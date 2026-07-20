Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 30 06 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social232 848 588
Nombre de droits de vote théoriques249 653 380
Nombre de droits de vote exerçables232 739 166

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 JUNE 2026

Total number of shares232,848,588
Theoretical number of voting rights249,653,380
Number of exercisable voting rights232,739,166

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

        

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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