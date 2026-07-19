La Légion royale canadienne fête ses 100 ans

OTTAWA, 18 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a célébré avec fierté son centenaire aujourd'hui au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, en présence de dignitaires invités, de vétérans, de membres de la Légion, et du public. Incorporée le 17 juillet 1926, la plus grande organisation du pays vouée au soutien des vétérans et au service communautaire a rappelé des moments marquants de son histoire consacrée au devoir de mémoire: de l'affrètement de paquebots géants pour permettre aux vétérans d'assister à l'inauguration du Mémorial de Vimy en France en 1936, jusqu'au rapatriement d'un Soldat inconnu à Ottawa (Ontario) en 2000, puis à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) en 2024.

« Nous nous souvenons également de ceux qui, indignés par la situation, ont perçu l'urgente nécessité d'offrir du soutien et de défendre les droits des vétérans », a déclaré Berkley Lawrence, président national de la Légion, en évoquant l'époque qui a suivi la Première Guerre mondiale. « Ce sont eux qui ont fondé la Légion pour veiller à ce que les vétérans soient pris en charge et que leur mémoire soit honorée, non seulement à cette époque, mais aussi pour l'avenir. »

Larry Murray, grand président de la Légion, a également évoqué les concours artistiques de l’organisation destinés aux jeunes, lancés dans les années 1960. « Il est impressionnant de constater que ces concours perdurent encore aujourd’hui », a-t-il déclaré, soulignant qu’environ 100 000 personnes y participent chaque année.

Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandant en chef du Canada, a pris la parole lors de la cérémonie du centenaire. « Au-delà de son engagement à l’égard des anciens combattants et de leurs familles, la Légion est une force puissante dans les villages et les villes partout au Canada », a-t-elle affirmé.

Par la suite, Son Excellence a déposé une couronne sur les lieux et a placé un coquelicot sur la Tombe du Soldat inconnu, accompagnée d’autres dignitaires invités, notamment le chef d’état-major de la Défense par intérim, le vice-amiral Angus Topshee, et le commissaire de la GRC, Mike Duheme. Des groupes de vétérans, des cadets et des invités ont également rendu hommage de cette manière.

La ministre d’Anciens Combattants Canada, l’honorable Jill McKnight, a évoqué l’héritage de la Légion et a partagé ses souvenirs de la filiale de la Légion qu’elle connaissait dans sa communauté durant sa jeunesse.

Une ancienne gagnante du concours artistique du Souvenir annuel de la Légion — organisé en collaboration avec la Fondation nationale de la Légion — a récité un poème émouvant intitulé « Une place pour toi » (A place set for you), qui traite de la perte d’un être cher dans l’exercice de ses fonctions. Le poème de Sara Butts est né de l’expérience qu’elle a vécue en écoutant des soldats alors qu’elle faisait du bénévolat pour la Campagne nationale du coquelicot.

« Bien que je t’aie perdu au nom de la liberté, de l’honneur et du combat… Tu vis toujours dans mon cœur, mon fils, ma lumière éternelle », peut-on lire dans les deux derniers vers de son poème.

Au cours de la cérémonie, des jeunes Canadiens ont fait leur entrée en portant le « Flambeau du Souvenir du Canada » personnalisé, arborant le nom de la Légion, et un impressionnant avion Hercules a effectué un survol spécial — un autre geste hautement symbolique en l’honneur de l’anniversaire de l’organisation.

Une réception organisée l’après-midi à l’hôtel de ville d’Ottawa pour invités, a permis de remercier les nombreux collaborateurs et sympathisants de la Légion, d’évoquer certaines de ses réalisations au fil des décennies et de remarquer sur son essor ces dernières années.

L’un des moments marquants a été le dévoilement d’un nouveau timbre éclatant de Postes Canada, créé pour commémorer le centenaire de la Légion. Le président-directeur général de Postes Canada, Doug Ettinger, a remercié les vétérans présents pour leur service ainsi que la Légion pour le travail accompli au fil des décennies. Plus tard, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a également salué la contribution de la Légion et a remis une proclamation spéciale encadrée désignant le 17 juillet 2026 comme la « Journée du centenaire de la Légion royale canadienne » à Ottawa. Le siège de la Légion est situé dans la capitale canadienne.

Aux côtés de Berkley Lawrence, président de la Légion, le ministre McKnight a inscrit un message sur un feuillet collant dans le cadre de l’initiative « N’oubliez pas de vous souvenir » de la Légion, qui invite le public à partager ses pensées en cette période de commémoration. Ces feuillets seront intégrés de manière créative à des œuvres artistiques représentant des vétérans canadiens ; ces créations seront exposées au public et diffusées en ligne plus tard cette année.

Les invités ont pu déguster un délicieux gâteau pour clore en beauté les célébrations du centenaire de la Légion. Partout au pays, des filiales ont également organisé des activités locales — allant de dîners à des excursions en train — et d’autres événements sont prévus tout au long de cette année anniversaire !

À propos de La Légion royale canadienne

Incorporée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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