Air Canada et Airbus lancent une initiative conjointe pour accroître la production canadienne de carburant d’aviation durable et contribuer à réduire les émissions des voyages d’affaires tout au long de leur cycle de vie

MONTRÉAL, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada, plus importante société aérienne du Canada et transporteur national du pays, s’allie à Airbus, chef de file mondial de l’aérospatiale et entreprise ayant la plus importante empreinte industrielle dans le secteur des avions commerciaux au Canada, afin d’accélérer la décarbonation de l’aviation. Pour atteindre ces objectifs, les deux pionniers de l’aviation annoncent leur intention de créer une plateforme de co‑investissement en développement durable financée conjointement. L’entente prévoit un investissement d’environ 13,7 millions de dollars canadiens (10 millions de dollars américains), afin de soutenir le développement d’une industrie du carburant d’aviation durable (CAD) produit à l’échelle commerciale au Canada. Les deux entreprises sont convaincues qu’en présence de politiques favorables, cet investissement pourra servir de catalyseur pour l’ensemble de l’écosystème canadien du CAD.

Les principaux axes de travail comprennent l’accélération d’un projet canadien de CAD mutuellement convenu vers une décision finale d’investissement (DFI). Bien qu’Air Canada et Airbus entendent mener cet investissement, les deux entreprises souhaitent continuer de collaborer d’une façon constructive avec les partenaires gouvernementaux afin de mettre en place des cadres structurels appropriés pour soutenir l’émergence d’une production de CAD à l’échelle du Canada. L’action concertée des deux chefs de file, menée aux côtés du Conseil canadien des carburants d’aviation durables (C-SAF), témoigne d’un engagement commun à collaborer avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. En harmonisant les initiatives de l’industrie avec la mise-en-place de politiques, les deux entreprises peuvent favoriser la production nationale de CAD et sa compétitivité sur le plan des prix, dans le but de rendre les carburants renouvelables accessibles à l’industrie aérospatiale canadienne et de préserver l’abordabilité du transport aérien.

« Air Canada est fière de contribuer à la transition énergétique du secteur de l’aviation au Canada, a déclaré Valérie Durand, vice-présidente – Affaires aéroportuaires, Biens immobiliers et Développement durable d’Air Canada. Grâce à cette initiative conjointe avec Airbus, nous posons des gestes concrets pour appuyer la production nationale de CAD, aider les entreprises clientes à réduire les émissions associées à leurs déplacements d’affaires et contribuer à une trajectoire à plus faibles émissions pour l’ensemble du secteur. Avec une collaboration soutenue de l’industrie et la mise-en-place de politiques favorables, nous sommes convaincus que cet élan pourra s’accélérer. »

« Je tiens à remercier Air Canada pour cette initiative conjointe très importante en matière de développement durable. La décarbonation de l'aviation nécessitera une collaboration profonde au sein de l'industrie et des décennies d'investissements dans de nouvelles sources d'énergie renouvelables, a déclaré Julie Kitcher, responsable du développement durable et des communications chez Airbus. En lançant cette plateforme de co-investissement et en prenant un engagement à long terme envers le programme de voyage Laisser moins d’Air Canada, nous contribuerons à stimuler la production et la demande de SAF au Canada. Le pays possède un vaste potentiel en matières premières. Lorsqu'il est combiné avec un cadre politique de soutien, il peut contribuer aux ambitions de décarbonation du secteur et générer une croissance économique et une création d'emplois significatives. »

Une solution climatique pour les déplacements d’affaires

En complément de cet investissement initial, la démarche vise à offrir aux entreprises partenaires un moyen concret de contribuer à la demande de CAD à l’échelle nationale grâce au programme de voyages Laisser moins d’Air Canada.

Pour concrétiser son engagement, Airbus a signé un accord de participation au programme pour une durée de cinq ans. Ce partenariat lié aux déplacements d’affaires permet aux participants d’obtenir des attributs environnementaux vérifiés associés au CAD. Pour sa première allocation, Airbus fera l’acquisition d’attributs environnementaux correspondant à plus de 60 000 litres de CAD. Dans le cadre du programme, Air Canada assurera le suivi des émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements d’affaires d’Airbus et retirera, au nom de l’entreprise, les attributs environnementaux vérifiés associés au CAD. Bien que la réduction des émissions sectorielles ne puisse se substituer à une réduction directe des émissions à la source, ce partenariat constitue un outil essentiel pour soutenir le développement de CAD et permettra à Airbus de réduire les émissions des voyages d’affaires tout au long de leur cycle de vie.

L’utilisation de carburants renouvelables comme le CAD vient compléter la vaste stratégie de modernisation du parc aérien d’Air Canada, qui comprend des appareils plus écoénergétiques comme l'A321XLR d’Airbus, un monocouloir long-courrier, et l'A220 d’Airbus, construit au Canada. Air Canada et Airbus appuient pleinement l’ambition climatique du secteur de l’aviation portée par l’ATAG, l’IATA, et l’OACI, qui vise l’atteinte de l’objectif « zéro émission nette d’ici 2050 », le CAD constituant un élément essentiel de cette trajectoire.

Un potentiel économique de plusieurs milliards de dollars

Au-delà de la réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie, l’essor d’une filière canadienne du CAD pourrait générer d’importantes retombées pour l’économie du pays. La plateforme stratégique est lancée parallèlement à une nouvelle étude macroéconomique réalisée par Airbus et ICF, qui met en évidence le fort potentiel du Canada pour devenir un chef de file de la production de biocarburants pour l’aviation.

Selon cette étude, une production canadienne de CAD couvrant 40 % de la demande nationale en carburant d’aviation d’ici 2040 pourrait ajouter 32 milliards de dollars au PIB et créer 140 000 emplois dans les régions agricoles, forestières et urbaines. En réunissant investissement et mobilisation des entreprises, le partenariat entre Air Canada et Airbus pourrait contribuer à une augmentation de ces retombées économiques et environnementales de plusieurs milliards de dollars, tout en faisant progresser le développement d’un écosystème national de CAD. On peut consulter le rapport complet sur le site Web d’Airbus.

Les carburants d’aviation durables (CAD) désignent une famille de carburants d’aviation synthétiques de remplacement. Il s’agit de carburants d’aviation non classiques produits à partir de ressources pouvant être régénérées, aussi appelées « matières renouvelables ». Leur composition chimique est semblable à celle du carburant d’aviation classique, mais ils proviennent de sources non fossiles, ce qui en fait une solution à plus faible intensité carbone sur l’ensemble du cycle de vie du carburant. Pour en savoir plus sur le CAD, consultez la page d’Air Canada à cet effet ou l'engagement d'Airbus à l’égard du carburant d’aviation durable (en anglais seulement).

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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