VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 13 juillet au 17 juillet 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 20 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 13 juillet au 17 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 juillet au 17 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI13/07/2026FR000012548650 000118,939072XPAR
VINCI14/07/2026FR000012548650 000118,693364XPAR
VINCI15/07/2026FR000012548648 916119,714806XPAR
VINCI16/07/2026FR000012548645 290119,342326XPAR
VINCI17/07/2026FR000012548670 477117,925664XPAR
      
  TOTAL264 683118,8352 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 13-07-26 au 17-07-26
GlobeNewswire

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