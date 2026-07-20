74Software: Disclosure of transactions in own shares from July 13 to 17, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, July 20, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from July 13 to 17, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
13/07/20263,06035.82109,602XPAR
14/07/20262,83035.76101,190XPAR
15/07/202679035.9228,380XPAR
16/07/20262,64936.0595,499XPAR
17/07/20262,99435.82107,256XPAR
TOTAL12,32335.86441,927 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from July 13 to 17, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 09:04:38FR001104050035.7EUR42XPAR1129743-3841b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 09:28:14FR001104050035.7EUR258XPAR1129743-4097b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035.7EUR34XPAR1129743-5889b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035.7EUR50XPAR1129743-6145b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035.7EUR276XPAR1129743-6401b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:35:37FR001104050035.7EUR50XPAR1129743-9217b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:35:37FR001104050035.7EUR93XPAR1129743-9473b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:44:55FR001104050035.7EUR157XPAR1129743-9985b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:13:55FR001104050035.9EUR300XPAR1129743-14081b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035.9EUR43XPAR1129743-14593b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035.9EUR257XPAR1129743-14849b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035.8EUR25XPAR1129743-15361b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035.9EUR64XPAR1129743-15873b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035.9EUR90XPAR1129743-16129b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035.9EUR146XPAR1129743-16385b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:17:03FR001104050035.8EUR275XPAR1129743-16641b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:47:15FR001104050035.8EUR43XPAR1129743-17153b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:47:15FR001104050035.8EUR257XPAR1129743-17409b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:09:58FR001104050035.9EUR300XPAR1129743-20225b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035.9EUR244XPAR1129743-20737b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035.9EUR5XPAR1129743-20993b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035.9EUR5XPAR1129743-21249b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035.9EUR46XPAR1129743-21505b194Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:08:42FR001104050035.7EUR20XPAR1129743-2561b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:11:31FR001104050035.7EUR280XPAR1129743-2817b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:44:05FR001104050035.5EUR244XPAR1129743-4353b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:44:06FR001104050035.5EUR56XPAR1129743-4609b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 12:29:28FR001104050036EUR108XPAR1129743-10497b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 12:29:28FR001104050036EUR22XPAR1129743-10753b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 13:02:31FR001104050035.8EUR300XPAR1129743-11265b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 13:13:02FR001104050035.5EUR300XPAR1129743-12801b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:08:54FR001104050035.8EUR220XPAR1129743-17665b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:08:54FR001104050035.8EUR80XPAR1129743-17921b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:09:13FR001104050035.8EUR300XPAR1129743-18177b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:22:30FR001104050035.6EUR1XPAR1129743-19201b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:29:37FR001104050035.6EUR299XPAR1129743-19457b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:14FR001104050036EUR201XPAR1129743-25601b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:14FR001104050036EUR99XPAR1129743-25857b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:29FR001104050036EUR293XPAR1129743-27649b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:29FR001104050036EUR7XPAR1129743-27905b195Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035.8EUR26XPAR1129743-1537b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035.8EUR174XPAR1129743-1793b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035.7EUR24XPAR1129743-2049b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:25:49FR001104050035.6EUR111XPAR1129743-2817b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:25:49FR001104050035.6EUR89XPAR1129743-3073b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:35:07FR001104050035.5EUR16XPAR1129743-3329b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 16:30:16FR001104050036.1EUR150XPAR1129743-12033b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 17:20:34FR001104050036.3EUR200XPAR1129743-15873b196Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:24FR001104050036.2EUR1XPAR1129743-513b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:24FR001104050036.2EUR209XPAR1129743-4865b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036.1EUR25XPAR1129743-7169b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036.1EUR43XPAR1129743-7425b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036.1EUR25XPAR1129743-7681b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036.1EUR107XPAR1129743-7937b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:20:32FR001104050035.9EUR9XPAR1129743-8705b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:35:30FR001104050035.9EUR6XPAR1129743-8961b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:15:11FR001104050036EUR200XPAR1129743-9473b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:15:17FR001104050035.9EUR50XPAR1129743-9985b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:01FR001104050035.9EUR25XPAR1129743-10241b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:01FR001104050035.9EUR110XPAR1129743-10497b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:02FR001104050035.8EUR50XPAR1129743-11009b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:02FR001104050035.8EUR150XPAR1129743-11265b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 12:16:51FR001104050035.9EUR70XPAR1129743-13313b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 13:42:38FR001104050035.9EUR130XPAR1129743-17409b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 13:42:38FR001104050035.9EUR20XPAR1129743-17665b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:20FR001104050036EUR250XPAR1129743-18177b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:28FR001104050035.9EUR180XPAR1129743-18433b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:43FR001104050035.8EUR100XPAR1129743-18945b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:54:07FR001104050035.8EUR1XPAR1129743-19201b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 15:30:54FR001104050036.5EUR92XPAR1129743-22529b197Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 15:30:54FR001104050036.5EUR58XPAR1129743-22785b197Coverage
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