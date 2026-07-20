Cribl acquiert CardinalOps pour étendre sa plateforme d'IA aux opérations de sécurité

SAN FRANCISCO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cribl , plateforme d’IA dédiée à la télémétrie, annonce l’acquisition de CardinalOps, une solution agentique pour l’ingénierie de détection. Cette opération apporte à Cribl de nouvelles capacités pour aider ses clients à améliorer leur couverture des menaces, à réduire les coûts liés aux données et à renforcer l’efficacité de leurs centres d’opérations de sécurité (SOC). Elle leur offre également une trajectoire flexible et progressive pour moderniser, puis remplacer, leurs architectures SIEM traditionnelles.

Les équipes de sécurité doivent aujourd’hui traiter des volumes croissants de données de télémétrie, réagir plus rapidement aux menaces et maîtriser la hausse des coûts ainsi que la complexité de leurs environnements. Grâce à CardinalOps, Cribl pourra aider les équipes de sécurité à répondre simultanément à ces enjeux en exploitant la télémétrie de manière plus intelligente, en validant et en améliorant continuellement les détections, tout en leur permettant de moderniser leurs infrastructures à leur propre rythme avec les outils et les architectures les mieux adaptés à leurs besoins.

« Les équipes de sécurité ont besoin non pas de nouveaux outils isolés, mais d’un meilleur moyen de transformer les données télémétriques en détections et en résultats efficaces », déclare Clint Sharp, cofondateur et CEO de Cribl. « CardinalOps renforce notre plateforme d’IA dédiée à la télémétrie en ajoutant des capacités avancées d’ingénierie de détection à l’infrastructure de données ouverte sur laquelle nos clients s’appuient déjà, et sert de base à une alternative complète et ouverte au stack SIEM qui ne répondent plus à leurs besoins »

Cette acquisition conforte la stratégie de plateforme ouverte de Cribl. Plutôt que de proposer une nouvelle architecture de sécurité rigide, Cribl met à la disposition de ses clients une plateforme ouverte et agnostique leur permettant d’analyser, de collecter, de transférer, de stocker et d’exploiter leurs données de télémétrie dans l’ensemble de leurs environnements. Cela inclut un modèle fédéré qui permet aux clients d’effectuer des recherches et d’exploiter leurs données là où elles se trouvent déjà, sans avoir à les transférer vers un nouveau système centralisé.

En intégrant CardinalOps, Cribl ajoute à sa plateforme d’IA des capacités fondamentales d’ingénierie de détection et applique ainsi au SIEM le même modèle ouvert et conçu nativement pour l’IA. Les clients peuvent dès lors accéder aux principales fonctions d’un SIEM directement sur l’infrastructure de télémétrie qu’ils utilisent déjà. Cette structure fédérée permet également à Cribl de développer de nouvelles solutions de sécurité et d’observabilité sur une base de télémétrie commune. Les clients bénéficient ainsi de davantage de flexibilité et d’une meilleure maîtrise des coûts pour moderniser leurs environnements face à l’accélération des usages de l’IA.

Fondée en 2020, CardinalOps est dirigée par Michael Mumcuoglu et Yair Manor, entrepreneurs expérimentés et anciens membres de l’Unité 8200 des Forces de défense israéliennes (IDF). Les entreprises qu’ils ont précédemment fondées ont été acquises par Palo Alto Networks et Microsoft. CardinalOps utilise l’IA pour aider les organisations à évaluer et à améliorer en continu leur couverture de détection, en mettant en correspondance leurs contrôles de sécurité avec les tactiques et les comportements réellement observés chez les attaquants. La solution automatise les tâches d’ingénierie de détection afin d’aider les équipes à identifier et à combler les lacunes de couverture, à repérer et à corriger les règles défaillantes ou générant trop d’alertes inutiles, et à exploiter pleinement leur infrastructure de sécurité existante. Associée à la capacité de Cribl à gérer la télémétrie à grande échelle, CardinalOps apporte une couche de détection qui aide les clients à passer plus rapidement des données brutes à des informations directement exploitables pour renforcer leur posture de sécurité.

« Trop d’équipes de sécurité disposent de données de qualité, d’outils puissants et d’alertes incessantes, mais n’ont aucune certitude réelle quant à leur véritable protection », déclare Michael Mumcuoglu, cofondateur et CEO de CardinalOps.« Nous avons créé CardinalOps pour que les équipes SOC puissent comprendre et améliorer leur couverture, au lieu de simplement gérer davantage de bruit. En rejoignant Cribl, nous pouvons intégrer cette approche directement dans la couche de télémétrie et développer ce dont le marché a besoin à l’avenir : une alternative au SIEM, ouverte et native à l’IA, grâce à laquelle les clients paient pour une meilleure protection, et non pour un volume de données plus important. C’est ce que nous comptons bientôt développer. »

Dans le cadre de cette acquisition, Cribl ouvrira également un nouveau bureau à Tel-Aviv, s’assurant ainsi une présence stratégique dans l’un des pôles d’innovation en cybersécurité les plus dynamiques au monde. Cette implantation permettra à l’entreprise d’accéder à l’écosystème israélien de talents en cybersécurité et d’accélérer le développement de ses solutions de sécurité.

En intégrant CardinalOps à sa plateforme, Cribl étend son activité aux opérations de sécurité tout en conservant les principes qui fondent son positionnement, à savoir une plateforme ouverte, des solutions modulaires et la liberté pour les clients d’adopter les capacités dont ils ont besoin sans dépendre d’un fournisseur unique. Cette acquisition pose également des bases plus solides pour le développement de futures offres de sécurité sur la plateforme Cribl.

« Chez Repsol, nous évoluons dans un environnement de sécurité diversifié et décentralisé, il est donc essentiel d’améliorer la couverture de détection tout en maîtrisant les coûts et la complexité pour justifier nos investissements en matière de sécurité auprès du conseil d’administration », déclare Javier García Quintela, Global CISO chez Repsol. « CardinalOps et Cribl forment une alliance solide à cet égard : CardinalOps renforce notre capacité de détection sur l’ensemble des plateformes, tandis que Cribl nous offre la flexibilité nécessaire pour gérer et analyser efficacement les données télémétriques au sein de ce même environnement. Ensemble, elles aident nos équipes SOC à agir plus rapidement, à réduire les risques et à gagner en efficacité. »

L’intégration de la technologie CardinalOps à la plateforme Cribl permettra de regrouper les capacités de sécurité de Cribl au sein d’une alternative complète et ouverte aux architectures SIEM traditionnelles.

Plus d’informations sur cette acquisition sont disponibles dans l’article de blog dédié disponible via ce lien .

À propos de CardinalOps

CardinalOps est la plateforme d’ingénierie de détection agentique destinée aux équipes de sécurité des entreprises. Grâce à la technologie Cardinal AI, CardinalOps valide et étend en permanence la couverture de détection des menaces, corrige les détections erronées ou parasites, exploite les renseignements sur les menaces et met en place des flux de travail agentiques qui aident les équipes des centres d’opérations de sécurité (SOC) à développer leurs capacités d’ingénierie de détection sans augmenter leurs effectifs. En optimisant la valeur des outils SIEM et EDR existants, CardinalOps aide les organisations à réduire le bruit, à éliminer les lacunes de couverture, à accélérer les temps de réponse et à se protéger contre les menaces les plus critiques.

À propos de Cribl

Cribl, la plateforme d’IA dédiée à la télémétrie, permet aux entreprises de gérer et d’analyser leurs données de télémétrie, qu’elles soient destinées aux utilisateurs ou aux agents IA. Adoptée par des organisations du monde entier, dont la moitié des entreprises du Fortune 100, elle aide à combler l’écart entre les ambitions en matière d’IA et les réalités des infrastructures, sans imposer d’enfermement propriétaire, sans risque de perte de données et sans compromis sur la flexibilité. Grâce à son architecture indépendante des fournisseurs, la plateforme garantit la portabilité et l’interopérabilité des données. En gérant de manière économique des volumes et des types de données toujours plus importants, sans ralentissement, Cribl offre aux entreprises le choix, le contrôle et la flexibilité nécessaires pour construire les innovations de demain. Fondée en 2018, l’entreprise adopte un modèle de travail « remote-first » et dispose d’un bureau à San Francisco, en Californie.

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