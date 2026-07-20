Un secteur résidentiel en plein essor stimule la croissance de la construction en Saskatchewan jusqu’en 2035, tandis que l’activité des grands projets non résidentiels fluctue

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’activité de construction en Saskatchewan devrait augmenter d’ici 2035, portée par une forte croissance du secteur résidentiel.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports saillants Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle en Saskatchewan, couvrant la période de prévision de 2026 à 2035. Financées en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, les prévisions font état d’une croissance relativement modérée dans la construction de bâtiments non résidentiels, avec des fluctuations liées au calendrier des grands projets, ainsi que d’une forte hausse de l’activité dans la construction de nouveaux logements et les rénovations résidentielles.

Les investissements dans la construction non résidentielle devraient demeurer relativement stables pendant toute la période de prévision. À court terme, les niveaux élevés d’investissement dans les travaux de génie sont soutenus par les activités en cours liées à des projets dans les secteurs des ressources et des services publics, notamment la mine de potasse Jansen de BHP, la mine McIlvenna Bay de Foran ainsi que la centrale Aspen Power Station, en plus du démarrage anticipé du projet uranifère Wheeler River de Denison Mines. Le début des travaux de la deuxième phase de la mine de potasse Jansen soutiendra des niveaux d’activité élevés jusqu’en 2031.

Les investissements dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) devraient quant à eux reculer légèrement au cours de la période de prévision. À court terme, l’activité est soutenue par un important volume de projets dans les secteurs de la santé et de l’éducation, notamment l’aménagement de l’hôpital Victoria de Prince Albert et le renouvellement du campus de Saskatoon de Saskatchewan Polytechnic, ainsi que par des projets industriels comme l’usine de pâte Red Leaf. À mesure que ces projets dépassent leur période de pointe ou se terminent, l’activité sera soutenue par la construction industrielle liée à l’exploitation des ressources.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction non résidentielle devrait fluctuer selon le calendrier des projets et demeurer essentiellement inchangé par rapport aux sommets enregistrés en 2025.

« Les niveaux d’activité dans le secteur de la construction non résidentielle en Saskatchewan sont influencés par le calendrier de plusieurs grands projets liés aux ressources et aux infrastructures », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « Si un certain nombre de projets actuellement à l’étude, dont le centre de données d’IA de Bell Canada, l’agrandissement des installations de K+S Potash Canada et plusieurs petits réacteurs modulaires, font l’objet d’une décision finale d’investissement favorable, la demande de main-d’œuvre dans le secteur non résidentiel pourrait augmenter considérablement à long terme. »

Les investissements dans la construction résidentielle devraient quant à eux afficher une forte tendance à la hausse tout au long de la période de prévision, soutenus par la croissance de la construction de nouveaux logements et par une demande accrue en rénovation. La stabilité anticipée des taux d’intérêt et la forte progression des revenus réels devraient stimuler les mises en chantier de maisons individuelles jusqu’à la fin de la décennie, les niveaux étant appelés à presque doubler entre 2025 et 2035. Après un recul à court terme, la demande de logements collectifs devrait se stabiliser, soutenue en partie par des mesures politiques visant à encourager la construction de logements locatifs.

Les investissements dans les rénovations résidentielles devraient également augmenter de façon constante au cours de la période de prévision, grâce à la stabilité des coûts d’emprunt, à la croissance économique et aux initiatives gouvernementales visant à accroître l’offre de logements abordables.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction résidentielle devrait augmenter de 23 % par rapport aux niveaux de 2025.

Comme une croissance est prévue dans les secteurs résidentiel et non résidentiel, la population active du secteur de la construction en Saskatchewan pourrait devoir accueillir jusqu’à 4 100 nouveaux travailleurs afin de répondre à la croissance de la demande. À cela s’ajoutent les 9 400 travailleurs qui devraient quitter le secteur pour prendre leur retraite d’ici 2035, ce qui porte les besoins totaux d’embauche à 13 500 travailleurs. Le recrutement prévu de 9 900 nouveaux entrants issus de la population locale pourrait entraîner une pénurie pouvant atteindre 3 600 travailleurs de la construction dans la province.

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

« La Saskatchewan est l’une des rares provinces du pays où la croissance globale de la construction d’ici 2035 devrait être stimulée par le secteur résidentiel », souligne Warren Douglas, directeur général de la Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc. « Avec la possibilité que plusieurs grands projets non résidentiels se concrétisent au cours des dix prochaines années, notre industrie doit poursuivre ses efforts pour attirer, former et maintenir en poste un bassin solide et diversifié de travailleurs talentueux. »

Pour répondre à la demande, il faudra combiner plusieurs stratégies, notamment maintenir les efforts locaux de recrutement et de formation, particulièrement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction, recruter des travailleurs provenant d’autres secteurs possédant les compétences recherchées et attirer des immigrants au Canada ayant une formation dans les métiers spécialisés ou de l’expérience dans le domaine de la construction.

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage des métiers de la construction en Saskatchewan ont atteint leur niveau le plus élevé en dix ans en 2023 et sont demeurées élevées en 2024. La croissance la plus importante a été observée dans les programmes d’électricien de construction et de plombier. Les certifications ont toutefois diminué en 2024 et demeurent bien inférieures aux niveaux observés avant la pandémie.

« L’augmentation du nombre d’inscriptions aux programmes d’apprentissage est certainement un signe encourageant », indique Jeff Sweet, directeur général des Saskatchewan Building Trades. « Et même si nous prévoyons que les taux de certification augmenteront à mesure que ces nouveaux apprentis termineront leur formation, notre industrie peut toujours en faire davantage pour attirer de nouveaux talents et encourager l’achèvement des programmes. »

En 2025, environ 5 600 femmes travaillaient dans le secteur de la construction en Saskatchewan. Parmi elles, 43 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié à des projets de construction. Toutefois, les femmes ne représentaient que 6 % des 39 500 personnes de métier employées dans le secteur de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et présente donc d’importantes occasions de recrutement. En 2025, les Autochtones représentaient 11,5 % de la population active totale de la Saskatchewan et 13,1 % de sa main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Ces deux proportions ont augmenté depuis 2016 et sont nettement supérieures à la moyenne nationale. Alors que la population autochtone poursuit sa croissance, le secteur doit maintenir ses efforts de recrutement et investir dans des initiatives favorisant la rétention à long terme.

Le secteur de la construction demeure également résolu à recruter de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les objectifs fédéraux révisés en matière d’immigration, la Saskatchewan devrait accueillir plus de 143 600 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront une composante importante et en croissance de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction de la Saskatchewan à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur. L’organisme soutient également les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige aussi des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils en ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée répondant aux besoins de développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Raiswell

Directeur des communications

ConstruForce Canada

raiswell@buildforce.ca

343-998-1674

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Warren Douglas

Directeur général

Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.

306-352-7909

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada

403-620-3781

Dennis Perrin

Directeur des Prairies

CLAC

587-785-1836

Jeff Sweet

Directeur général

Saskatchewan Building Trades

306-527-3030