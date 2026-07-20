Le ralentissement de la demande en construction résidentielle en Colombie-Britannique jusqu’en 2035 contraste avec une forte croissance à court terme dans le secteur non résidentiel

OTTAWA, Ontario, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction en Colombie-Britannique devrait se modérer au cours de la prochaine décennie, avec des diminutions prévues dans les secteurs résidentiel et non résidentiel d’ici 2035.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui ses rapports saillants Regard prospectif – Construction et maintenance pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle en Colombie-Britannique, couvrant la période de prévision de 2026 à 2035. Financés en partie par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, les rapports prévoient un ralentissement de l’activité dans le secteur résidentiel pendant la majeure partie de la décennie, tandis que le secteur non résidentiel devrait atteindre un sommet à court terme avant de ralentir à partir de 2030.

Les investissements dans la construction résidentielle devraient suivre une tendance à la baisse tout au long de la période de prévision, sous l’effet du recul de la demande pour la construction de nouveaux logements. Les mises en chantier, qui ont atteint un sommet en 2023 dans un contexte de forte immigration internationale, devraient diminuer rapidement au début de la période de prévision avant de se maintenir à des niveaux inférieurs aux moyennes historiques entre 2029 et 2033. Les maisons individuelles seront les plus touchées par cette baisse.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction résidentielle devrait reculer de 13 % par rapport aux niveaux de 2025, les pertes étant exclusivement concentrées dans la construction de nouveaux logements.

Pendant ce temps, l’activité de construction non résidentielle amorce la période de prévision à des niveaux élevés, portée par un important volume de grands projets de génie ainsi que de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI). Les investissements devraient atteindre un sommet en 2027 grâce à la poursuite des travaux liés à plusieurs projets majeurs dans les secteurs minier, énergétique et des infrastructures — dont quatre projets fédéraux de « construction nationale » — avant de diminuer au début des années 2030 à mesure que plusieurs de ces projets seront achevés.

Les investissements dans la construction de bâtiments ICI devraient croître à court terme, soutenus par un nombre important de projets prévus ou en cours dans les secteurs de la santé et de l’éducation, notamment l’agrandissement de l’hôpital de Richmond et la nouvelle tour de soins aigus du University Hospital of Northern British Columbia. Bien que l’activité liée à plusieurs de ces projets ralentisse après 2027, les niveaux d’investissement demeureront élevés jusqu’à la fin de la période de prévision. La croissance du segment des bâtiments ICI sera également soutenue par la demande pour les bâtiments industriels et commerciaux.

D’ici 2035, l’emploi dans la construction non résidentielle devrait augmenter de 5 % comparativement à 2025, avec des gains importants attendus dans la construction de bâtiments ICI et dans les activités d’entretien non résidentiel.

« Bien que nos prévisions indiquent que la demande dans le secteur de la construction non résidentielle diminuera après le sommet prévu à court terme, il est important de ne pas sous-estimer la demande supplémentaire de travailleurs qui pourrait être générée par une longue liste de projets proposés dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles qui ont été annoncés, mais qui ne sont pas encore intégrés à notre scénario de prévision », affirme Irwin Bess, directeur général de ConstruForce Canada. « Chacun de ces projets pourrait exercer une pression importante à la hausse sur la demande dans le secteur non résidentiel. »

« Il faut également se rappeler que le ralentissement prévu de la demande dans le secteur résidentiel reflète surtout un retour à des niveaux plus normaux après plusieurs années d’activité exceptionnellement soutenue. »

Une analyse complète de l’industrie de la construction en Colombie-Britannique exige non seulement un examen du marché provincial dans son ensemble, mais également des trois principaux sous-marchés régionaux : le Lower Mainland, la région du Thompson-Okanagan et l’île de Vancouver. Chacun présente ses propres dynamiques de marché.

Le marché de la construction du Lower Mainland, qui comprend le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, la Sunshine Coast, Squamish et Lillooet, a enregistré une hausse globale de l’activité de construction en 2025, grâce à une augmentation notable de l’activité non résidentielle combinée à une légère croissance du secteur résidentiel.

Comme les perspectives prévoient un ralentissement dans ces deux secteurs d’ici 2035, l’emploi devrait diminuer dans chacun d’eux. L’emploi résidentiel devrait reculer de 15 % par rapport à 2025, les pertes étant uniquement associées à la construction de nouveaux logements. L’emploi dans le secteur non résidentiel devrait quant à lui diminuer de 3 %, à mesure que les travaux liés aux projets de génie actuellement recensés ralentissent.

Nouvelle région intégrée aux prévisions cette année, le Thompson-Okanagan, qui comprend Kelowna, Kamloops, Penticton, Salmon Arm, Vernon, Golden et Revelstoke, a connu un ralentissement des investissements en construction en 2025, tant dans les secteurs résidentiel que non résidentiel.

Les perspectives prévoient une hausse de l’activité non résidentielle d’ici 2035 qui compensera en partie la contraction des investissements résidentiels. La baisse projetée de la demande de nouveaux logements entraînera une diminution de 11 % de l’emploi résidentiel par rapport à 2025 d’ici 2035. Pendant ce temps, l’augmentation prévue de l’emploi dans les bâtiments ICI et l’entretien non résidentiel fera progresser l’emploi non résidentiel de 6 %.

Le marché de la construction de l’île de Vancouver, qui comprend notamment la région de la capitale, la vallée de Cowichan, Nanaimo, Alberni-Clayoquot, Strathcona, Comox Valley, Powell River, Mount Waddington et Central Coast, a connu un léger recul en 2025. Une hausse modeste des investissements non résidentiels a été plus que compensée par une baisse plus importante dans le secteur résidentiel.

Les investissements dans les deux secteurs devraient généralement reculer jusqu’en 2035, mais les pertes seront concentrées dans le secteur résidentiel. Le recul de la demande de nouveaux logements devrait réduire l’emploi résidentiel de 15 % par rapport à 2025 d’ici 2035. Pendant ce temps, l’emploi dans le secteur non résidentiel devrait demeurer essentiellement stable, les gains dans les bâtiments ICI et l’entretien non résidentiel compensant la baisse attendue dans les travaux de génie.

ConstruForce Canada prévoit que l’industrie de la construction en Colombie-Britannique devra recruter 48 200 travailleurs supplémentaires au cours de la période de prévision afin de répondre aux besoins de croissance et de remplacement. Parmi eux, 46 700 travailleurs, soit 22 % de la main-d’œuvre actuelle du secteur de la construction, devraient prendre leur retraite.

Bien que le recrutement de 40 800 nouveaux travailleurs de moins de 30 ans provenant du marché local contribue à combler une partie de ces départs, la main-d’œuvre continuera d’avoir besoin à court terme d’un grand nombre de travailleurs qualifiés et expérimentés. D’ici 2035, le secteur pourrait faire face à une pénurie de 7 400 travailleurs à moins que les efforts de recrutement ne soient intensifiés.

(Veuillez noter qu’une analyse distincte des tendances de la main-d’œuvre dans les secteurs résidentiel et non résidentiel est présentée dans chacun des rapports.)

« Avec une demande dans le secteur non résidentiel qui atteindra des niveaux particulièrement élevés dans un avenir très rapproché, l’industrie doit maintenir un fort accent sur le recrutement dans les métiers spécialisés et sur la création d’occasions permettant aux travailleurs touchés par le ralentissement du secteur résidentiel de combler les besoins potentiels », indique Chris Atchison, président de la British Columbia Construction Association.

Pour répondre à la demande, il faudra combiner plusieurs stratégies, notamment maintenir les efforts locaux de recrutement et de formation, particulièrement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction, recruter des travailleurs provenant d’autres secteurs possédant les compétences recherchées et attirer des immigrants au Canada ayant une formation dans les métiers spécialisés ou une expérience dans le domaine de la construction.

Les nouvelles inscriptions aux principaux programmes d’apprentissage des métiers de la construction en Colombie-Britannique ont fortement augmenté en 2023, notamment à la suite d’un changement réglementaire provincial qui a instauré la certification obligatoire pour sept métiers des secteurs électrique et mécanique. Bien que la croissance des nouvelles inscriptions ait ralenti depuis, les niveaux sont demeurés élevés en 2024, permettant à la province d’atteindre un nombre record d’apprentis inscrits.

« Il est encourageant de voir davantage d’apprentis se tourner vers les métiers spécialisés de la construction, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire », affirme M. Atchison. « Le soutien à la réussite des programmes demeure tout aussi important, tout comme la nécessité de diversifier la main-d’œuvre du secteur en augmentant la représentation des groupes sous-représentés. »

En 2025, environ 35 930 femmes travaillaient dans l’industrie de la construction en Colombie-Britannique. Parmi elles, 35 % occupaient un emploi sur chantier, directement lié à des projets de construction. Toutefois, elles ne représentaient que 6 % des 204 400 personnes de métier employées dans l’industrie de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et présente donc d’importantes occasions de recrutement. En 2025, les Autochtones représentaient 4,2 % de la population active totale de la Colombie-Britannique et 4,6 % de sa main-d’œuvre de la construction. Ces deux proportions sont en baisse depuis 2016. Alors que la population autochtone poursuit sa croissance, le secteur doit maintenir ses efforts de recrutement et investir dans des initiatives favorisant la rétention à long terme.

Le secteur de la construction demeure également résolu à recruter de nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les cibles fédérales révisées en matière d’immigration, la province devrait accueillir plus de 371 100 nouveaux immigrants entre 2026 et 2035. S’ils sont recrutés avec succès, ces nouveaux arrivants constitueront une composante importante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider l’industrie de la construction de la Colombie-Britannique à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est un organisme national dirigé par l’industrie qui représente l’ensemble des secteurs de la construction au Canada. Son mandat consiste à soutenir les besoins de développement du marché du travail de l’industrie de la construction et de la maintenance. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce collabore avec les principaux intervenants du secteur, notamment les entrepreneurs, les promoteurs de projets de construction, les fournisseurs de main-d’œuvre, les gouvernements et les organismes de formation, afin de cerner les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur. L’organisme soutient également les chercheurs d’emploi qui souhaitent faire carrière dans l’industrie. ConstruForce dirige aussi des programmes et des initiatives visant le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre, l’amélioration de la productivité, l’évolution des modes de formation, le développement d’outils en ressources humaines favorisant l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée répondant aux besoins de développement de la main-d’œuvre du secteur. Visitez www.buildforce.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

James Raiswell, directeur des communications, ConstruForce Canada, à raiswell@buildforce.ca ou au 343-998-1674.

Ce rapport a été produit avec le soutien et les commentaires de nombreux intervenants provinciaux du secteur de la construction et de la maintenance. Pour obtenir les réactions des représentants locaux de l’industrie à ce plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec :

Chris Atchison

Président

British Columbia Construction Association

250-818-9671

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada

403-620-3781

Jeannine Martin

Présidente

Vancouver Regional Construction Association

604-294-3766

Kelly Scott

Chef de la direction

BC Road Builders and Heavy Construction Association

604-436-0220