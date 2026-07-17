SOITEC - BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2026

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BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2026

Bernin (Grenoble), France, le 17 juillet 2026 - Soitec (Euronext Paris) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 24 442 actions Soitec, ainsi que
  • 6 360 766 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 227 346 actions, pour un montant de 17 357 497 € (soit 2 144 transactions) ;
  • A la vente, 288 875 actions, pour un montant de 23 291 509 € (soit 2 402 transactions).

Il est rappelé que :

1.   Lors du précédent bilan semestriel, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 86 001 titres Soitec, ainsi que

  • 429 465 €

2.   Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 142 784 titres, pour un montant de 5 270 345 € (soit 1 399 transactions) ;

  • A la vente, 129 708 titres, pour un montant de 4 807 774 € (soit 1 178 transactions).

3.   Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8 000 000 €


Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.

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Agenda

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 sera publié le 28 juillet 2026, après bourse.

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À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez soitec.com et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

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Relations Investisseurs : investors@soitec.com

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021


ClientDateAchatVente
  QuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux
SOITEC S.A.02/01/2026   1,400433,722.50
SOITEC S.A.05/01/20261,7501444,886.452,1001054,320.07
SOITEC S.A.06/01/20261,050427,107.54700418,235.00
SOITEC S.A.07/01/20261,000626,210.001,000526,345.00
SOITEC S.A.08/01/20262,1001556,992.531,750948,191.50
SOITEC S.A.09/01/2026700518,305.001,050527,807.47
SOITEC S.A.12/01/20261,3501036,272.481,350436,401.54
SOITEC S.A.13/01/20261,050428,087.502,1001357,053.43
SOITEC S.A.14/01/20261,050329,207.54   
SOITEC S.A.15/01/20261,1501633,787.001,4001841,212.50
SOITEC S.A.16/01/20261,5001042,684.001,050730,013.73
SOITEC S.A.19/01/20262,5001268,566.252,0001955,363.60
SOITEC S.A.20/01/20261,100729,900.751,100630,012.51
SOITEC S.A.21/01/20261,050628,864.501,0501129,137.50
SOITEC S.A.22/01/20261,050630,331.041,050630,421.97
SOITEC S.A.23/01/20261,050629,197.041,050429,277.47
SOITEC S.A.26/01/20261,750847,551.001,750947,817.00
SOITEC S.A.27/01/20261,050528,962.471,400538,853.50
SOITEC S.A.28/01/20262,100958,985.431,7501149,402.50
SOITEC S.A.29/01/20262,8501077,474.971,750647,792.50
SOITEC S.A.30/01/20261,500539,675.001,050328,090.97
SOITEC S.A.02/02/20261,7501044,614.501,400836,022.00
SOITEC S.A.03/02/20261,800745,417.96   
SOITEC S.A.04/02/2026   3,1001585,109.88
SOITEC S.A.05/02/2026   1,0501232,458.97
SOITEC S.A.06/02/20261,050932,074.041,4001043,242.50
SOITEC S.A.09/02/20261,450446,537.461,8001458,327.56
SOITEC S.A.10/02/20261,050634,545.002,1001570,332.57
SOITEC S.A.11/02/20261,6001058,700.003,75031137,589.00
SOITEC S.A.12/02/20262,1002079,911.931,050540,320.00
SOITEC S.A.13/02/20269001232,393.521,0501138,552.54
SOITEC S.A.16/02/20261,8501968,104.981,850968,361.94
SOITEC S.A.17/02/20261,8501467,495.032,2001380,716.02
SOITEC S.A.18/02/20261,050639,130.041,4001452,731.00
SOITEC S.A.19/02/20261,4001451,390.501,050338,535.00
SOITEC S.A.20/02/20262,3502885,649.982,3501686,124.45
SOITEC S.A.23/02/20261,7501464,879.503,15025118,135.40
SOITEC S.A.24/02/20261,050741,614.971,4001155,982.50
SOITEC S.A.25/02/20262,4501499,099.072,80018113,662.64
SOITEC S.A.26/02/20261,7502173,924.551,7502574,095.00
SOITEC S.A.27/02/20262,1003287,013.501,7501673,181.50
SOITEC S.A.02/03/20263,00021120,340.503,35032137,879.64
SOITEC S.A.03/03/20261,7502173,855.081,5501765,723.57
SOITEC S.A.04/03/20262,0002184,066.202,0002084,945.60
SOITEC S.A.05/03/20262,1001289,069.401,7501374,735.50
SOITEC S.A.06/03/20261,7501972,173.851,7502473,822.00
SOITEC S.A.09/03/20261,8621174,551.871,8621475,000.24
SOITEC S.A.10/03/2026   1,7501976,454.00
SOITEC S.A.11/03/20261,8862187,501.162,88628134,844.02
SOITEC S.A.12/03/20263,45031183,646.954,55040245,724.12
SOITEC S.A.13/03/20262,70028153,218.523,35035193,639.05
SOITEC S.A.16/03/2026300219,095.992,90030179,846.11
SOITEC S.A.17/03/20266,65056399,593.183,20029195,141.12
SOITEC S.A.18/03/20262,10018131,271.002,10018132,699.00
SOITEC S.A.19/03/20264,60050269,553.103,70036217,328.01
SOITEC S.A.20/03/20265,20050287,043.123,80038210,773.84
SOITEC S.A.23/03/20263,85037197,470.354,20039218,211.00
SOITEC S.A.24/03/20262,50029124,841.752,45013124,068.25
SOITEC S.A.25/03/2026   2,60019139,950.98
SOITEC S.A.26/03/20263,75036206,993.253,60029200,315.88
SOITEC S.A.27/03/20262,55025134,126.942,55014134,719.56
SOITEC S.A.30/03/20262,35025122,795.961,4001374,263.98
SOITEC S.A.31/03/20261,6921685,543.122,29212117,646.07
SOITEC S.A.01/04/20262,25019122,379.982,25018123,896.93
SOITEC S.A.02/04/20262,10019106,470.00   
SOITEC S.A.07/04/20261,0501551,838.501,0501053,298.00
SOITEC S.A.08/04/2026900448,232.981,4001376,559.00
SOITEC S.A.09/04/20261,4001974,487.001,650887,700.97
SOITEC S.A.10/04/2026   17,451891,064,032.84
SOITEC S.A.13/04/20262,50030157,904.002,25020145,152.00
SOITEC S.A.14/04/2026   3,50031239,456.00
SOITEC S.A.15/04/20263,50526264,051.984,25037322,824.90
SOITEC S.A.16/04/20265,00049405,093.506,00051489,723.60
SOITEC S.A.17/04/20262,50025243,520.006,00038562,390.80
SOITEC S.A.20/04/20263,85034398,650.183,85025402,557.93
SOITEC S.A.21/04/20264,63652459,773.454,63650471,424.64
SOITEC S.A.22/04/20266,62555700,387.7110,625791,129,578.81
SOITEC S.A.23/04/20263,50033376,897.502,50027274,740.00
SOITEC S.A.24/04/20264,50052481,757.405,50046593,569.90
SOITEC S.A.27/04/20263,65037397,537.563,65050399,762.60
SOITEC S.A.28/04/20264,75042483,409.403,80044395,117.16
SOITEC S.A.29/04/2026200221,720.003,50030364,208.95
SOITEC S.A.30/04/20263,50015443,574.9516,2501482,063,709.38
SOITEC S.A.04/05/2026   4,65526665,907.53
SOITEC S.A.05/05/20264,75083662,799.804,75027677,749.95
SOITEC S.A.06/05/20263,00010420,000.003,00019424,500.00
SOITEC S.A.07/05/2026   2,80046432,652.64
SOITEC S.A.08/05/2026   2,50025407,360.00
SOITEC S.A.15/05/20262,45031338,799.972,45019344,364.90
SOITEC S.A.18/05/2026468965,478.72468365,754.00
SOITEC S.A.19/05/20261,40016194,967.501,40015196,700.00
SOITEC S.A.28/05/2026   2,20033411,180.00
SOITEC S.A.29/05/2026   7004140,140.00
SOITEC S.A.08/06/20263,40033469,429.844,20057609,927.36
SOITEC S.A.10/06/20267,05874951,725.42   
SOITEC S.A.11/06/20263,40034438,030.504,10042531,467.42
SOITEC S.A.12/06/20261,35417175,454.982,40032316,192.56
SOITEC S.A.15/06/20263,00036408,203.102,70012371,400.12
SOITEC S.A.16/06/20264,50037603,824.854,00051541,016.00
SOITEC S.A.17/06/20262,25029282,207.602,25028285,434.10
SOITEC S.A.18/06/20265,25062631,834.884,75035578,164.78
SOITEC S.A.19/06/20262,50020298,133.752,87533343,451.24
SOITEC S.A.22/06/20261,50023186,567.454,00045502,930.00
SOITEC S.A.23/06/20263,75039459,147.387251188,137.53
SOITEC S.A.24/06/20264,00056459,585.202,10020245,349.93
SOITEC S.A.25/06/20261,70043190,574.933,50022405,557.60
SOITEC S.A.26/06/20267801786,708.001,70010192,517.52
SOITEC S.A.30/06/20263801044,041.017001183,265.00
TOTAL 227,3462,14417,357,497288,8752,40223,291,509
Achat:227,346(2,144 transactions)17,357,497€Vente:288,875(2,402 transactions)23,291,509€
        

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