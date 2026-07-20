Quadient annonce le lancement d’une revue stratégique de son activité Lockers

Paris, le 20 juillet 2026

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui le lancement d’une revue stratégique de son activité Lockers destinée à maximiser la valeur de l’entreprise pour ses actionnaires et soutenir ses ambitions de croissance et de création de valeur à long terme.

Cette revue stratégique intervient alors que la Solution Lockers a établi une position de premier plan dans des pays clés du e-commerce tels que les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Sa base installée est passée d’environ 2 000 consignes colis en 2018 à plus de 28 000 dans le monde aujourd’hui. Portée par une approche stratégique différenciante reposant sur une plateforme technologique brevetée, agnostique tant vis-à-vis des transporteurs que des utilisateurs, la Solution a atteint un niveau de maturité avancé, générant un chiffre d’affaires de 114 millions d’euros au titre de l’exercice 2025, soit 11 % du chiffre d’affaires total de Quadient. Au cours des quatre dernières années, les revenus liés aux abonnements de l’activité Lockers ont enregistré une croissance à deux chiffres, représentant deux tiers du chiffre d’affaires de l’activité en 2025 et 80 % au premier trimestre 2026. En matière de profitabilité, l’EBITDA de l’activité Lockers de Quadient est devenu positif en 2024, avec une marge d’EBITDA qui a poursuivi sa progression pour atteindre 5,0 % en 2025 et qui devrait dépasser 10 % en 2026.

Dans ce contexte, et alors que Quadient est en train de finaliser l’alignement des organisations juridique et opérationnelle de chacune de ses Solutions, cette revue stratégique illustre la décision prise par l’équipe de direction d’évaluer la meilleure manière d’exploiter le plein potentiel de l’activité tout en soutenant la stratégie globale « Elevate to 2030 » du Groupe.

Cette revue stratégique reflète l’engagement constant de Quadient envers une gestion active de son portefeuille d’activités. Dans le cadre de ce processus, différentes options seront étudiées, parmi lesquelles rester propriétaire de la Solution et poursuivre les investissements, conclure des partenariats stratégiques ou financiers, vendre certaines zones géographiques ou encore une cession totale, sans aucune certitude quant à l’issue, à la structure ou au calendrier d’une éventuelle opération.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté :

« Alors que nous poursuivons l’exécution de notre stratégie « Elevate to 2030 », nous estimons qu’il est opportun d’examiner l’ensemble des options stratégiques afin de maximiser les opportunités de création de valeur pour nos actionnaires, tout en positionnant la Solution pour sa prochaine phase de croissance. Notre activité Lockers continue d’afficher une solide croissance de ses revenus récurrents. Nous servons nos clients au travers d’un portefeuille d’applications et de cas d’usage de plus en plus large, tout en bénéficiant de positions de premier plan sur les principaux marchés où nous opérons. Cette revue stratégique constitue une démarche proactive, dans la droite ligne de notre approche rigoureuse en matière de gestion de portefeuille et d’allocation du capital. »

Quadient prévoit de faire un point sur cette revue stratégique à l’occasion de la publication de ses résultats du premier semestre 2026, le 23 septembre 2026. Rothschild & Co, Société Générale et Darrois Villey Maillot Brochier ont été mandatés en qualité de conseils financiers et juridique de Quadient dans le cadre des activités liées au processus de revue stratégique.

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Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur https://invest.quadient.com/.

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