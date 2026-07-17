SOITEC - BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2026

BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2026
Bernin (Grenoble), France, le 17 juillet 2026 - Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 24 442 actions Soitec, ainsi que
- 6 360 766 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 227 346 actions, pour un montant de 17 357 497 € (soit 2 144 transactions) ;
- A la vente, 288 875 actions, pour un montant de 23 291 509 € (soit 2 402 transactions).
Il est rappelé que :
1. Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 86 001 titres Soitec, ainsi que
- 429 465 €
2. Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 142 784 titres, pour un montant de 5 270 345 € (soit 1 399 transactions) ;
- A la vente, 129 708 titres, pour un montant de 4 807 774 € (soit 1 178 transactions).
3. Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €
Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.
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Agenda
L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 sera publié le 28 juillet 2026, après bourse.
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À propos de Soitec
Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.
Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.
Pour plus d'informations, consultez soitec.com et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official
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Relations Media : media@soitec.com
Relations Investisseurs : investors@soitec.com
|Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
|Client
|Date
|Achat
|Vente
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|SOITEC S.A.
|02/01/2026
|1,400
|4
|33,722.50
|SOITEC S.A.
|05/01/2026
|1,750
|14
|44,886.45
|2,100
|10
|54,320.07
|SOITEC S.A.
|06/01/2026
|1,050
|4
|27,107.54
|700
|4
|18,235.00
|SOITEC S.A.
|07/01/2026
|1,000
|6
|26,210.00
|1,000
|5
|26,345.00
|SOITEC S.A.
|08/01/2026
|2,100
|15
|56,992.53
|1,750
|9
|48,191.50
|SOITEC S.A.
|09/01/2026
|700
|5
|18,305.00
|1,050
|5
|27,807.47
|SOITEC S.A.
|12/01/2026
|1,350
|10
|36,272.48
|1,350
|4
|36,401.54
|SOITEC S.A.
|13/01/2026
|1,050
|4
|28,087.50
|2,100
|13
|57,053.43
|SOITEC S.A.
|14/01/2026
|1,050
|3
|29,207.54
|SOITEC S.A.
|15/01/2026
|1,150
|16
|33,787.00
|1,400
|18
|41,212.50
|SOITEC S.A.
|16/01/2026
|1,500
|10
|42,684.00
|1,050
|7
|30,013.73
|SOITEC S.A.
|19/01/2026
|2,500
|12
|68,566.25
|2,000
|19
|55,363.60
|SOITEC S.A.
|20/01/2026
|1,100
|7
|29,900.75
|1,100
|6
|30,012.51
|SOITEC S.A.
|21/01/2026
|1,050
|6
|28,864.50
|1,050
|11
|29,137.50
|SOITEC S.A.
|22/01/2026
|1,050
|6
|30,331.04
|1,050
|6
|30,421.97
|SOITEC S.A.
|23/01/2026
|1,050
|6
|29,197.04
|1,050
|4
|29,277.47
|SOITEC S.A.
|26/01/2026
|1,750
|8
|47,551.00
|1,750
|9
|47,817.00
|SOITEC S.A.
|27/01/2026
|1,050
|5
|28,962.47
|1,400
|5
|38,853.50
|SOITEC S.A.
|28/01/2026
|2,100
|9
|58,985.43
|1,750
|11
|49,402.50
|SOITEC S.A.
|29/01/2026
|2,850
|10
|77,474.97
|1,750
|6
|47,792.50
|SOITEC S.A.
|30/01/2026
|1,500
|5
|39,675.00
|1,050
|3
|28,090.97
|SOITEC S.A.
|02/02/2026
|1,750
|10
|44,614.50
|1,400
|8
|36,022.00
|SOITEC S.A.
|03/02/2026
|1,800
|7
|45,417.96
|SOITEC S.A.
|04/02/2026
|3,100
|15
|85,109.88
|SOITEC S.A.
|05/02/2026
|1,050
|12
|32,458.97
|SOITEC S.A.
|06/02/2026
|1,050
|9
|32,074.04
|1,400
|10
|43,242.50
|SOITEC S.A.
|09/02/2026
|1,450
|4
|46,537.46
|1,800
|14
|58,327.56
|SOITEC S.A.
|10/02/2026
|1,050
|6
|34,545.00
|2,100
|15
|70,332.57
|SOITEC S.A.
|11/02/2026
|1,600
|10
|58,700.00
|3,750
|31
|137,589.00
|SOITEC S.A.
|12/02/2026
|2,100
|20
|79,911.93
|1,050
|5
|40,320.00
|SOITEC S.A.
|13/02/2026
|900
|12
|32,393.52
|1,050
|11
|38,552.54
|SOITEC S.A.
|16/02/2026
|1,850
|19
|68,104.98
|1,850
|9
|68,361.94
|SOITEC S.A.
|17/02/2026
|1,850
|14
|67,495.03
|2,200
|13
|80,716.02
|SOITEC S.A.
|18/02/2026
|1,050
|6
|39,130.04
|1,400
|14
|52,731.00
|SOITEC S.A.
|19/02/2026
|1,400
|14
|51,390.50
|1,050
|3
|38,535.00
|SOITEC S.A.
|20/02/2026
|2,350
|28
|85,649.98
|2,350
|16
|86,124.45
|SOITEC S.A.
|23/02/2026
|1,750
|14
|64,879.50
|3,150
|25
|118,135.40
|SOITEC S.A.
|24/02/2026
|1,050
|7
|41,614.97
|1,400
|11
|55,982.50
|SOITEC S.A.
|25/02/2026
|2,450
|14
|99,099.07
|2,800
|18
|113,662.64
|SOITEC S.A.
|26/02/2026
|1,750
|21
|73,924.55
|1,750
|25
|74,095.00
|SOITEC S.A.
|27/02/2026
|2,100
|32
|87,013.50
|1,750
|16
|73,181.50
|SOITEC S.A.
|02/03/2026
|3,000
|21
|120,340.50
|3,350
|32
|137,879.64
|SOITEC S.A.
|03/03/2026
|1,750
|21
|73,855.08
|1,550
|17
|65,723.57
|SOITEC S.A.
|04/03/2026
|2,000
|21
|84,066.20
|2,000
|20
|84,945.60
|SOITEC S.A.
|05/03/2026
|2,100
|12
|89,069.40
|1,750
|13
|74,735.50
|SOITEC S.A.
|06/03/2026
|1,750
|19
|72,173.85
|1,750
|24
|73,822.00
|SOITEC S.A.
|09/03/2026
|1,862
|11
|74,551.87
|1,862
|14
|75,000.24
|SOITEC S.A.
|10/03/2026
|1,750
|19
|76,454.00
|SOITEC S.A.
|11/03/2026
|1,886
|21
|87,501.16
|2,886
|28
|134,844.02
|SOITEC S.A.
|12/03/2026
|3,450
|31
|183,646.95
|4,550
|40
|245,724.12
|SOITEC S.A.
|13/03/2026
|2,700
|28
|153,218.52
|3,350
|35
|193,639.05
|SOITEC S.A.
|16/03/2026
|300
|2
|19,095.99
|2,900
|30
|179,846.11
|SOITEC S.A.
|17/03/2026
|6,650
|56
|399,593.18
|3,200
|29
|195,141.12
|SOITEC S.A.
|18/03/2026
|2,100
|18
|131,271.00
|2,100
|18
|132,699.00
|SOITEC S.A.
|19/03/2026
|4,600
|50
|269,553.10
|3,700
|36
|217,328.01
|SOITEC S.A.
|20/03/2026
|5,200
|50
|287,043.12
|3,800
|38
|210,773.84
|SOITEC S.A.
|23/03/2026
|3,850
|37
|197,470.35
|4,200
|39
|218,211.00
|SOITEC S.A.
|24/03/2026
|2,500
|29
|124,841.75
|2,450
|13
|124,068.25
|SOITEC S.A.
|25/03/2026
|2,600
|19
|139,950.98
|SOITEC S.A.
|26/03/2026
|3,750
|36
|206,993.25
|3,600
|29
|200,315.88
|SOITEC S.A.
|27/03/2026
|2,550
|25
|134,126.94
|2,550
|14
|134,719.56
|SOITEC S.A.
|30/03/2026
|2,350
|25
|122,795.96
|1,400
|13
|74,263.98
|SOITEC S.A.
|31/03/2026
|1,692
|16
|85,543.12
|2,292
|12
|117,646.07
|SOITEC S.A.
|01/04/2026
|2,250
|19
|122,379.98
|2,250
|18
|123,896.93
|SOITEC S.A.
|02/04/2026
|2,100
|19
|106,470.00
|SOITEC S.A.
|07/04/2026
|1,050
|15
|51,838.50
|1,050
|10
|53,298.00
|SOITEC S.A.
|08/04/2026
|900
|4
|48,232.98
|1,400
|13
|76,559.00
|SOITEC S.A.
|09/04/2026
|1,400
|19
|74,487.00
|1,650
|8
|87,700.97
|SOITEC S.A.
|10/04/2026
|17,451
|89
|1,064,032.84
|SOITEC S.A.
|13/04/2026
|2,500
|30
|157,904.00
|2,250
|20
|145,152.00
|SOITEC S.A.
|14/04/2026
|3,500
|31
|239,456.00
|SOITEC S.A.
|15/04/2026
|3,505
|26
|264,051.98
|4,250
|37
|322,824.90
|SOITEC S.A.
|16/04/2026
|5,000
|49
|405,093.50
|6,000
|51
|489,723.60
|SOITEC S.A.
|17/04/2026
|2,500
|25
|243,520.00
|6,000
|38
|562,390.80
|SOITEC S.A.
|20/04/2026
|3,850
|34
|398,650.18
|3,850
|25
|402,557.93
|SOITEC S.A.
|21/04/2026
|4,636
|52
|459,773.45
|4,636
|50
|471,424.64
|SOITEC S.A.
|22/04/2026
|6,625
|55
|700,387.71
|10,625
|79
|1,129,578.81
|SOITEC S.A.
|23/04/2026
|3,500
|33
|376,897.50
|2,500
|27
|274,740.00
|SOITEC S.A.
|24/04/2026
|4,500
|52
|481,757.40
|5,500
|46
|593,569.90
|SOITEC S.A.
|27/04/2026
|3,650
|37
|397,537.56
|3,650
|50
|399,762.60
|SOITEC S.A.
|28/04/2026
|4,750
|42
|483,409.40
|3,800
|44
|395,117.16
|SOITEC S.A.
|29/04/2026
|200
|2
|21,720.00
|3,500
|30
|364,208.95
|SOITEC S.A.
|30/04/2026
|3,500
|15
|443,574.95
|16,250
|148
|2,063,709.38
|SOITEC S.A.
|04/05/2026
|4,655
|26
|665,907.53
|SOITEC S.A.
|05/05/2026
|4,750
|83
|662,799.80
|4,750
|27
|677,749.95
|SOITEC S.A.
|06/05/2026
|3,000
|10
|420,000.00
|3,000
|19
|424,500.00
|SOITEC S.A.
|07/05/2026
|2,800
|46
|432,652.64
|SOITEC S.A.
|08/05/2026
|2,500
|25
|407,360.00
|SOITEC S.A.
|15/05/2026
|2,450
|31
|338,799.97
|2,450
|19
|344,364.90
|SOITEC S.A.
|18/05/2026
|468
|9
|65,478.72
|468
|3
|65,754.00
|SOITEC S.A.
|19/05/2026
|1,400
|16
|194,967.50
|1,400
|15
|196,700.00
|SOITEC S.A.
|28/05/2026
|2,200
|33
|411,180.00
|SOITEC S.A.
|29/05/2026
|700
|4
|140,140.00
|SOITEC S.A.
|08/06/2026
|3,400
|33
|469,429.84
|4,200
|57
|609,927.36
|SOITEC S.A.
|10/06/2026
|7,058
|74
|951,725.42
|SOITEC S.A.
|11/06/2026
|3,400
|34
|438,030.50
|4,100
|42
|531,467.42
|SOITEC S.A.
|12/06/2026
|1,354
|17
|175,454.98
|2,400
|32
|316,192.56
|SOITEC S.A.
|15/06/2026
|3,000
|36
|408,203.10
|2,700
|12
|371,400.12
|SOITEC S.A.
|16/06/2026
|4,500
|37
|603,824.85
|4,000
|51
|541,016.00
|SOITEC S.A.
|17/06/2026
|2,250
|29
|282,207.60
|2,250
|28
|285,434.10
|SOITEC S.A.
|18/06/2026
|5,250
|62
|631,834.88
|4,750
|35
|578,164.78
|SOITEC S.A.
|19/06/2026
|2,500
|20
|298,133.75
|2,875
|33
|343,451.24
|SOITEC S.A.
|22/06/2026
|1,500
|23
|186,567.45
|4,000
|45
|502,930.00
|SOITEC S.A.
|23/06/2026
|3,750
|39
|459,147.38
|725
|11
|88,137.53
|SOITEC S.A.
|24/06/2026
|4,000
|56
|459,585.20
|2,100
|20
|245,349.93
|SOITEC S.A.
|25/06/2026
|1,700
|43
|190,574.93
|3,500
|22
|405,557.60
|SOITEC S.A.
|26/06/2026
|780
|17
|86,708.00
|1,700
|10
|192,517.52
|SOITEC S.A.
|30/06/2026
|380
|10
|44,041.01
|700
|11
|83,265.00
|TOTAL
|227,346
|2,144
|17,357,497
|288,875
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|23,291,509
|Achat:
|227,346
|(2,144 transactions)
|17,357,497€
|Vente:
|288,875
|(2,402 transactions)
|23,291,509€
Pièce jointe