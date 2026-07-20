Le Global 8000 de Bombardier, l’avion civil le plus rapide du monde, établit un nouveau record de vitesse entre Los Angeles et Farnborough, au Royaume-Uni

L’avion Global 8000 a établi son plus récent record de vitesse en route vers le Salon international de l’aéronautique de Farnborough, où l’avion présentera ses caractéristiques de performance exceptionnelles lors de sa toute première démonstration aérienne

Ce dernier exploit pour le nouvel avion Global 8000 (1) s’ajoute à un nombre croissant de records de vitesse et s’inscrit dans la lignée des records de son prédécesseur, l’avion Global 7500, qui le placent en tête de l’industrie

s’ajoute à un nombre croissant de records de vitesse et s’inscrit dans la lignée des records de son prédécesseur, l’avion Global 7500, qui le placent en tête de l’industrie Le Global 8000 de Bombardier est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit seulement 2 691 pi(2), ce qui en fait l’avion d’affaires par excellence

MONTRÉAL, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que son avion d’affaires Global 8000 a établi un nouveau record de vitesse lors d’un vol au départ de Los Angeles et à destination de Farnborough, au Royaume-Uni. L’avion a effectué ce trajet en 8 heures et 46 minutes. Pour établir ce record, l’équipage de l’avion Global 8000 a su surmonter des vents arrière défavorables, atteignant une vitesse maximale de Mach 0,93. Ce nouveau record de vitesse est également 2,2 % plus rapide qu’un précédent record établi pour cette liaison.

Affichant une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 NM(2), le Global 8000 est l’avion le plus rapide et le plus performant de l’industrie, transportant les passagers plus rapidement, plus loin, depuis plus d’emplacements et avec une efficacité sans précédent. Lors de ce vol, l’avion s’est rendu à Farnborough pour présenter ses caractéristiques de performance incroyables aux spectateurs et participer à la démonstration aérienne au Salon international de l’aéronautique de Farnborough.

« Ce nouveau record de vitesse illustre les caractéristiques vraiment particulières de cet avion incroyable, le chef de file de l’industrie en matière de rapidité, d’agilité et de performances », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « La vitesse est sans aucun doute la carte de visite de l’avion Global 8000, et ce dernier exploit souligne avec justesse ce qui distingue cet avion : sa capacité à rapprocher le monde plus que jamais. Et en ajoutant à cela son vol en douceur emblématique, sa cabine luxueuse, sa basse altitude en cabine et ses capacités d’atterrissage inégalées, y compris sa capacité d’atteindre jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival, il est vraiment dans une classe à part. »

L’avion Global 8000 fait ses débuts au Salon international de l’aéronautique de Farnborough 2026 et participe à des démonstrations aériennes tout au long de la semaine pour mettre en valeur ses caractéristiques de performance exceptionnelles. Pour en savoir plus, visitez le chalet C603.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

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Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

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(1) Les vitesses et les distances sont citées selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records sont en attente d’examen par la FAI. Renseignements obtenus et vérifiés sur FAI.org.

(2) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/194209ee-7d1c-400d-9125-f5e92979fa45/fr