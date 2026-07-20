74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

 | Source: 74Software 74Software

Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 20 juillet 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 13 au 17 juillet 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
13/07/20263 06035,82109 602XPAR
14/07/20262 83035,76101 190XPAR
15/07/202679035,9228 380XPAR
16/07/20262 64936,0595 499XPAR
17/07/20262 99435,82107 256XPAR
TOTAL12 32335,86441 927 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 09:04:38FR001104050035,7EUR42XPAR1129743-3841b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 09:28:14FR001104050035,7EUR258XPAR1129743-4097b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035,7EUR34XPAR1129743-5889b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035,7EUR50XPAR1129743-6145b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:20:38FR001104050035,7EUR276XPAR1129743-6401b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:35:37FR001104050035,7EUR50XPAR1129743-9217b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:35:37FR001104050035,7EUR93XPAR1129743-9473b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 13:44:55FR001104050035,7EUR157XPAR1129743-9985b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:13:55FR001104050035,9EUR300XPAR1129743-14081b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035,9EUR43XPAR1129743-14593b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035,9EUR257XPAR1129743-14849b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:27:34FR001104050035,8EUR25XPAR1129743-15361b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035,9EUR64XPAR1129743-15873b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035,9EUR90XPAR1129743-16129b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 15:58:28FR001104050035,9EUR146XPAR1129743-16385b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:17:03FR001104050035,8EUR275XPAR1129743-16641b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:47:15FR001104050035,8EUR43XPAR1129743-17153b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 16:47:15FR001104050035,8EUR257XPAR1129743-17409b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:09:58FR001104050035,9EUR300XPAR1129743-20225b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035,9EUR244XPAR1129743-20737b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035,9EUR5XPAR1129743-20993b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035,9EUR5XPAR1129743-21249b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 17:22:37FR001104050035,9EUR46XPAR1129743-21505b194Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:08:42FR001104050035,7EUR20XPAR1129743-2561b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:11:31FR001104050035,7EUR280XPAR1129743-2817b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:44:05FR001104050035,5EUR244XPAR1129743-4353b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:44:06FR001104050035,5EUR56XPAR1129743-4609b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 12:29:28FR001104050036EUR108XPAR1129743-10497b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 12:29:28FR001104050036EUR22XPAR1129743-10753b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 13:02:31FR001104050035,8EUR300XPAR1129743-11265b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 13:13:02FR001104050035,5EUR300XPAR1129743-12801b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:08:54FR001104050035,8EUR220XPAR1129743-17665b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:08:54FR001104050035,8EUR80XPAR1129743-17921b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:09:13FR001104050035,8EUR300XPAR1129743-18177b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:22:30FR001104050035,6EUR1XPAR1129743-19201b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:29:37FR001104050035,6EUR299XPAR1129743-19457b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:14FR001104050036EUR201XPAR1129743-25601b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:14FR001104050036EUR99XPAR1129743-25857b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:29FR001104050036EUR293XPAR1129743-27649b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:29FR001104050036EUR7XPAR1129743-27905b195Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035,8EUR26XPAR1129743-1537b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035,8EUR174XPAR1129743-1793b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:02:15FR001104050035,7EUR24XPAR1129743-2049b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:25:49FR001104050035,6EUR111XPAR1129743-2817b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:25:49FR001104050035,6EUR89XPAR1129743-3073b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 09:35:07FR001104050035,5EUR16XPAR1129743-3329b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 16:30:16FR001104050036,1EUR150XPAR1129743-12033b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 17:20:34FR001104050036,3EUR200XPAR1129743-15873b196Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:24FR001104050036,2EUR1XPAR1129743-513b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:24FR001104050036,2EUR209XPAR1129743-4865b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036,1EUR25XPAR1129743-7169b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036,1EUR43XPAR1129743-7425b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036,1EUR25XPAR1129743-7681b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:00:46FR001104050036,1EUR107XPAR1129743-7937b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:20:32FR001104050035,9EUR9XPAR1129743-8705b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 09:35:30FR001104050035,9EUR6XPAR1129743-8961b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:15:11FR001104050036EUR200XPAR1129743-9473b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:15:17FR001104050035,9EUR50XPAR1129743-9985b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:01FR001104050035,9EUR25XPAR1129743-10241b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:01FR001104050035,9EUR110XPAR1129743-10497b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:02FR001104050035,8EUR50XPAR1129743-11009b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 10:16:02FR001104050035,8EUR150XPAR1129743-11265b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 12:16:51FR001104050035,9EUR70XPAR1129743-13313b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 13:42:38FR001104050035,9EUR130XPAR1129743-17409b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 13:42:38FR001104050035,9EUR20XPAR1129743-17665b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:20FR001104050036EUR250XPAR1129743-18177b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:28FR001104050035,9EUR180XPAR1129743-18433b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:43:43FR001104050035,8EUR100XPAR1129743-18945b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 14:54:07FR001104050035,8EUR1XPAR1129743-19201b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 15:30:54FR001104050036,5EUR92XPAR1129743-22529b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 15:30:54FR001104050036,5EUR58XPAR1129743-22785b197Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 15:37:22FR001104050036,1EUR104XPAR1129743-26625b197Couverture
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