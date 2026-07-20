La demande en construction augmente au Manitoba jusqu’en 2035, portée par d’importants projets non résidentiels et une croissance modérée du secteur résidentiel

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction au Manitoba devrait croître jusqu’en 2035, alors que des niveaux élevés d’activité dans les projets non résidentiels viendront soutenir une progression modérée du secteur résidentiel.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports saillants Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle au Manitoba, couvrant la période de prévision de 2026 à 2035. Financées en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, les prévisions annoncent une croissance notable de la demande dans les travaux de génie ainsi que dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), tandis que la croissance soutenue des rénovations résidentielles compense le recul attendu de la construction de nouveaux logements après les niveaux élevés observés récemment.

Les investissements dans la construction résidentielle devraient augmenter modestement au cours de la période de prévision. À court terme, l’activité liée à la construction de nouveaux logements devrait ralentir en raison d’une croissance démographique moins soutenue et d’une demande réduite. Cette tendance sera en partie compensée par la poursuite de la croissance des travaux de rénovation résidentielle. À plus long terme, les mises en chantier devraient se stabiliser, soutenant une nouvelle progression de la demande de rénovation.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction résidentielle au Manitoba devrait diminuer de 3 % par rapport aux niveaux de 2025, les pertes étant entièrement concentrées dans le secteur de la construction de nouveaux logements.

À l’inverse, la construction non résidentielle devrait constituer l’un des principaux moteurs de croissance au cours de la décennie. Les investissements augmentent depuis 2023 et devraient atteindre un sommet en 2030, grâce à d’importants projets de génie dans les secteurs des services publics, des infrastructures de transport et de l’exploitation des ressources naturelles. Parmi les principaux projets figurent les investissements de Manitoba Hydro dans de nouvelles capacités de production d’électricité, les travaux en cours à la station d’épuration North End de Winnipeg et l’agrandissement de la mine Lynn Lake d’Alamos Gold.

Les investissements dans les bâtiments ICI devraient également augmenter au cours de la période, soutenus par des projets actuels et prévus dans les domaines de la santé et des infrastructures institutionnelles, ainsi que par une croissance plus générale de la construction industrielle et commerciale.

« Les perspectives de la construction au Manitoba sont fortement influencées par une série de grands projets de génie et de bâtiments institutionnels prévus tout au long de la période de prévision », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « Si certains projets importants annoncés et actuellement surveillés obtiennent une décision finale d’investissement favorable, les besoins en main-d’œuvre pourraient être encore plus élevés. »

D’ici 2035, l’emploi dans le secteur non résidentiel devrait augmenter de 11 % par rapport aux niveaux de 2025, grâce notamment à une forte croissance dans les travaux de génie et à une progression continue des activités de construction de bâtiments ICI.

« Alors que la demande en construction continue de croître, il est essentiel de renforcer la capacité locale à réaliser des infrastructures sécuritaires et modernes », souligne Ramona Coey, directrice générale de la Mechanical Contractors Association of Manitoba et de la Electrical Contractors Association of Manitoba. « Les secteurs de la mécanique et de l’électricité sont au cœur des infrastructures verticales du Manitoba, fournissant les systèmes qui assurent la sécurité du public, soutiennent un niveau de vie moderne et favorisent la croissance économique. Le renforcement de cette main-d’œuvre sera essentiel pour répondre à la demande future grâce à une planification coordonnée, éclairée par l’industrie et axée sur le long terme. »

Ces tendances devraient créer un besoin pouvant atteindre 3 400 travailleurs supplémentaires dans l’ensemble du secteur de la construction au Manitoba d’ici 2035. Lorsque l’on ajoute les 10 000 départs à la retraite attendus — soit 20 % de la main-d’œuvre de 2025 —, les besoins totaux d’embauche pourraient atteindre 13 400 travailleurs. Ce besoin devrait être partiellement compensé par le recrutement de 11 700 nouveaux entrants issus de la population locale, ce qui pourrait néanmoins entraîner une pénurie pouvant atteindre 1 700 travailleurs de la construction.

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

« Ces prévisions mettent en lumière à la fois les possibilités et les défis auxquels fait face l’industrie de la construction au Manitoba », affirme Darryl Harrison, président-directeur général de la Winnipeg Construction Association. « La demande de travailleurs qualifiés devrait augmenter au moment même où de nombreux travailleurs expérimentés prendront leur retraite. Le succès dépendra de notre capacité à attirer davantage de personnes vers les métiers spécialisés, à améliorer les taux de réussite des programmes d’apprentissage et à créer les conditions permettant aux employeurs de former la main-d’œuvre dont le Manitoba aura besoin au cours de la prochaine décennie. »

Pour répondre à cette demande, il faudra combiner plusieurs stratégies, notamment maintenir les efforts de recrutement et de formation à l’échelle locale, particulièrement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction, recruter des travailleurs provenant d’autres secteurs possédant les compétences requises et attirer des immigrants ayant une formation dans les métiers spécialisés ou de l’expérience en construction.

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage des métiers de la construction au Manitoba ont atteint un niveau record en 2023, notamment grâce à la croissance observée dans les métiers de mécanicien en réfrigération et climatisation, de charpentier-menuisier et de plombier. Les inscriptions sont demeurées élevées en 2024. Les certifications, toutefois, demeurent inférieures aux moyennes historiques, bien qu’elles puissent augmenter à mesure que les cohortes récemment inscrites progressent dans leur formation.

« Nous sommes encouragés de constater que les inscriptions aux programmes d’apprentissage demeurent élevées au Manitoba », indique Tanya Palson, directrice générale de Manitoba Building Trades. « La durabilité à long terme dépendra toutefois de la mise en place de mesures favorisant l’achèvement des programmes et l’arrivée d’un plus grand nombre de compagnons certifiés dans les métiers. »

En 2025, 6 570 femmes travaillaient dans l’industrie de la construction au Manitoba. Parmi elles, 36 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié à des projets de construction. Toutefois, elles ne représentaient que 5 % des 48 100 personnes de métier employées dans l’industrie de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et représente donc une importante occasion de recrutement. En 2025, les Autochtones représentaient 11,9 % de la population active provinciale et 16,5 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction. Ces deux proportions étaient bien supérieures à la moyenne nationale et nettement plus élevées qu’en 2016. Alors que la population autochtone poursuit sa croissance, le secteur devra continuer d’investir dans le recrutement et la rétention à long terme.

L’industrie de la construction demeure également engagée à recruter de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques d’établissement et les cibles fédérales ajustées en matière d’immigration, le Manitoba devrait accueillir plus de 164 900 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront un élément important et croissant de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation de la participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants pourrait aider l’industrie de la construction du Manitoba à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur. L’organisme soutient également les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige aussi des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils en ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée répondant aux besoins de développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



James Raiswell

Directeur des communications

ConstruForce Canada

raiswell@buildforce.ca

343-998-1674

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Ramona Coey

Directrice générale

Mechanical Contractors Association of Manitoba

204-774-2404

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada (PCA)

403-620-3781

Darryl Harrison

Président-directeur général

Winnipeg Construction Association

204-775-8664, poste 2249

Tanya Palson

Directrice générale

Manitoba Building Trades

204-956-7425