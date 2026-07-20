Volatus Aerospace présentera ses solutions de pointe en aérospatiale, en autonomie et renseignement au Salon aéronautique international de Farnborough

TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (« Volatus » ou la « Société ») (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) est heureuse d'annoncer sa participation au Salon aéronautique international de Farnborough, l'un des plus importants événements mondiaux consacrés à l'aérospatiale, à la défense et à la sécurité.

Dans le cadre de la délégation d'Équipe Canada, Volatus se joindra à des chefs de file canadiens des secteurs de l'aérospatiale et de la défense afin de mettre en valeur les capacités croissantes du Canada en matière d'aviation avancée, de systèmes autonomes, de renseignement aérien, de formation et de soutien aux missions.

« Farnborough est l'un des rassemblements les plus importants de l'industrie mondiale de l'aérospatiale et de la défense, a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus. Alors que les gouvernements et les organisations recherchent de plus en plus des partenaires de confiance pour renforcer la sécurité, la résilience et l’ efficacité opérationnelle, Volatus est idéalement positionnée pour offrir des capacités éprouvées qui combinent expertise aéronautique, autonomie et renseignement. Nous sommes fiers de représenter le Canada aux côtés de certaines des entreprises aérospatiales les plus innovantes du pays. »

Volatus présentera sa vaste gamme de capacités intégrées couvrant les systèmes autonomes, les technologies de lutte contre les systèmes d'aéronefs sans pilote (C-UAS), SKYDRA™, son logiciel propriétaire de planification et de préparation opérationnelle C-UAS, ainsi que des solutions de renseignement aérien, de soutien aux missions, de formation et des solutions aérospatiales de pointe. Ensemble, ces offres permettent aux organisations œuvrant dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la sécurité publique, des infrastructures essentielles et de l'industrie d'améliorer leur connaissance de la situation, leur niveau de préparation et leur efficacité opérationnelle.

La participation de Volatus au Pavillon du Canada témoigne de son engagement continu à accroître sa présence internationale et à établir des partenariats stratégiques favorisant l'innovation, la préparation opérationnelle et la croissance à long terme.

Alors que la demande mondiale pour les systèmes autonomes, les solutions de renseignement et les capacités aéronautiques essentielles aux missions continue de croître, Volatus demeure résolu à fournir des solutions éprouvées sur le plan opérationnel qui permettent à ses clients de relever les défis d'aujourd'hui tout en se préparant aux opportunités de demain.

Le Salon aéronautique international de Farnborough se tiendra du 20 au 24 juillet à Farnborough, au Royaume-Uni. Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe de Volatus au Pavillon du Canada tout au long de l'événement afin d'en apprendre davantage sur les capacités de la Société, ses initiatives en cours et sa vision de l'avenir de l'aérospatiale et de la défense.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est une société canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense, contrôlée par des intérêts canadiens, qui offre à l’échelle mondiale des systèmes sans pilote intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions. La Société fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie ainsi que des solutions de formation avancée destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

La Société exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels.

Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter: la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Société; et répondre aux exigences de cotation continue de la TSX. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, Chef des services commerciaux +1-833-865-2887

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