Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 17 juillet 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 20 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 13 au 17 juillet 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché

(MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		13/07/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		10 65579,9428XPAR
13/07/20264 83980,0592CEUX
13/07/202691280,0411TQEX
13/07/202695680,0474AQEU
14/07/202610 72280,3014XPAR
14/07/20264 82280,3562CEUX
14/07/202696080,3575AQEU
14/07/202692980,3256TQEX
15/07/202610 79380,3512XPAR
15/07/20264 79880,4271CEUX
15/07/202697580,4392TQEX
15/07/202695480,4247AQEU
16/07/202610 77981,1439XPAR
16/07/20264 76681,0732CEUX
16/07/202693881,0436AQEU
16/07/202697581,0831TQEX
17/07/202610 84381,2734XPAR
17/07/20264 68581,3204CEUX
17/07/202696981,2936TQEX
17/07/202692281,3069AQEU
   TOTAL87 19280,6189 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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