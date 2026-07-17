Acquisition d’actifs aéronautiques auprès d’AFD pour 25,6 millions $ – changement de dénomination – consolidation – annonce d’un placement privé concomitant d’un maximum de 4,75 millions $

MONTRÉAL, 17 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Prosys Tech (« Prosys » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la signature d’une lettre d’intention intervenue avec Aeronautics Fund SCA SICAV-RAIF (« AFD ») et certains de ses détenteurs inscrits du fonds visant l’acquisition de neuf moteurs d’aéronefs et de contrats de location de tels moteurs (les « Actifs visés »). Prosys changera ensuite son nom pour Corporation AFD Aero / AFD Aero Corporation. La transaction constituera une prise de contrôle inversée visant un changement dans les activités de Prosys et l’inscription des actions catégorie « A » de son capital social (les « Actions ordinaires ») à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

AFD exerce principalement des activités d’acquisition, de détention, de gestion et de location d’actifs aéronautiques, soit les Actifs visés, comprenant notamment des moteurs d’avion et des pièces de rechange. La Société se concentre principalement sur les moteurs CFM destinés aux appareils monocouloirs, notamment les Airbus A320 et les Boeing 737, qui constituent la plus importante flotte en service au monde. AFD exerce également des activités connexes liées à l’exploitation et à la monétisation de ces actifs. La transaction avec Prosys vise à regrouper ces Actifs visés générateurs de revenus au sein d’une société publique dont les actions seront inscrites en bourse, afin d’accélérer la croissance de l’entreprise et de faciliter son accès aux marchés financiers.

Parallèlement à l’achat des Actifs visés, Prosys entend effectuer un placement privé en équité d’un minimum de 3 500 000 $ et d’un maximum de 4 750 000 $ (le « Placement Privé ») auprès de plusieurs investisseurs, ainsi que souscrire à une facilité de crédit rotative adossée aux Actifs visés pour un montant de 6 000 000 $ (le « Financement adossé aux Actifs visés »), sujet à l’approbation des autorités réglementaires et de la Bourse (l’acquisition des Actifs visés, le Placement Privé et le Financement adossé aux Actifs visés désignés collectivement la « Transaction »).

Dès la conclusion de la Transaction, suivront un changement de dénomination et une consolidation préalable des Actions ordinaires pour un ratio de quarante (40) anciennes actions en circulation pour chaque (1) nouvelle Action Ordinaire (la « Consolidation »). Le tout est sujet aux approbations des actionnaires et de la Bourse.

Laurent Biousse, cofondateur et Chef de la direction d’AFD, a déclaré « Nous sommes heureux de franchir cette étape importante dans le développement d’AFD en réunissant un portefeuille d’actifs aéronautiques tangibles et générateurs de revenus avec une société ouverte. Le choix de Montréal s’est imposé naturellement en raison de son statut de pôle aéronautique de premier plan, de la qualité de son écosystème industriel et de maintenance, ainsi que de son accès aux marchés financiers nord-américains. Forts d’une équipe expérimentée et d’un réseau international établi de longue date, nous entendons poursuivre notre stratégie avec rigueur, discipline et une vision à long terme. »

Transaction

La Transaction constituera une acquisition sans lien de dépendance au sens de la règlementation applicable et est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, notamment une vérification diligente, l’accomplissement du Placement Privé minimum, le Financement adossé aux Actifs visés et l’obtention des approbations boursières, réglementaires et corporatives nécessaires. Toutes les parties de Prosys traitent à distance à l’égard des actifs et des affaires d’AFD.

Au terme de la convention d’achat à intervenir pour la Transaction, la Société acceptera d’acquérir les Actifs visés en contrepartie d’un maximum de 25 600 000 $ payable par l’émission de 39 384 615 Actions ordinaires post-Consolidation, soit à un prix réputé de 0,65 $ par Action Ordinaire.

Des frais d’intermédiaire qui consisteront en l’émission de 1 970 000 Actions Ordinaires post-Consolidation seront payables à des parties sans lien de dépendance, sous réserve des règlements applicables en matière de valeurs mobilières et de l’accord de la Bourse.

Information sur les Actifs visés

L’émetteur résultant sera spécialisé dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs aéronautiques, notamment des moteurs d’avion et des pièces détachées au sein d’une structure organisationnelle simple. L’industrie aéronautique génère un volume important d’actifs arrivant en fin de cycle opérationnel, ce qui crée des occasions d’investissement significatives dans les marchés de la location, du démantèlement et du recyclage d’aéronefs et de moteurs. L’émetteur résultant tirera parti de ces opportunités en s’appuyant sur l’expertise de son équipe et sur un réseau international d’acteurs de l’industrie aéronautique afin d’identifier, acquérir et valoriser des actifs aéronautiques à fort potentiel.

Faits saillants:

Actifs visés tangibles & identifiés, générant des revenus locatifs récurrents : 24,1 millions $ de moteurs CFM56 valorisés par International Air Support Group (IASG), une référence de marché indépendante, libres de tout engagement financier et de toute charge. Ces moteurs sont identifiés, documentés (titres de propriété complets, certificats de navigabilité, dossiers techniques, historique de maintenance) et enregistrés au Registre international des garanties portant sur les matériels d’équipement mobiles (AVIARETO) conformément à la Convention du Cap (UNIDROIT).

: 24,1 millions $ de moteurs CFM56 valorisés par International Air Support Group (IASG), une référence de marché indépendante, libres de tout engagement financier et de toute charge. Ces moteurs sont identifiés, documentés (titres de propriété complets, certificats de navigabilité, dossiers techniques, historique de maintenance) et enregistrés au Registre international des garanties portant sur les matériels d’équipement mobiles (AVIARETO) conformément à la Convention du Cap (UNIDROIT). Contexte de marché structurel favorable : Les contraintes de capacité des fabricants de moteurs (OEM) entre 2024 et 2030, qui ne permettent pas de répondre pleinement à la demande, soutiennent la valeur et la demande des moteurs usagés, particulièrement ceux destinés aux familles d’appareils Boeing 737 et Airbus A320, auxquelles appartiennent les Actifs visés. Par ailleurs, le trafic aérien mondial a retrouvé et dépasse désormais les niveaux observés avant la pandémie, porté notamment par la croissance de la classe moyenne dans les marchés asiatiques. Malgré certains conflits régionaux, la demande mondiale de transport aérien demeure résiliente. Enfin, les tensions entre l’offre et la demande permettent aux propriétaires d’actifs d’obtenir des loyers plus élevés, ce qui peut contribuer à l’amélioration des marges bénéficiaires. Sources: IATA World Air Transport Statistics 2024, Cirium Fleet Analyzer, Aviation Week, rapports aux investisseurs 2024 de GE Aerospace.

: Les contraintes de capacité des fabricants de moteurs (OEM) entre 2024 et 2030, qui ne permettent pas de répondre pleinement à la demande, soutiennent la valeur et la demande des moteurs usagés, particulièrement ceux destinés aux familles d’appareils Boeing 737 et Airbus A320, auxquelles appartiennent les Actifs visés. Par ailleurs, le trafic aérien mondial a retrouvé et dépasse désormais les niveaux observés avant la pandémie, porté notamment par la croissance de la classe moyenne dans les marchés asiatiques. Malgré certains conflits régionaux, la demande mondiale de transport aérien demeure résiliente. Enfin, les tensions entre l’offre et la demande permettent aux propriétaires d’actifs d’obtenir des loyers plus élevés, ce qui peut contribuer à l’amélioration des marges bénéficiaires. Sources: IATA World Air Transport Statistics 2024, Cirium Fleet Analyzer, Aviation Week, rapports aux investisseurs 2024 de GE Aerospace. Accès au marché public : La Transaction permettra d’accéder à du financement, de la liquidité et de la croissance externe.

: La Transaction permettra d’accéder à du financement, de la liquidité et de la croissance externe. Équipe de gestion opérationnelle chevronnée : Équipe opérante membre de l’International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT), expérimentée et opérationnelle en achat-vente et location.

: Équipe opérante membre de l’International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT), expérimentée et opérationnelle en achat-vente et location. Modèle de structure légère : MRO, Maintenance, Repair and Overhaul (maintenance, réparations et revisions) et stockage externalisés.





La Société prévoit de conclure la Transaction et la Consolidation au cours de son premier trimestre de l’exercice financier se terminant le 30 septembre 2026 ou au cours du deuxième trimestre, sous réserve de la satisfaction des conditions contractuelles usuelles. De plus amples renseignements, y compris l’information financière pertinente, seront communiqués dans un prochain communiqué de presse.

Placement privé et Financement adossé aux Actifs visés

Avant la clôture de la Transaction, la Société doit avoir complété un placement privé pour des souscriptions totales minimales de 3 500 000 $ et d’un maximum de 4 750 000 $. Dans le cadre du Placement Privé, la Société émettra un minimum de 5 384 615 unités et un maximum de 7 307 692 unités à un prix de 0,65 $ par unité post-Consolidation (« Unité »). Chaque Unité consistant en une (1) Action Ordinaire post-Consolidation et un (1) bon de souscription (« Bon de Souscription »). Chaque Bon de Souscription entier permettra à son porteur d’acheter, pour une période de dix-huit (18) mois suivant l’émission de l’Unité, une (1) Action Ordinaire post-Consolidation au prix de 0,75 $ par Action Ordinaire.

Dans le cadre du Placement Privé, l’émetteur résultant pourra être appelé à payer une commission maximale (i) en espèces représentant jusqu’à 10 % du produit brut du Placement privé; et (ii) un nombre de bons de souscription d’intermédiaire aux mêmes termes que les Bons de souscription inclus dans les Unités égal à au plus 10 % du nombre d’Unités souscrites, le tout conformément aux politiques applicables de la Bourse.

Chaque titre et titre sous-jacent émis dans le cadre du Placement Privé et à titre de commission sera soumis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour de la date de clôture, sujet aux conditions d’entiercement ou de restrictions à la revente supplémentaire que pourraient exiger les lois sur les valeurs mobilières ou la Bourse.

Concomitamment au Placement privé, la Société entend mettre en place le Financement adossé aux Actifs visés pour un montant de 6 000 000 $, soit une facilité de crédit rotative adossée au portefeuille de moteurs CFM56 enregistré en vertu de la Convention du Cap (ICAO/UNIDROIT) et offrant la flexibilité de la tirer selon les besoins. Ce financement serait souscrit auprès d’institutions canadiennes spécialisées pour ce type de financement.

Les produits du Placement Privé et du Financement adossé aux Actifs visés serviront principalement à l’acquisition de nouveaux moteurs et la maintenance de ceux actuels.

Capitalisation pro forma

Après avoir mené à terme la Transaction (incluant la Consolidation), 51 402 181 Actions ordinaires (en tenant compte de la réalisation du Placement Privé maximum) seront émises dont 2 739 874 Actions ordinaires post-Consolidation de l’émetteur résultant seront en circulation et détenues par les actionnaires actuels de Prosys.

Enfin, un nombre total maximum de 5 140 218 Options pourront être émises suivant la clôture du Placement Privé maximum.

Membres de la direction et administrateurs proposés de l’émetteur résultant :

Prosys est fière d’annoncer les dirigeants et officiers pressentis suivants de l’émetteur résultant, le tout devenant effectif au terme de la Transaction:

Laurent Biousse, Chef de la direction pressenti de l’émetteur résultant, est le fondateur et directeur d’Aeronautics Fund depuis sa création. Il a commencé sa carrière en 1993 au sein du département de gestion d’actifs de Coutts & Co. au Royaume-Uni, la division de banque privée et de gestion de patrimoine du groupe NatWest. En 1997, il a rejoint le département de gestion d’actifs de Coutts à Genève, en Suisse. En 1998, M. Biousse a quitté Coutts pour co-fonder Geneva Asset & Wealth Management SA, une société de gestion de fortune réglementée par la FINMA, où il exerce toujours les fonctions d’administrateur. M. Biousse est titulaire d’un MBA de l’International Management School Geneva ainsi que d’un diplôme d’études avancées (DAS) en gestion du transport aérien de l’Université de Genève, en collaboration avec l’IATA. Il est membre associé du Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) de Londres et membre de l’International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT).

Stephan Woestelandt, Chef des opérations pressenti de l’émetteur résultant, est administrateur d’Aeronautics Fund et d’AFD Fund Management Ltd depuis leur création. Stephan est un dirigeant accompli, possédant une expérience dans le secteur bancaire acquise auprès de la BCV (Banque Cantonale Vaudoise), une banque suisse établie à Lausanne, en Suisse, de 2001 à 2003, ainsi qu’en commerce et gestion de matières premières de 2003 à 2009. Depuis 2009, il est administrateur de Beau HLB Pte Ltd, une société singapourienne faisant partie de Beau Holding SA, un groupe juridique et fiduciaire ayant des bureaux à Genève, Lausanne, aux Émirats arabes unis et Singapour. Stephan a étudié à l’ESTACA, une école française d’ingénierie aéronautique et automobile, puis s’est engagé dans l’armée française, où il est devenu pilote d’hélicoptère qualifié. Il a quitté l’armée avec la Légion d’honneur, et le grade de capitaine. Il est membre de l’ISTAT, l’International Society of Transport Aircraft Trading.

Jérôme Guichard, Vice-Président – Trading & Leasing pressenti de l’émetteur résultant, est administrateur d’AFD Fund Management Ltd. Il s’est joint à Aeronautics Fund à la mi-2014 à titre de directeur commercial, et il se consacre désormais entièrement au commerce et à la location des actifs du fonds. Après avoir obtenu une maîtrise en transport aérien avec une spécialisation en droit, économie et gestion du transport aérien à l’Université d’Aix-en-Provence en France, Jérôme a rejoint une jeune compagnie aérienne régionale française, Air Littoral, puis a rapidement créé sa propre compagnie aérienne à partir de zéro, Axis Airways, en 1999, qui est devenue l’une des compagnies de vols nolisés françaises les plus prometteuses. Il a vendu sa compagnie en 2006, alors qu’elle comptait 300 employés et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 125 millions d’euros, puis a lancé sa propre compagnie de commerce de jets privés, d’aéronefs et de moteurs. Il est membre de l’ISTAT, l’International Society of Transport Aircraft Trading.

Alain Gafundi, Vice-Président, Asset Management pressenti de l’émetteur résultant est administrateur d’AFD Fund Management Ltd. Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire chez UBS à Genève, en Suisse, où il a été recruté pour intégrer le programme de formation des diplômés de la banque en 2006. Il a été formé comme banquier privé et a travaillé pour la banque jusqu’en 2011. En 2011, il a rejoint la Bank Julius Baer à Singapour en tant que directeur exécutif, où il a travaillé comme banquier privé jusqu’en 2016, avant de rejoindre Aeronautics Fund. Alain est diplômé de l’Université de Genève, où il a obtenu un diplôme en droit. Il est membre de l’ISTAT, l’International Society of Transport Aircraft Trading.

Richard Marganne, Vice-Président, développement des affaires pressenti de l’émetteur résultant est pressenti à titre de Vice-président, Développement des affaires. Il possède une expérience directe des marchés financiers publics, tant à titre de dirigeant de société cotée que dans le pilotage de transactions, en France comme au Canada. Il a notamment exercé des fonctions de direction au sein d’une société technologique cotée sur Euronext Access Paris, et a dirigé et siégé au conseil de plusieurs sociétés cotées, en plus d’avoir participé à des opérations sur le marché de croissance TSX. Il en tire une connaissance concrète des processus d’inscription, de financement et de conformité réglementaire applicables. Il a par ailleurs contribué à la structuration et à la valorisation d’actifs dans un cadre de family office, et est administrateur de RM Management Fund SA, société d’accompagnement de sociétés en développement basée à Fribourg, en Suisse. Il est titulaire d’un MBA en finance de l’IFM, à Genève.

Georges Hébert et Kerrigan Turner demeureront administrateurs dans l’Émetteur résultant :

Georges Hébert est administrateur, président et chef de la direction de Prosys depuis 2003, il détient un B.B.A. et un M.B.A. de l’Université Western Ontario (London). De 1998 à 2003, il a agi à titre de consultant auprès de diverses entreprises privées. Il fut administrateur de la Banque Laurentienne de 1990 à mars 2008 et il a également été administrateur de Vitran Corp. et MDS Aero Support Corporation. De 1988 à 1998, il a occupé les fonctions de Président pour la société J.A. Provost Ltée, une société œuvrant dans l’installation, le repérage et le service de système de sécurité dont il était le principal actionnaire et qu’il a vendu au groupe Bell en 1998. Par la suite, il a poursuivi ses fonctions à titre de Président pour une année supplémentaire.

Kerrigan Turner est administrateur de Prosys depuis 2003. Il est le fondateur, Président et Chef de la Direction de Adatif International inc. depuis 1981. Il fut également Président du Conseil d’administration de Bouclair inc., une société privée spécialisée dans le commerce de détail.

Principales conditions relatives à la Clôture de la Transaction

De multiples conditions doivent être remplies relativement à la clôture de la Transaction, tel que prévues à la lettre d’intention intervenue le 19 mars 2026, à savoir: (i) l’approbation de la Transaction, incluant la Consolidation et le changement de dénomination sociale, par l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société; (ii) l’approbation de la Transaction, incluant la Consolidation et le changement de dénomination par la Bourse; et (iii) la finalisation du Placement Privé et du Financement adossé aux Actifs visés.

Une demande de dispense de parrainage sera effectuée auprès de la Bourse.

Des informations additionnelles seront transmises dans un prochain communiqué de presse.

La réalisation de la Transaction est conditionnelle, entre autres, à l’obtention du consentement de la Bourse et, s’il y a lieu, de l’approbation des actionnaires désintéressés. Le cas échéant, la clôture de la Transaction ne peut avoir lieu tant que l’approbation requise des actionnaires n’aura pas été obtenue. Rien ne garantit que la Transaction sera réalisée ou qu’elle sera réalisée dans sa forme proposée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l’exception des renseignements fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ou la déclaration de changement à l’inscription devant être établie pour les besoins de la Transaction, les renseignements publiés ou reçus à l’égard de la Transaction envisagée peuvent ne pas être tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s’y fier. La négociation des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX Inc. ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée, ni n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

À propos d’AFD

Aeronautics Fund SCA SICAV-RAIF est une plateforme d’investissement spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs aéronautiques, notamment des avions commerciaux, des moteurs d’avion et des pièces détachées. L’industrie aéronautique génère un volume important d’actifs arrivant en fin de cycle opérationnel, ce qui crée des occasions d’investissement significatives dans les marchés de la location, du démantèlement et du recyclage d’aéronefs et de moteurs. AFD tire parti de ces opportunités en s’appuyant sur l’expertise de son équipe et sur un réseau international d’acteurs de l’industrie aéronautique afin d’identifier, acquérir et valoriser des actifs aéronautiques à fort potentiel. AFD est structuré au Luxembourg sous la forme d’une société d’investissement à capital variable constituée en tant que fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF), régi notamment par la loi luxembourgeoise du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Pour plus d’information : https://afd.aero

Énoncés de nature prospective et mesures non-IFRS

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce document pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait à des perspectives d’avenir et des événements anticipés, à l’entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses. Bien que ces hypothèses soient considérées comme raisonnables en fonction de l’information disponible au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce qui est actuellement prévu. Le lecteur est invité à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. Ces énoncés ne seront pas mis à jour à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certaines mesures utilisées dans ce communiqué n’ont pas de signification normalisée selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) et pourraient être calculées différemment par d’autres entreprises. Il est estimé que certaines mesures financières non conformes aux IFRS, lorsqu’elles sont présentées conjointement avec des mesures financières IFRS comparables, sont utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs, car elles constituent un indicateur pertinent pour évaluer la performance opérationnelle. À l’interne, ces informations financières non conformes aux IFRS sont utilisées comme un indicateur de la performance des activités. Ces mesures doivent être considérées en complément, et non comme un substitut ou comme supérieures, aux mesures de l’information financière préparées conformément aux normes IFRS.