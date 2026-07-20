Sampo Oyj, pörssitiedote, 20.7.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 29/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 29 (13.7.2026 - 17.7.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|13.7.2026
|14.7.2026
|15.7.2026
|16.7.2026
|17.7.2026
|Viikko 29/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|0
|206
|2 465
|1 462
|0
|4 133
|Keskihinta
|0,00
|9,55
|9,57
|9,55
|0,00
|9,56
|CEUX
|Volyymi
|0
|987
|148 834
|268 382
|1 431
|419 634
|Keskihinta
|0,00
|9,58
|9,54
|9,52
|9,60
|9,53
|TQEX
|Volyymi
|0
|0
|37 973
|46 624
|0
|84 597
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|9,54
|9,51
|0,00
|9,52
|XHEL
|Volyymi
|0
|1 751
|145 532
|310 376
|2 340
|459 999
|Keskihinta
|0,00
|9,58
|9,54
|9,52
|9,57
|9,53
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|0
|2 944
|334 804
|626 844
|3 771
|968 363
|Keskihinta
|0,00
|9,58
|9,54
|9,52
|9,58
|9,53
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 17 103 871 Sammon A-osaketta, mikä on 0,64 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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