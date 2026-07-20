HC Pacific devient Proponent Defense lors du Salon aéronautique international de Farnborough 2026

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HC Pacific, l’un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d’approvisionnement pour le marché des pièces détachées militaires, d’assistance aux marchés publics et de services de soutien dans l’aérospatiale, annonce ce jour son changement officiel de nom pour devenir Proponent Defense. Cette nouvelle marque reflète son rôle de centre d’excellence militaire au sein de Proponent, le plus grand distributeur indépendant au monde spécialisé dans le marché des pièces détachées pour l’aéronautique civile, et renforce son engagement à fournir des solutions de défense spécialisées en s’appuyant sur les ressources mondiales de Proponent, son réseau de fournisseurs et ses décennies d’expertise dans le domaine aérospatial.

Cette annonce coïncide avec l’ouverture du Salon aéronautique international de Farnborough 2026 et marque une étape importante dans la croissance continue de l’entreprise, ainsi que dans son alignement stratégique avec l’organisation mondiale Proponent. En tant que centre d’excellence militaire de Proponent, Proponent Defense sert de pôle dédié à la distribution de pièces militaires, aux marchés publics, à la logistique de défense et aux programmes de soutien destinés aux opérateurs militaires du monde entier.

Depuis plus de trente ans, HC Pacific accompagne les opérateurs militaires, les agences gouvernementales, les sous-traitants de la défense, les équipementiers et les clients du monde entier en leur proposant des solutions de pièces de rechange essentielles, des emballages militaires, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des services de soutien en dépôt, d’ingénierie, de rétro-ingénierie et de soutien tout au long du cycle de vie. Opérer sous la marque Proponent Defense renforce la position de l’entreprise en tant qu’entité dédiée à la défense au sein du groupe Proponent, tout en élargissant l’accès aux ressources, aux relations avec les fournisseurs et aux capacités mondiales de ce dernier.

« Le contexte actuel de la défense exige des partenaires agiles et réactifs, capables de garantir la disponibilité opérationnelle tout au long du cycle de vie du maintien en condition opérationnelle », a déclaré Andrew Pramschufer, président de Proponent Defense. « La transition de HC Pacific vers Proponent Defense témoigne de notre engagement à fournir des capacités élargies, à renforcer les partenariats avec les équipementiers et à proposer des solutions innovantes en matière de chaîne d’approvisionnement pour soutenir la préparation militaire à travers le monde. En tant que centre d’excellence militaire de Proponent, nous sommes idéalement positionnés pour offrir à nos partenaires et clients une expertise spécialisée, soutenue par la solidité d’une organisation mondiale. »

Ce changement de marque renforce l’orientation stratégique de l’entreprise vers :

La distribution et le soutien logistique sur le marché des pièces de rechange militaires

Les marchés publics et la logistique de défense

Les ventes militaires à l’étranger et les ventes commerciales directes

Le soutien à la maintenance et à la réparation en dépôt

Les services de conditionnement et de préservation à usage militaire

La gestion de la chaîne d’approvisionnement et les solutions de gestion des stocks

Les services d’ingénierie et de rétro-ingénierie

L’approvisionnement stratégique et la gestion de l’obsolescence

Le soutien du marché des pièces de rechange pour l’aérospatiale et la défense à l’échelle mondiale





Bien que le nom et l’image de marque de l’entreprise évoluent, les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux continueront de collaborer avec la même équipe expérimentée et les mêmes interlocuteurs de confiance. Les contrats, accords, certifications et opérations courantes restent inchangés.

Sous le nom de Proponent Defense, l’entreprise continuera de soutenir des plateformes de défense majeures dans les domaines aérien, terrestre, naval et des missiles. Elle s’appuiera sur les ressources mondiales, les relations avec les fournisseurs et l’infrastructure internationale de Proponent pour fournir des solutions innovantes en matière d’ingénierie, de soutien et de chaîne d’approvisionnement, et ainsi renforcer la disponibilité opérationnelle des forces de ses partenaires et clients du monde entier.

Proponent Defense lancera officiellement sa nouvelle marque lors du Salon aéronautique international de Farnborough 2026. À cette occasion, la direction de l’entreprise rencontrera des équipementiers, des sous-traitants du secteur de la défense, des représentants gouvernementaux et des clients afin de discuter de nouvelles opportunités et de la poursuite de leur collaboration.

À propos de Proponent Defense

Proponent Defense est le centre d’excellence militaire de Proponent, le plus grand distributeur indépendant mondial de pièces détachées pour l’aérospatiale civile. L’entreprise propose des services de distribution de pièces de rechange militaires et de soutien aux marchés publics, des services en dépôt, ainsi que des solutions d’ingénierie et de gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale à destination des opérateurs de défense, des équipementiers, des agences gouvernementales et des organisations aérospatiales du monde entier. En alliant une expertise militaire spécialisée à la puissance et à l’envergure de l’organisation Proponent, Proponent Defense fournit des solutions innovantes qui améliorent la disponibilité opérationnelle, prolongent la durée de vie des plateformes et répondent aux défis complexes liés au maintien en condition opérationnelle sur le marché mondial de la défense.