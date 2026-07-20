Sampo Oyj, pörssitiedote, 20.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 29/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 29 (13.7.2026 - 17.7.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 13.7.2026 14.7.2026 15.7.2026 16.7.2026 17.7.2026 Viikko 29/2026, yhteensä AQEU Volyymi 0 206 2 465 1 462 0 4 133 Keskihinta 0,00 9,55 9,57 9,55 0,00 9,56 CEUX Volyymi 0 987 148 834 268 382 1 431 419 634 Keskihinta 0,00 9,58 9,54 9,52 9,60 9,53 TQEX Volyymi 0 0 37 973 46 624 0 84 597 Keskihinta 0,00 0,00 9,54 9,51 0,00 9,52 XHEL Volyymi 0 1 751 145 532 310 376 2 340 459 999 Keskihinta 0,00 9,58 9,54 9,52 9,57 9,53 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 0 2 944 334 804 626 844 3 771 968 363 Keskihinta 0,00 9,58 9,54 9,52 9,58 9,53

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 17 103 871 Sammon A-osaketta, mikä on 0,64 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

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Nasdaq Kööpenhamina

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