La légère contraction du secteur résidentiel à Terre-Neuve-et-Labrador sera plus que compensée par une forte croissance de la construction non résidentielle

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction à Terre-Neuve-et-Labrador a légèrement diminué en 2025, la croissance du secteur résidentiel ayant été plus que compensée par un recul de la construction non résidentielle. Les prévisions indiquent toutefois que ces tendances devraient s’inverser d’ici 2035.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports saillants Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle à Terre-Neuve-et-Labrador pour la période de 2026 à 2035. Ces rapports ont été financés en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

Bien que les prévisions annoncent une légère diminution des investissements dans la construction résidentielle au cours de la période visée, ce ralentissement devrait être largement compensé par une croissance de près de 25 % des investissements dans la construction non résidentielle.

La demande de construction de nouveaux logements devrait diminuer au début de la période de prévision, après les niveaux élevés observés en 2025. Cette situation reflète un ralentissement de la croissance démographique. À mi-parcours de la période de prévision, la construction résidentielle devrait retrouver une trajectoire de croissance, tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs. L’activité devrait ensuite ralentir de nouveau à l’approche de 2035. Pendant ce temps, les rénovations résidentielles, principal moteur des investissements résidentiels dans la province, devraient généralement progresser tout au long de la décennie.

D’ici 2035, ces facteurs combinés devraient entraîner une baisse de 10 % de l’emploi dans la construction résidentielle par rapport aux niveaux de 2025, les plus importantes pertes étant concentrées dans la construction de nouveaux logements.

L’activité de construction non résidentielle devrait atteindre un sommet en 2031, portée principalement par les travaux de génie dans les secteurs minier, énergétique et du transport. Des projets majeurs tels que le projet pétrolier extracôtier Bay du Nord et l’agrandissement de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls devraient faire grimper les investissements non résidentiels jusqu’au sommet prévu en 2031. Les investissements dans les bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) devraient également enregistrer une croissance notable au cours de la période, grâce à des projets actuellement en cours ou prévus, notamment le pénitencier de St. John’s et le Centre national de vérification et de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada.

À la fin de la décennie, l’emploi dans la construction non résidentielle devrait augmenter de 15 % par rapport aux niveaux de 2025. La plus forte croissance est attendue dans la construction de bâtiments ICI, où l’emploi devrait progresser de 27 % au cours de la période.

« Bien qu’il existe un risque que le ralentissement de la croissance démographique entraîne des surplus de main-d’œuvre dans le secteur résidentiel de la province, les perspectives pour la construction non résidentielle à Terre-Neuve-et-Labrador demeurent très favorables, particulièrement avec le démarrage de plusieurs grands projets », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « De plus, nous suivons plusieurs autres projets proposés qui n’ont pas encore été intégrés à nos prévisions et qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les tendances de l’emploi. »

Les perspectives du marché du travail dans le secteur de la construction à Terre-Neuve-et-Labrador sont fortement influencées par le vieillissement de la population active. D’ici 2035, jusqu’à 5 900 travailleurs, soit 30 % de la main-d’œuvre de la construction de 2025, devraient quitter l’industrie pour prendre leur retraite. En tenant compte de la croissance prévue de l’activité, la province pourrait devoir embaucher au total 5 700 travailleurs.

Le recrutement auprès des sources traditionnelles contribuera à atténuer une partie de ces pressions. On prévoit qu’environ 4 100 nouveaux entrants de moins de 30 ans issus de la population locale intégreront le secteur. Malgré cela, l’industrie pourrait tout de même faire face à une pénurie de 1 600 travailleurs qui devront être recrutés à l’extérieur de la main-d’œuvre locale de la construction.

« Bien que les perspectives d’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador soient relativement favorables, nous devons avancer avec un optimisme prudent, puisque plusieurs des prévisions reposent sur des projets qui n’ont pas encore obtenu leur approbation finale et sur d’autres possibilités qui nécessitent la mise en place d’infrastructures de transport d’énergie », souligne Bob Fiander, directeur général de Trades NL: Building Trades of Newfoundland & Labrador. « Notre main-d’œuvre hautement qualifiée est prête à répondre à une forte demande à court et moyen terme. Nous avons désormais l’avantage de disposer du temps nécessaire pour travailler avec les partenaires de l’industrie afin de planifier les besoins futurs en matière de recrutement, de formation, de rétention et de croissance dans les secteurs de la construction et de la maintenance. »

« Il existe de bonnes raisons d’être optimiste quant aux perspectives à long terme de la construction non résidentielle à Terre-Neuve-et-Labrador », ajoute Terry French, président de la Construction Labour Relations Association – NL. « Même si l’activité demeure plus modérée à court terme, la possibilité de voir se concrétiser plusieurs grands projets, combinée à une main-d’œuvre prête à répondre à la demande, place l’industrie dans une position avantageuse pour soutenir sa croissance future. »

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage des métiers de la construction à Terre-Neuve-et-Labrador ont rebondi depuis la fin de la pandémie de COVID-19. En 2023, elles ont augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente, retrouvant ainsi des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis 2016. Les inscriptions ont légèrement diminué en 2024, mais sont demeurées élevées, avoisinant les 600 nouvelles inscriptions. Les certifications ont toutefois été plus lentes à se rétablir et demeuraient inférieures aux niveaux observés avant la pandémie en 2024.

Parallèlement, les efforts se poursuivent afin de favoriser le recrutement de groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2025, environ 2 290 femmes travaillaient dans l’industrie de la construction à Terre-Neuve-et-Labrador. Parmi elles, 21 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié aux projets de construction. Toutefois, elles ne représentaient que 3 % des 15 600 personnes de métier employées dans l’industrie de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et représente donc une importante occasion de recrutement. En 2025, les Autochtones représentaient 8,4 % de la main-d’œuvre de la construction à Terre-Neuve-et-Labrador, soit légèrement plus que leur proportion de 8,0 % dans la population active provinciale.

Au cours de la dernière décennie, la représentation des Autochtones dans la main-d’œuvre de la construction de la province a augmenté de façon notable, passant de 6,7 % en 2016 à 8,4 % en 2025. À mesure que la population autochtone continue de croître, le secteur devra poursuivre sa collaboration avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités de carrière auprès des jeunes et investir dans des initiatives favorisant la rétention à long terme ainsi qu’un milieu de travail accueillant où ils pourront bâtir une carrière enrichissante.

L’industrie de la construction demeure également engagée dans le recrutement de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques d’établissement et les cibles fédérales ajustées en matière d’immigration, la province devrait accueillir près de 51 200 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront une composante importante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation de la participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider l’industrie de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur. L’organisme soutient également les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige aussi des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils en ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée répondant aux besoins de développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Raiswell

Directeur des communications

ConstruForce Canada

raiswell@buildforce.ca

343-998-1674

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Terry French

Président

Construction Labour Relations Association – NL

709-753-5770

Bob Fiander

Directeur général

Trades NL: Building Trades of Newfoundland & Labrador

709-726-4560