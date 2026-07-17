Changan Automobile inaugure son premier showroom en Éthiopie et renforce sa présence au Moyen-Orient et en Afrique

ADDIS-ABEBA, Éthiopie , 17 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile a officiellement inauguré son premier showroom en Éthiopie, situé à 2Q28+8M9, Gabon St, Addis-Abeba, marquant une étape importante dans l’expansion stratégique de la marque au Moyen-Orient et en Afrique.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Liu Xiaoguang, ministre-conseiller à l’Ambassade de Chine en Éthiopie, de M. Yalew Getachew, représentant de la Commission éthiopienne des investissements, du Dr Hadegu Hailekiros, représentant du ministère éthiopien de l’Industrie, ainsi que de représentants de Changan Automobile et de GT Motors, partenaire stratégique local de Changan.

Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et doté d’une classe moyenne en forte croissance, l’Éthiopie offre d’importantes perspectives de développement, tandis que le gouvernement encourage activement l’adoption des véhicules électriques. Grâce à ce nouveau showroom, Changan proposera aux consommateurs éthiopiens un service automobile complet regroupant la vente de véhicules, les services après-vente, la fourniture de pièces détachées et le service client, renforçant ainsi sa proximité avec les utilisateurs locaux tout en accompagnant la transition du pays vers une mobilité plus durable.

L’ouverture de ce showroom constitue une nouvelle étape dans le déploiement du Vast Ocean Plan 2.0 de Changan, fondé sur quatre piliers : l’engagement à long terme, une localisation approfondie, un développement structuré et l’intégration des principes ESG (environnement, social et gouvernance). À travers cette stratégie, Changan évolue du statut de nouvel entrant sur le marché à celui d’opérateur local, traduisant sa volonté de s’ancrer durablement dans l’industrie automobile éthiopienne et de contribuer à son développement à long terme.

« L’Éthiopie est un marché dynamique, riche en opportunités, et nous sommes profondément confiants dans son potentiel à long terme », a déclaré le directeur des ventes de Changan Automobile. « En travaillant main dans la main avec GT Motors, nous mettrons à la portée des familles éthiopiennes des solutions de mobilité intelligentes, fiables et abordables, accompagnées d’un service après-vente d’excellence qui établira une nouvelle référence pour le secteur. »

GT Motors apporte une solide expertise locale, grâce à des équipes dédiées à la vente, à l’après-vente, au support technique et à la logistique transfrontalière. Ce partenariat reflète l’engagement de Changan à développer des opérations durables et fortement ancrées localement au Moyen-Orient et en Afrique, en s’appuyant sur des partenaires de confiance.

À l’avenir, Changan Automobile poursuivra le développement progressif de son réseau commercial et de services en Éthiopie, en proposant une gamme diversifiée de véhicules intelligents et à énergies nouvelles, adaptée aux conditions de conduite et aux attentes des consommateurs locaux. En alignant sa stratégie produits et ses opérations sur les ambitions du pays en matière de mobilité durable, Changan entend devenir un partenaire de confiance et un acteur durable de la modernisation du secteur automobile éthiopien et du développement économique durable.

Contact :

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail : global@changan.com.cn

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