranche. Dazu zählen Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Anbieter von Chipsätzen und Kommunikationssystemen, Mobilfunkbetreiber sowie Infrastrukturanbieter. Weitere Informationen.

Über Cubic3

Cubic³ vereint Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität auf einer zentralen Plattform für die Automobilindustrie und bietet softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) nahtlose Netzabdeckung in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Mit Zugang zu über 550 Mobilfunknetzen unterstützt Cubic³ Automobilhersteller dabei, die Komplexitäten der globalen Konnektivität und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu bewältigen, sodass Fahrer stets in Verbindung bleiben – ganz gleich, ob sie sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden oder auf Satellitenfunk angewiesen sind.

Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Qualcomm, Qualcomm Dragonwing und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die den im Securities Act von 1933 und im Securities Exchange Act von 1934 festgelegten Ausnahmeregelungen unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen, die sich auf die erwarteten Vorteile, Funktionen, Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und zukünftige Entwicklung der satellitengestützten Konnektivitätslösungen von Viasat für den Automobilbereich beziehen; die erfolgreiche Integration und Kommerzialisierung der Satellitensprachtechnologie in Fahrzeugen der BMW Group oder anderer Unternehmen; den erwarteten Ausbau der NTN-Dienste für Automobilanwendungen; sowie die von den L-Band-Satelliten von Viasat bereitgestellte Konnektivität. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: unsere Fähigkeit, satellitengestützte Automobiltechnologien erfolgreich zu entwickeln, zu integrieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Demonstration und Skalierung neuer Technologien; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile unseres Satellitennetzwerks zu realisieren, einschließlich der Satelliten der ViaSat-3-Klasse und aller zukünftigen Satelliten, die wir möglicherweise bauen oder erwerben werden; unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Satellitenprojekten; unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan für neue und bestehende Dienste innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, dem Start und dem Betrieb von Satelliten, einschließlich der Auswirkungen etwaiger Anomalien, Betriebsausfälle oder Leistungseinbußen bei Satelliten; Veränderungen in den Beziehungen zu wichtigen Partnern, einschließlich Automobil-OEMs; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Herstellung, Lieferung oder Integration unserer Lösungen; verstärkter Wettbewerb und die Einführung neuer Technologien in der Kommunikations- und Automobilbranche; Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld und in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; regulatorische und frequenzbezogene Risiken, einschließlich Änderungen, die sich auf die Verfügbarkeit von Frequenzen oder deren zulässige Nutzung auswirken; unsere Unfähigkeit, Zugang zu Frequenzen oder Orbitalpositionen zu erlangen oder deren Nutzung auszuweiten; sowie sonstige Faktoren, die die Kommunikations- und Automobilbranche im Allgemeinen beeinflussen. Bitte beachten Sie darüber hinaus die Risikofaktoren, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen unter www.sec.gov aufgeführt sind, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und unserer Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19addb9d-bccf-4b68-9bff-fde2f0b7700e