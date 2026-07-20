FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 13 au 17 juillet 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 13/07/2026 au 17/07/2026

Publication du 20/07/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/07/2026FR000007475920022XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/07/2026FR000007475942722XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/07/2026FR000007475916521,92121XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/07/2026FR00000747592621,9XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2717/07/2026FR000007475930921,8589XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:46:55FR000007475922EUR46XPAR1110447-4353b194FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:46:55FR000007475922EUR54XPAR1110447-4609b194FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:47:11FR000007475922EUR42XPAR1110447-4865b194FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/07/2026 10:47:14FR000007475922EUR58XPAR1110447-5121b194FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:11:33FR000007475922EUR36XPAR1110447-513b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 09:11:36FR000007475922EUR64XPAR1110447-769b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 10:27:09FR000007475922EUR47XPAR1110447-1025b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 10:27:09FR000007475922EUR80XPAR1110447-1281b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:07:54FR000007475922EUR56XPAR1110447-3841b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 15:07:57FR000007475922EUR44XPAR1110447-4097b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:42FR000007475922EUR19XPAR1110447-4865b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/07/2026 17:12:45FR000007475922EUR81XPAR1110447-5121b195FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 10:48:58FR000007475922EUR17XPAR1110447-1281b196FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 10:49:01FR000007475922EUR58XPAR1110447-1537b196FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 11:52:47FR000007475921,9EUR50XPAR1110447-1793b196FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 11:52:47FR000007475921,8EUR35XPAR1110447-2305b196FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/07/2026 15:41:24FR000007475921,8EUR5XPAR1110447-2561b196FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 16:01:16FR000007475921,9EUR1XPAR1110447-513b197FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 16:01:16FR000007475921,9EUR5XPAR1110447-769b197FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/07/2026 16:21:38FR000007475921,9EUR20XPAR1110447-1025b197FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:05:04FR000007475922EUR24XPAR1110447-513b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:05:07FR000007475922EUR51XPAR1110447-769b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:34:54FR000007475921,9EUR100XPAR1110447-1537b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:34:54FR000007475921,8EUR25XPAR1110447-2305b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:34:54FR000007475921,8EUR75XPAR1110447-2817b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 09:35:56FR000007475921,6EUR31XPAR1110447-5121b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/07/2026 14:14:40FR000007475921,6EUR3XPAR1110447-8193b198FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

Pièce jointe


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Déclaration hebdo Transactions du 13 au 17 juillet 2026
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