À mesure que les grands projets arrivent à terme après des sommets récents, la rétention des travailleurs pourrait devenir un défi à l’Île-du-Prince-Édouard

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré une croissance notable en 2025, le secteur résidentiel de la province bénéficiant de niveaux exceptionnellement élevés de construction de nouveaux logements, tandis que le secteur non résidentiel a connu une forte activité dans les travaux de génie ainsi que dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels. Les perspectives jusqu’en 2035 indiquent toutefois un ralentissement de cette croissance.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle à l’Île-du-Prince-Édouard pour la période de 2026 à 2035. Financés en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, les rapports prévoient que l’activité de construction dans les secteurs résidentiel et non résidentiel reculera par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés observés en 2025.

Les investissements dans la construction résidentielle amorcent la période de prévision à un niveau élevé, soutenus par une forte croissance démographique et une demande importante de nouveaux logements, particulièrement dans les immeubles à logements multiples. À mesure que les récents changements apportés aux politiques fédérales d’immigration réduisent les arrivées de résidents permanents et temporaires, l’activité de construction de nouveaux logements devrait diminuer jusqu’en 2028 avant de reprendre de la vigueur au début des années 2030.

D’ici 2035, l’emploi dans le secteur résidentiel de la province devrait reculer de 9 % par rapport aux niveaux de 2025, les pertes étant entièrement concentrées dans la construction de nouveaux logements (-26 %).

« L’activité de construction résidentielle à l’Île-du-Prince-Édouard a été particulièrement soutenue dans les années précédant la pandémie de COVID-19 et immédiatement après celle-ci », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « Même si nos prévisions indiquent un recul par rapport à ces sommets, les niveaux de construction résidentielle devraient néanmoins demeurer supérieurs aux moyennes historiques jusqu’en 2035. »

L’activité de construction non résidentielle à l’Île-du-Prince-Édouard amorce également la période de prévision à des niveaux élevés. Les travaux de génie ont atteint un sommet en 2025 grâce à d’importants projets de services publics, notamment le projet Energy from Waste Renewal d’Enwave Energy et des initiatives d’expansion de la capacité électrique. La construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels a également été stimulée par un volume élevé de projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du gouvernement et du commerce, en réponse à la forte croissance démographique.

À mesure que plusieurs de ces projets arriveront à terme, les investissements non résidentiels devraient diminuer jusqu’au début des années 2030. Une reprise modeste devrait ensuite suivre, à mesure que la croissance économique s’accélère et que la demande pour les infrastructures commerciales, industrielles et liées au transport reprend de la vigueur.

L’emploi dans la construction non résidentielle devrait demeurer élevé jusqu’en 2026 avant de diminuer graduellement à mesure que les projets institutionnels et de services publics seront achevés. À la fin de la période de prévision, l’emploi dans le secteur non résidentiel devrait être d’environ 8 % inférieur aux niveaux de 2026, tout en demeurant supérieur aux moyennes historiques à long terme.

Le ralentissement de la croissance de la demande devrait entraîner une diminution de 480 travailleurs des besoins d’embauche liés à la croissance de l’activité au cours de la période de prévision. Lorsqu’on ajoute à cela les 1 650 départs à la retraite prévus — soit 18 % de la main-d’œuvre de la construction de 2025 — les besoins d’embauche de la province pourraient atteindre 1 170 travailleurs. Ces besoins pourraient être comblés grâce au recrutement d’environ 1 720 nouveaux entrants de moins de 30 ans issus de la population locale. Cette situation pourrait créer un surplus potentiel pouvant atteindre 550 travailleurs, qui risqueraient alors de quitter la province pour trouver du travail ailleurs dans le secteur de la construction, ou encore de quitter complètement l’industrie.

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

« Bien que l’activité de construction devrait ralentir vers la fin de la période visée par les prévisions de ConstruForce, il est important de replacer les choses dans leur contexte », souligne Sam Sanderson, directeur général de la Construction Association of Prince Edward Island. « L’industrie redescend à partir de niveaux d’activité records et, même à ces niveaux plus faibles, les investissements demeurent égaux ou supérieurs aux moyennes historiques observées au cours de la dernière décennie. Notre industrie doit continuer de mettre l’accent sur le recrutement et la rétention de nouveaux travailleurs afin de répondre à la demande prévue. »

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage des métiers de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard ont atteint un niveau record en 2024 et ont généralement suivi le rythme de la croissance de l’emploi au cours des dix dernières années. La croissance a été particulièrement forte dans les programmes de charpentier, d’électricien de construction ainsi que de mécanicien en réfrigération et climatisation.

Parallèlement, les efforts se poursuivent afin de favoriser le recrutement de groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2025, environ 900 femmes travaillaient dans l’industrie de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. Parmi elles, 48 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié à des projets de construction. Les femmes représentaient toutefois seulement 5 % des 8 500 personnes de métier employées dans l’industrie de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et représente donc une occasion importante de recrutement. En 2021, les Autochtones représentaient environ 3 % de la main-d’œuvre de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette proportion était plus de deux fois supérieure à celle observée en 2016 et dépassait également leur représentation dans l’ensemble de la population active provinciale en 2021. À mesure que la population autochtone poursuit sa croissance, le secteur doit continuer de collaborer avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités de carrière auprès de leurs jeunes et investir dans des initiatives favorisant la rétention à long terme ainsi que la création d’environnements de travail accueillants où ils pourront bâtir des carrières enrichissantes.

L’industrie de la construction demeure également engagée envers le recrutement de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques d’établissement et les cibles fédérales ajustées en matière d’immigration, l’Île-du-Prince-Édouard devrait accueillir près de 28 400 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront une composante importante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur, et soutient les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils de ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie, ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée axées sur le développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Raiswell

Directeur des communications

ConstruForce Canada

raiswell@buildforce.ca

343-998-1674

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Sam Sanderson

Directeur général

Construction Association of Prince Edward Island

902-628-5421