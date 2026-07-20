VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 juillet au 17 juillet 2026

Nanterre, le 20 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 13 juillet au 17 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 juillet au 17 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 13/07/2026 FR0000125486 50 000 118,939072 XPAR VINCI 14/07/2026 FR0000125486 50 000 118,693364 XPAR VINCI 15/07/2026 FR0000125486 48 916 119,714806 XPAR VINCI 16/07/2026 FR0000125486 45 290 119,342326 XPAR VINCI 17/07/2026 FR0000125486 70 477 117,925664 XPAR TOTAL 264 683 118,8352

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe