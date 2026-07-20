Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 29/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 20.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 29/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 29 (13.7.2026 - 17.7.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  13.7.202614.7.202615.7.202616.7.202617.7.2026Viikko 29/2026, yhteensä
AQEUVolyymi02062 4651 46204 133
Keskihinta0,009,559,579,550,009,56
CEUXVolyymi0987148 834268 3821 431419 634
Keskihinta0,009,589,549,529,609,53
TQEXVolyymi0037 97346 624084 597
Keskihinta0,000,009,549,510,009,52
XHELVolyymi01 751145 532310 3762 340459 999
Keskihinta0,009,589,549,529,579,53
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi02 944334 804626 8443 771968 363
Keskihinta0,009,589,549,529,589,53

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 17 103 871  Sammon A-osaketta, mikä on 0,64 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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