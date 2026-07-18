Paris accueille le lancement du Global Investment Summit 2026 au Palais des Congrès

RIYAD, Arabie saoudite, 18 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paris accueillera l’édition inaugurale du Global Investment Summit 2026 au Palais des Congrès les 1er et 2 septembre. Cet événement est organisé par le groupe d’investissement saoudien B&S Investments. La capitale française constitue la première étape d’une série programmée sur cinq ans, qui se poursuivra en Espagne, à Londres et à Genève avant de s’achever à Riyad en 2030.

Le choix de Paris place la France au premier plan d’un programme conçu pour rapprocher les capitaux européens des opportunités d’investissement offertes au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Plus de 2 000 participants sont attendus, parmi lesquels des investisseurs institutionnels, des dirigeants d’entreprise et des responsables du secteur public venus du monde entier. Plus de 80 intervenants prendront également la parole pour débattre des enjeux économiques et d’investissement qui façonnent les marchés mondiaux.

La France figure parmi les pays participants, avec un intérêt d’investissement déclaré dans les secteurs de la technologie, des services financiers et du tourisme. Les institutions françaises joueront ainsi un double rôle : celui d’hôtes de cette édition de lancement et celui de partenaires potentiels dans le cadre des rencontres prévues au cours des deux journées. Le Palais des Congrès, lieu emblématique des conférences internationales dans l’ouest parisien, accueillera les sessions plénières, les salles de réunions bilatérales ainsi que l’espace d’exposition.

Le programme de ces deux journées combinera des conférences de haut niveau, des échanges spécialisés et des rencontres bilatérales organisées pour les investisseurs et les dirigeants d’entreprise. Une exposition dédiée se tiendra parallèlement au programme principal, offrant aux organisations participantes un espace pour présenter leurs projets, rencontrer des partenaires potentiels et engager directement des discussions commerciales.

Les secteurs prioritaires du sommet sont l’énergie, la technologie et l’intelligence artificielle, les services financiers, l’immobilier et le tourisme. Les organisateurs indiquent que des délégations d’Arabie saoudite, de France, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn et d’Oman participeront à l’événement. L’édition parisienne vise à constituer un premier portefeuille d’opportunités représentant environ 28,59 milliards de dollars américains d’investissements européens dans la région.

Selon les chiffres publiés par les organisateurs, ce montant devrait atteindre 50 milliards de dollars américains d’ici 2030 à l’échelle de l’ensemble de la série de sommets. Le programme est conçu de manière à ce que les opportunités présentées à Paris puissent être suivies et développées lors des éditions suivantes, afin de se concrétiser en projets financés plutôt que de rester au stade des discussions.

La participation est gérée via le site internet du sommet, où les organisateurs détaillent les critères d’inscription et de prise de parole. Les entreprises peuvent également y déposer leur candidature pour présenter leurs opportunités au sein de l’espace d’exposition. Les candidatures pour l’édition parisienne sont actuellement ouvertes en amont des dates de septembre.

« Notre mission à Paris est de veiller à ce que les visions nationales ambitieuses de la région soient accompagnées de mécanismes d’exécution fondés sur la confiance et capables de produire des résultats mesurables dans un délai de 12 à 24 mois », a déclaré Bader Al-Nofai, directeur général de B&S Investments. L’édition parisienne établira le format qui servira de référence aux éditions prévues jusqu’en 2030.

Pour en savoir plus sur le Global Investment Summit 2026 et ses critères de participation, rendez-vous sur gis-series.com.

À propos de B&S Investments

B&S Investments est un groupe d’investissement saoudien et l’organisateur de la série Global Investment Summit, un programme créé pour mettre en relation les capitaux du Golfe et les capitaux internationaux à travers une succession d’événements organisés entre 2026 et 2030.

Contact :

Majdi Ghraizi, relations presse

Global Investment Summit

majdi@bold.com.sa



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