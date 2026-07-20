Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 30 06 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 232 848 588 Nombre de droits de vote théoriques 249 653 380 Nombre de droits de vote exerçables 232 739 166

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 JUNE 2026

Total number of shares 232,848,588 Theoretical number of voting rights 249,653,380 Number of exercisable voting rights 232,739,166

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

Attachment