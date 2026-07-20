Cadillac Mines Corporation lance son premier appel public à l’épargne

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TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadillac Mines Corporation (« Cadillac Mines » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le lancement de son premier appel public à l’épargne annoncé précédemment (le « placement ») visant des actions ordinaires et des actions accréditives spéciales de la Société (collectivement, les « actions offertes »), ainsi que le début de sa tournée de présentation après le dépôt d’une version modifiée du prospectus provisoire de base – RFPV (la « version modifiée du prospectus provisoire ») auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada.

Le placement devrait comprendre 50 228 000 actions offertes au prix de 6,90 $ CA par action ordinaire et de 9,52 $ CA par action accréditive spéciale. Le placement consiste en un placement de nouvelles actions réalisé par Cadillac Mines visant 25 148 000 actions offertes, pour un produit brut d’environ 190 millions de dollars canadiens revenant à Cadillac Mines, et en un reclassement effectué par certains actionnaires de la Société visant 25 080 000 actions offertes, pour un produit brut d’environ 173 millions de dollars canadiens revenant à ces actionnaires vendeurs. La Société et les actionnaires vendeurs ont attribué aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 7 534 200 actions ordinaires supplémentaires, au prix de 6,90 $ CA, qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie, à tout moment pendant la période de 30 jours suivant la date de clôture du placement. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut tiré du placement revenant à la Société et aux actionnaires vendeurs s’établira à environ 415 millions de dollars canadiens.

La Société prévoit réaliser un placement privé simultané de 8 696 000 nouvelles actions ordinaires auprès de Mines Agnico Eagle Limitée (le « placement privé auprès de Agnico ») pour un produit brut d’environ 60 millions de dollars canadiens. Aucune commission ni aucuns autres frais ne seront versés aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement privé auprès de Agnico.

La Société a récemment adopté la dénomination Cadillac Mines Corporation, en remplacement de Gold Candle Ltd., pour mieux refléter sa présence croissante le long de la faille de Cadillac-Larder Lake. Cadillac Mines a également lancé son nouveau site Web, au www.cadillacmines.com, afin de fournir de l’information à jour sur la Société, ses projets et l’évolution de ses activités.

Le placement sera effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux et Stifel Canada, à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays Capital Canada, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Ventum Financial Corp., à titre de cochefs de file.

Goodmans LLP agit à titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney, LLP agit à titre de conseiller juridique américain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit à titre de conseiller juridique américain des preneurs fermes.

La version modifiée du prospectus provisoire contient de l’information importante au sujet de la Société, des actions offertes et du placement, et elle demeure susceptible d’être modifiée et complétée. Un exemplaire de la version modifiée du prospectus provisoire et de ses modifications pourra être consulté sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com. On peut obtenir gratuitement une copie électronique ou papier de la version modifiée du prospectus provisoire et de ses modifications en communiquant avec BMO Marchés des capitaux, par la poste au Brampton Distribution Centre, à l’attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca, en communiquant avec Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux, par la poste au 130 King Street West, Podium, 4e étage, Toronto (Ontario) M5X 1J9, par téléphone au 416-869-8414, ou par courriel à NBF-Syndication@bnc.ca, ou encore en communiquant avec Stifel Canada, par la poste au 161 Bay Street, bureau 3800, Toronto (Ontario) M5J 2S1, par téléphone au 416-367-8600, ou par courriel à syndprospectus@stifel.com.

La version modifiée du prospectus provisoire n’est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres auprès du public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres, et aucune vente de ces titres ni acceptation d’une offre d’achat à leur égard ne pourra avoir lieu dans une province ou un territoire du Canada avant qu’un visa ait été obtenu pour le prospectus de base – RFPV définitif, ou qu’une autre autorisation ait été accordée par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province ou de ce territoire.

Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou à moins qu’il soit possible d’obtenir une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale.

L’inscription des actions ordinaires de la Société à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « CADY » a été approuvée sous condition. L’inscription à la cote est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la TSX au plus tard le 15 octobre 2026, y compris le placement des actions offertes auprès d’un nombre minimum de porteurs de titres. La clôture est conditionnelle à l’approbation de l’inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX.

À propos de Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation est une société canadienne d’exploration minière qui développe un portefeuille en expansion de projets d’or et de minéraux critiques le long de la prolifique faille de Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Québec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Société poursuit sa stratégie visant à accroître ses ressources aurifères, à faire progresser le gisement de nickel Geminid et à exploiter le potentiel de sa position foncière à l’échelle du district de l’Abitibi. En misant sur des travaux d’exploration disciplinés, son excellence technique et le développement responsable, Cadillac Mines s’efforce de créer une valeur durable pour ses actionnaires, les communautés et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter le www.cadillacmines.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait renfermer de l’information prospective, au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés renfermant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des événements futurs. L’information prospective est nécessairement fondée sur différents avis, différentes estimations et différentes hypothèses qui, bien que la Société les juge appropriés et raisonnables à la date du présent communiqué, comportent des risques, des impondérables, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment le risque que le placement ne soit pas mené à terme ainsi que les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la version modifiée du prospectus provisoire. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Cadillac Mines ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier l’information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Renseignements supplémentaires

Hannes Portmann, chef de la direction financière

hportmann@cadillacmines.com