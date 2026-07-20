Luotea Oyj

Sijoittajauutinen

20.7.2026 klo 9.00



Luotea Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 6.8.2026

Luotea Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa torstaina 6.8.2026 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.luotea.com.



Luotea järjestää webcast-lähetyksen analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 6.8.2026 klo 11.00. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden vetävät yhtiön toimitusjohtaja Antti Niitynpää sekä talousjohtaja Mika Stirkkinen.



Webcast



Pääset seuraamaan webcastia tämän linkin kautta.

LUOTEA OYJ

Lisätiedot

Antti Niitynpää, toimitusjohtaja, Luotea, antti.niitynpaa@luotea.com

Mika Stirkkinen, talousjohtaja, Luotea, mika.stirkkinen@luotea.com

Luotean sijoittajasuhteet, ir@luotea.com

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme.

Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5 000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.luotea.com