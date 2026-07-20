L’activité de construction augmente en Alberta jusqu’en 2035, la croissance du secteur non résidentiel compensant la modération de la demande résidentielle

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’activité de construction en Alberta devrait poursuivre sa croissance jusqu’en 2035, portée par une expansion soutenue du secteur non résidentiel et par des niveaux de construction résidentielle qui demeurent élevés malgré une certaine modération.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports saillants Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle en Alberta, couvrant la période de prévision de 2026 à 2035. Financées en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, les prévisions indiquent une croissance soutenue de la demande dans les travaux de génie et la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), parallèlement à des niveaux élevés de construction résidentielle qui s’ajustent après les sommets observés au début de la période.

Les investissements dans la construction résidentielle augmentent de façon marquée depuis 2023, grâce à la forte croissance de la construction de nouveaux logements. Les investissements devraient atteindre un sommet en 2026 avant de reculer à court terme, alors que la baisse de la demande de nouveaux logements, attribuable au ralentissement de l’accroissement démographique, dépassera la croissance plus modeste des activités de rénovation résidentielle. D’autres baisses des mises en chantier sont prévues jusqu’au début des années 2030, avant un retour à la croissance jusqu’à la fin de la période de prévision, tandis que la demande liée aux rénovations continuera d’augmenter.

Au cours de la période de prévision, l’emploi dans la construction résidentielle devrait diminuer de 16 % par rapport aux niveaux de 2025 d’ici 2035, les pertes étant entièrement concentrées dans le segment de la construction de nouveaux logements.

À l’inverse, les investissements dans la construction non résidentielle devraient augmenter de façon presque continue pendant toute la décennie, tant grâce aux travaux de génie qu’à la construction de bâtiments ICI.

L’activité dans les travaux de génie devrait demeurer élevée jusqu’à la période de moyen terme, soutenue par les investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures de transport, notamment les grands projets de train léger sur rail et les projets de pipelines. Des projets majeurs comme les réseaux de train léger sur rail de Calgary et d’Edmonton ainsi que le gazoduc Yellowhead Mainline Natural Gas Pipeline soutiendront les investissements jusqu’en 2029. Bien que l’activité ralentisse jusqu’en 2031 à mesure que certains projets s’achèvent, une nouvelle période de croissance devrait suivre.

Les investissements dans la construction de bâtiments ICI devraient augmenter régulièrement pendant toute la période de prévision. La croissance du secteur commercial sera stimulée par l’augmentation de la population et par des projets majeurs tels que le complexe Scotia Place Arena de Calgary et Calgary Arts Commons. L’activité dans le secteur institutionnel sera soutenue par des investissements dans les domaines de la santé et de l’éducation, notamment l’agrandissement de l’hôpital régional de Red Deer et le programme School Construction Accelerator. La construction industrielle devrait quant à elle fluctuer selon le calendrier des grands projets manufacturiers.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction non résidentielle devrait augmenter de 15 % par rapport aux niveaux de 2025, l’emploi lié à la construction de bâtiments ICI progressant de 31 % et celui associé aux travaux de génie de 10 %. L’emploi dans l’entretien non résidentiel devrait également connaître une croissance modeste au cours de la période.

« Les perspectives du secteur de la construction en Alberta continuent d’être portées par la forte croissance de la construction non résidentielle et par des niveaux élevés d’activité dans l’entretien non résidentiel », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « À l’inverse, le recul de l’activité résidentielle doit être replacé dans son contexte : il s’agit d’une modération à partir de niveaux records plutôt que d’une contraction importante. »

La croissance de la construction prévue au cours de la période nécessitera l’ajout de 48 800 travailleurs à la population active provinciale d’ici 2035. Cette demande est attribuable principalement au départ à la retraite prévu de 43 700 travailleurs, soit 21 % de la main-d’œuvre de la construction de 2025. Le recrutement prévu de 43 500 nouveaux entrants issus de la population locale pourrait néanmoins entraîner une pénurie pouvant atteindre 5 300 travailleurs de la construction d’ici la fin de la décennie.

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

« L’Alberta continue de bénéficier de l’une des populations les plus jeunes parmi les provinces canadiennes », souligne Terry Parker, directeur général des Building Trades of Alberta. « Nous constatons maintenant que le nombre de nouveaux entrants dans le secteur de la construction est presque équivalent au nombre de travailleurs qui le quittent pour prendre leur retraite, ce qui est une tendance encourageante. »

Pour répondre à la demande, il faudra combiner plusieurs stratégies, notamment maintenir les efforts locaux de recrutement et de formation, particulièrement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction, recruter des travailleurs provenant d’autres secteurs possédant les compétences recherchées et attirer des immigrants au Canada ayant une formation dans les métiers spécialisés ou une expérience dans le domaine de la construction.

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage dans les métiers de la construction en Alberta ont atteint un niveau record en 2024, dépassant les 18 000 inscriptions, grâce à une forte croissance dans des métiers clés comme électricien de construction, monteur de tuyauterie/vapeuriste et plombier. Bien que les certifications demeurent inférieures aux moyennes historiques de long terme, elles devraient augmenter à mesure que les cohortes récemment inscrites progresseront dans leur formation.

En 2025, environ 35 970 femmes travaillaient dans le secteur de la construction en Alberta. Parmi elles, 42 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié à des projets de construction. Toutefois, les femmes représentaient seulement 8 % des 196 700 personnes de métier employées dans l’industrie de la construction albertaine.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et présente donc d’importantes occasions de recrutement. En 2025, les Autochtones représentaient 5,2 % de la population active provinciale et 6,5 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction. Ces deux proportions dépassent les moyennes nationales. Alors que la population autochtone poursuit sa croissance, le secteur doit maintenir ses efforts de recrutement et investir dans des initiatives favorisant la rétention à long terme.

Le secteur de la construction demeure également résolu à recruter de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement, l’Alberta devrait accueillir plus de 512 300 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront une composante importante et en croissance de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider l’industrie de la construction de l’Alberta à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur. L’organisme soutient également les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige aussi des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils en ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée répondant aux besoins de développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Raiswell

Directeur des communications

ConstruForce Canada

raiswell@buildforce.ca

343-998-1674

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Terry Parker

Directeur général

Building Trades of Alberta

780-405-3777

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada

403-620-3781

Dennis Perrin

Directeur des Prairies

CLAC

587-785-1836

Warren Singh

Directeur général

Alberta Construction Association

587-785-1222