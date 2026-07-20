Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 17 juillet 2026

RACHAT D’ACTIONS – 20 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 13 au 17 juillet 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché



(MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































13/07/2026 FR0000121204











































































10 655 79,9428 XPAR 13/07/2026 4 839 80,0592 CEUX 13/07/2026 912 80,0411 TQEX 13/07/2026 956 80,0474 AQEU 14/07/2026 10 722 80,3014 XPAR 14/07/2026 4 822 80,3562 CEUX 14/07/2026 960 80,3575 AQEU 14/07/2026 929 80,3256 TQEX 15/07/2026 10 793 80,3512 XPAR 15/07/2026 4 798 80,4271 CEUX 15/07/2026 975 80,4392 TQEX 15/07/2026 954 80,4247 AQEU 16/07/2026 10 779 81,1439 XPAR 16/07/2026 4 766 81,0732 CEUX 16/07/2026 938 81,0436 AQEU 16/07/2026 975 81,0831 TQEX 17/07/2026 10 843 81,2734 XPAR 17/07/2026 4 685 81,3204 CEUX 17/07/2026 969 81,2936 TQEX 17/07/2026 922 81,3069 AQEU TOTAL 87 192 80,6189

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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