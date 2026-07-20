Azimut annonce un placement privé de 7 millions $

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LONGUEUIL, Québec, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce son intention de procéder à un placement privé sans l’entremise d’un courtier (le « placement ») pour un produit brut total pouvant atteindre 7 000 000 $, consistant en 6 038 647 actions ordinaires de la Société qui se qualifieront à titre d'« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) (les « actions accréditives ») à un prix de 0,828 $ par action accréditive, et 3 333 333 actions ordinaires (non-accréditives) de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de 0,60 $ par action ordinaire.

La Société affectera un montant égal au produit brut tiré de la vente des actions accréditives, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), afin d'engager des « frais d'exploration au Canada » admissibles se qualifiant à titre de « dépenses d'exploration minière déterminées » au sens donné à ces deux expressions dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les « dépenses admissibles »). La Société engagera les dépenses admissibles au plus tard le 31 décembre 2027 et renoncera à l'ensemble de ces dépenses en faveur des souscripteurs d'actions accréditives, le cas échéant, en date effective du 31 décembre 2026. Le produit résultant de la vente des actions accréditives sera principalement affecté à l'avancement des propriétés Elmer et Wabamisk. Le produit résultant de la vente des actions ordinaires sera utilisé pour les activités d'exploration ainsi qu'aux fins générales de la Société.

La clôture devrait avoir lieu le ou vers le 10 août 2026. Le placement est sujet à l'approbation des organismes de réglementation et tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. La Société pourrait verser des honoraires d'intermédiation à l'égard des souscripteurs du placement présentés à la Société par certaines personnes (chacune, un « intermédiaire »). Chaque intermédiaire aura droit à un paiement en espèces égal à 6 % du produit brut reçu par la Société des souscripteurs du placement qui lui ont été présentés par cet intermédiaire.

Les titres ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (le « US Securities Act »), ou de toute loi étatique américaine sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du US Securities Act et de toutes les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou du respect des exigences d'une dispense applicable prévue par celles-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

A propos d’Azimut

Azimut est un chef de file en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk et Wabamisk Est (100% Azimut) renfermant la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium);

et (100% Azimut) renfermant la (antimoine-or), la (or) et la (lithium); Elmer (100% Azimut) renfermant le Gîte Patwon (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ); et

(100% Azimut) renfermant le (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); et Kukamas (option KGHM) renfermant la Zone Perseus (nickel-EGP).





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des déclarations qui décrivent les plans, objectifs ou buts futurs de la Société, y compris des mots indiquant que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou un résultat déclaré se produise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « croit », « anticipe », « s’attend à », « estime », « peut », « pourrait », « serait », « sera » ou « planifiera ». Étant donné que les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et traitent d’événements et de conditions futurs, ils impliquent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient basés sur des renseignements actuellement disponibles à la Société, la Société ne fournit aucune assurance à l’effet que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les énoncés prospectifs pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, la réalisation du placement, l’utilisation du produit du placement, la renonciation et le traitement fiscal des actions accréditives à prime, des actions accréditives et la date de clôture. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité de réaliser le placement selon les conditions annoncées, les changements aux marchés boursiers, les changements de taux de change, les fluctuations du prix des marchandises, les coûts d’investissement, d’exploitation et de remise en état qui peuvent varier considérablement des estimations et les autres risques liés à l’industrie de l’exploration et de la mise en valeur minières, et les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements, qui ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut étant donné à l’effet que de tels événements se produiront dans les délais divulgués. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.