La plateforme de cellules HPQ ENDURA+ Gen4 21700 obtient la certification de sécurité UL 1642

Les cellules lithium-ion HPQ ENDURA+ Gen4 21700 ont obtenu avec succès la certification de sécurité UL 1642 d'un laboratoire d'essais indépendant accrédité.

La certification UL 1642 confirme la conformité à l'une des normes de sécurité américaines les plus reconnues de l'industrie pour les cellules lithium-ion destinées aux applications commerciales.

La plateforme Gen4 est certifiée à une capacité de 6 500 mAh, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à la plateforme Gen3 précédemment certifiée par HPQ.



Cette certification appuie les programmes de qualification clients, l'intégration dans des blocs-batteries, les évaluations commerciales ainsi que les discussions avec des partenaires industriels.





MONTRÉAL, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société de technologie spécialisée dans l'innovation des matériaux avancés et le développement de procédés de nouvelle génération, est heureuse d'annoncer que sa plateforme de cellules lithium-ion HPQ ENDURA+ Gen4 21700 a obtenu avec succès la certification de sécurité UL 1642, marquant une nouvelle étape importante dans la stratégie de commercialisation de sa technologie de batteries à anode de silicium.

Décernée par un laboratoire d'essais indépendant accrédité, cette certification confirme que la plus récente plateforme de cellules de HPQ est conforme à la norme UL 1642, l'une des normes de sécurité les plus reconnues de l'industrie pour les cellules lithium-ion destinées aux applications commerciales. La certification UL 1642 favorise les programmes de qualification auprès des clients, l'intégration dans des blocs-batteries ainsi que les évaluations commerciales réalisées par des partenaires industriels potentiels.



Cellules cylindriques GEN4 HPQ Endura+

Cette réalisation s'appuie sur la certification obtenue précédemment par la plateforme Gen3 de HPQ et démontre la capacité de la Société à faire évoluer successivement sa technologie de batteries tout en améliorant continuellement ses performances. Comparativement à la cellule Gen3 21700 certifiée, offrant une capacité de 6 000 mAh, la plateforme Gen4 est certifiée à 6 500 mAh, soit une amélioration de 8.3 %, tout en satisfaisant aux exigences de la norme de sécurité UL 1642. Cette progression démontre la capacité de HPQ à accroître les performances de ses batteries sans compromettre les exigences de sécurité et de fiabilité essentielles à leur déploiement commercial.

Alors que la demande mondiale pour des batteries lithium-ion à plus forte densité énergétique continue de croître dans les secteurs de la mobilité, du stockage d'énergie, des télécommunications, de la défense, de la robotique et des applications industrielles, les fabricants recherchent de plus en plus des technologies capables d'offrir de meilleures performances tout en demeurant compatibles avec les infrastructures de fabrication existantes. Une certification indépendante procure aux clients, aux intégrateurs et aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) une confiance accrue lorsqu'ils évaluent de nouvelles plateformes de cellules destinées à des applications commerciales.

« Une certification indépendante constitue l'une des étapes les plus importantes pour transformer une technologie de batterie avancée en un produit commercialement viable », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicon inc. « La certification de notre plateforme HPQ ENDURA+ de nouvelle génération démontre que nous sommes en mesure de continuer à améliorer les performances de nos batteries tout en respectant l'une des normes de sécurité les plus reconnues de l'industrie pour les cellules lithium-ion commerciales. Cette étape renforce notre stratégie de commercialisation en offrant à nos clients et partenaires industriels une confiance accrue dans l'évaluation de notre technologie pour leurs applications futures. »

La certification successive des différentes générations de cellules HPQ ENDURA+ reflète également les progrès continus réalisés dans le cadre de la collaboration de la Société avec Novacium, dont la technologie d'anode à base de silicium est conçue pour augmenter la densité énergétique tout en demeurant compatible avec les procédés conventionnels de fabrication de cellules lithium-ion. Cette compatibilité représente un avantage commercial important puisqu'elle facilite l'adoption de cette technologie sans nécessiter de modifications majeures aux infrastructures de production existantes.

Grâce à cette certification, HPQ poursuivra ses programmes d'évaluation auprès des clients, ses activités de qualification, l'intégration de ses cellules dans des blocs-batteries ainsi que ses discussions commerciales avec des partenaires industriels potentiels dans plusieurs marchés à forte valeur ajoutée. Ces démarches constituent la prochaine étape de la stratégie de commercialisation de la plateforme HPQ ENDURA+ et visent à accroître les possibilités de déploiement de sa technologie de batteries à anode de silicium de nouvelle génération. La Société poursuit également d'autres démarches de certification afin de soutenir un déploiement commercial encore plus large.

Article HPQ Insight

En complément de cette annonce, HPQ a publié un article technique dans sa série HPQ Insight intitulé :

« Pourquoi la certification UL 1642 constitue une étape importante dans la commercialisation des batteries lithium-ion de nouvelle génération ».

Cet article présente une analyse approfondie des principes d'ingénierie, des protocoles d'essais et de l'importance commerciale de cette norme de certification reconnue à l'échelle internationale, ainsi qu'un examen de ce que cette nouvelle étape représente pour la commercialisation de la plateforme de cellules HPQ ENDURA+ à anode de silicium. Lire l'article ici.

A propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

En partenariat avec son collaborateur en recherche et développement, Novacium, dont HPQ est actionnaire, la Société développe des matériaux d'anode à base de silicium de nouvelle (Gen3 et Gen4) destinés aux batteries, poursuit la commercialisation de ses cellules lithium-ion ENDURA+ et développe des technologies révolutionnaires de production d'hydrogène propre et de valorisation énergétique des matières résiduelles, pour lesquelles HPQ détient les droits exclusifs pour l'Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de technologies exclusives visant à devenir un producteur à faible coût et sans émissions de CO₂ de silice pyrogénée, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ afin de tirer parti des occasions de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, des secteurs essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général

+1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0b3d934-1003-4176-b2ca-1bf22d072c1a/fr