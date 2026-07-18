Bitget lance le premier compte unifié multi-actifs du secteur, avec une marge de 100 jetons d’actions américaines

VICTORIA, Seychelles, 18 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, vient de lancer le premier compte de trading unifié multi-actifs (UTA) du secteur, regroupant plus de 370 actifs éligibles, dont 100 actions américaines tokenisées (rTokens), au sein d’un pool de marge unique. Ce lancement étend le système de marge unique au-delà des cryptomonnaies, permettant ainsi aux actions tokenisées de coexister avec les actifs numériques au sein d’un même compte.

Alors que les connexions entre les marchés des cryptomonnaies et les marchés financiers traditionnels ne cessent d’augmenter, les utilisateurs attendent plus qu’un droit de propriété directe en acquérant ce type d’actifs. La tokenisation franchit une nouvelle étape en permettant aux actifs d’intégrer plusieurs activités financières depuis un seul compte. Avec son nouveau compte unifié multi-actifs, Bitget fait un pas de plus en intégrant les actions américaines tokenisées dans le même système de gestion de capital que celui utilisé pour le trading de cryptomonnaies.

Le compte unifié multi-actifs représente la troisième génération de l’architecture de déploiement des plateformes de négociation boursière, chaque étape étant axée sur l’amélioration de l’efficacité du capital. La première version prévoyait une marge isolée par actif et par position, entraînant ainsi une fragmentation du capital entre plusieurs comptes. La deuxième avait conduit au regroupement de plusieurs cryptomonnaies au sein d’un seul pool de marge, obtenant ainsi un pool de garantie unique capable de couvrir plusieurs positions en cryptomonnaies. La dernière génération étend ce cadre au-delà des cryptomonnaies, en intégrant les actions américaines tokenisées ainsi que d’autres actifs réels au sein d’un même système de marge unifié. Ce nouveau compte unifié multi-actifs accorde aux actifs réels le même statut et la même utilité que les cryptomonnaies, permettant ainsi aux actifs éligibles issus de différents marchés de fonctionner ensemble au sein d’un système de gestion du capital unique.

« L’intégration des actions à la blockchain est une première étape, mais l’objectif ultime est d’offrir à ces actifs la même flexibilité que celle des cryptomonnaies », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le lancement du compte unifié multi-actifs contribue à favoriser l’efficacité du capital, l’un des principes fondateurs de notre plateforme d’échange. » N’importe quelle position en actions devrait pouvoir conserver sa valeur, servir de garantie pour une autre transaction ou dégager des liquidités, plutôt que de rester inutilisée. »

Les rTokens éligibles disposeront désormais de plusieurs fonctions simultanément. Les utilisateurs pourront conserver leur exposition aux actions américaines sous-jacentes, percevoir des dividendes en espèces le cas échéant, utiliser les rTokens comme marge pour les contrats à terme et le trading sur marge, ou s’en servir comme garantie en échange de stablecoins. Ils pourront utiliser le même actif dans plusieurs stratégies de portefeuille sans avoir à liquider leurs positions.

Le déploiement initial concerne 100 actions américaines tokenisées de grandes sociétés cotées aux États-Unis, notamment rAAPL, rAMZN, rMETA, rTSLA, rGOOGL, rNVDA, rMSFT, rQQQ, rSPY, rJPM, rWMT, rV et rMSTR. Les garanties éligibles bénéficient de taux d’actualisation pouvant atteindre 95 %, sous réserve des tranches spécifiques à chaque actif et du volume des positions. Les taux d’emprunt restent indexés sur le marché et sont actualisés toutes les heures en fonction de l’offre et de la demande.

Le compte unifié multi-actifs s’appuie sur l’expansion rapide de l’écosystème d’actions tokenisées de Bitget. Depuis le lancement du protocole sous licence Reality, axé sur la tokenisation des actifs réels, le rToken, RWA émis par Reality, a dépassé les 100 millions de dollars d’actifs sous gestion au cours de son premier mois, tout en générant un volume d’échanges cumulé de plus de 671 millions de dollars. En intégrant les actions tokenisées dans le même système de gestion de capital que les crypto-actifs, Bitget diversifie son activité au-delà de l’accès au marché pour englober le déploiement de capitaux, permettant ainsi aux utilisateurs de négocier, d’emprunter et de gérer des actifs internationaux plus efficacement via un compte unique.

Bitget prévoit de continuer à élargir la gamme d’actifs pris en charge sur le compte unifié multi-actifs, à mesure de l’évolution de sa bourse universelle, afin d’associer les marchés des cryptomonnaies et les marchés financiers traditionnels au sein d’une expérience de trading unique.

Pour tout complément d’information, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes presse, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8016503f-4d8d-4df8-a2b2-ac3e74cbf95e