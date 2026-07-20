Virbac: croissance solide de +7,4 % à PCC au premier semestre 2026, portée par la hausse à deux chiffres de nos plateformes Supercharge⁴

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires atteint 768 M€ : +7,4 % à PCC par rapport au premier semestre 2025 +4,0 % à taux réels, impacté par des effets de change défavorables

Une croissance équilibrée sur les deux segments : +10,0 % pour les animaux de compagnie et +6,7 % pour les animaux d'élevage, avec une forte contribution de nos plateformes Supercharge (hors Thyronorm) qui enregistrent une hausse d'environ +12 % à PCC

Un solide effet volume/mix de ~+5,4 %, complété par des augmentations de prix de ~+2 %.

Une forte performance au premier semestre portée par une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord, en dépit de défis temporaires sur les activités de façonnage. Les régions Europe et International affichent également une croissance solide, respectivement de +6,5 % et +7,5 % à PCC

L'acquisition de Thyronorm a contribué à hauteur de 1,4 point de pourcentage à notre croissance globale au cours du premier semestre.





Objectifs 2026 confirmés, dans la borne haute de la fourchette : la solide performance réalisée au cours de la première moitié de l'année nous permet de viser la borne haute de notre fourchette initiale de croissance du chiffre d'affaires (comprise entre 5,5 % et 7,5 % à PCC) et une marge de résultat opérationnel courant ajusté d'environ 17 % à PCC.





Paul Martingell, Directeur Général

« Dans un environnement extérieur exigeant, notre performance au premier semestre 2026 démontre à la fois la robustesse de la demande fondamentale pour l'ensemble de notre portefeuille ainsi que l'expertise et l'engagement de nos équipes à travers le monde. L'obtention d'une croissance organique solide de +7,4 % de notre chiffre d'affaires, pour atteindre 768 millions d'euros, confirme notre trajectoire positive.

Cette dynamique s'est appuyée sur une performance bien équilibrée au sein de nos principales zones géographiques, illustrant la force de nos plateformes Supercharge, ainsi que sur une réponse terrain rapide et très efficace face aux évolutions sanitaires du secteur de l'élevage. De plus, l'intégration fluide de Thyronorm illustre parfaitement notre stratégie ciblée de fusions-acquisitions, libérant de fortes synergies commerciales et renforçant notre présence en endocrinologie sur plusieurs continents. »

en €m, consolidés (non audités) 2026 2025 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 384 375 2.2 % 7.7 % 7.7 % Chiffre d'affaires du 2e trimestre 384 363 5.9 % 7.2 % 7.2 % Chiffre d'affaires 768 738 4.0 % 7.4 % 7.4 %

1Le résultat opérationnel courant ajusté correspond au « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions ».

2TCC : à taux de change constants. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions, pour lesquels l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent.

3PCC : à périmètre et change constants. Correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.

4Les plateformes "Supercharge" constituent nos principaux moteurs de croissance, ciblant des domaines à fort besoin non satisfait. À travers ces plateformes, nous proposons des produits et des expériences de qualité supérieure dans des portefeuilles clés : petfood, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminants.

Chiffre d'affaires du 2eme trimestre par zone géographique

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre s'élève à 384 millions d'euros, représentant une forte croissance de +7,2 % à PCC par rapport au deuxième trimestre 2025. À taux de change réels, la croissance trimestrielle s'établit à 5,9 % en raison d'effets de change défavorables, bien que moins marqués qu'au premier trimestre. Cette solide performance organique est principalement portée par l'Europe (+11,6 % à PCC), suivie par la région International (+5,9 % à PCC).

en €m, consolidés (non audités) 2026 2025 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Europe 156 141 10.4 % 11.6 % 11.6 % Amérique du Nord 48 49 (2.4)% (0.8)% (0.8)% International 181 173 4.6 % 5.9 % 5.9 % Chiffre d'affaires 384 363 5.9 % 7.2 % 7.2 %

Europe (+11,6 % à PCC) : Cette forte croissance au deuxième trimestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+11,8 % à PCC), soutenue par la dynamique des ventes sur les gammes de petfood, de comportement, de dentaire et d'équidés. Notre gamme d'endocrinologie poursuit sa forte croissance suite à l'acquisition de Thyronorm. Concernant le segment des animaux d'élevage, il enregistre une très forte croissance de +9,3 % à taux et périmètre constants, principalement portée par nos gammes pour les ruminants. Nos principaux marchés européens, plus particulièrement la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, concentrent la majorité de la croissance. Celle-ci a également été soutenue, dans une moindre mesure, par la Turquie, qui a représenté un quart de notre croissance globale au deuxième trimestre.





Cette forte croissance au deuxième trimestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+11,8 % à PCC), soutenue par la dynamique des ventes sur les gammes de petfood, de comportement, de dentaire et d'équidés. Notre gamme d'endocrinologie poursuit sa forte croissance suite à l'acquisition de Thyronorm. Concernant le segment des animaux d'élevage, il enregistre une très forte croissance de +9,3 % à taux et périmètre constants, principalement portée par nos gammes pour les ruminants. Nos principaux marchés européens, plus particulièrement la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, concentrent la majorité de la croissance. Celle-ci a également été soutenue, dans une moindre mesure, par la Turquie, qui a représenté un quart de notre croissance globale au deuxième trimestre. Amérique du Nord (-0,8 % à PCC) : Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en léger recul par rapport au deuxième trimestre 2025, principalement en raison du blocage temporaire de la libération d'un produit pour des motifs réglementaires sur l'un de nos contrats de façonnage. La production et la commercialisation ont repris à compter de juillet 2026. De plus, le segment des animaux d'élevage a été impacté par des difficultés d'approvisionnement auprès d'un de nos sous-traitants (CMO). Cela a été partiellement compensé par la croissance robuste de notre segment des animaux de compagnie (+9,1 % à PCC), portée par nos catégories Supercharge (mobilité, dentaire et soins auriculaires) et la poursuite de la forte montée en puissance de l'acquisition de Thyronorm. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente s'établit à environ 10 %.





Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en léger recul par rapport au deuxième trimestre 2025, principalement en raison du blocage temporaire de la libération d'un produit pour des motifs réglementaires sur l'un de nos contrats de façonnage. La production et la commercialisation ont repris à compter de juillet 2026. De plus, le segment des animaux d'élevage a été impacté par des difficultés d'approvisionnement auprès d'un de nos sous-traitants (CMO). Cela a été partiellement compensé par la croissance robuste de notre segment des animaux de compagnie (+9,1 % à PCC), portée par nos catégories Supercharge (mobilité, dentaire et soins auriculaires) et la poursuite de la forte montée en puissance de l'acquisition de Thyronorm. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente s'établit à environ 10 %. International (+5,9 % à PCC) : Croissance très solide, portée par une expansion à deux chiffres dans la zone IMEA (Inde, Moyen-Orient & Afrique), alimentée par les produits nutritionnels pour les bovins. Elle est suivie par une croissance élevée en Amérique latine, menée par les vaccins et antimicrobiens pour les bovins, ainsi que par les vaccins et les produits de dermatologie pour les animaux de compagnie. L’Asie de l'Est a également progressé au deuxième trimestre, soutenue par une performance équilibrée tant sur le segment des animaux de compagnie que sur celui des animaux d'élevage. Par ailleurs, l'intensification de la pression concurrentielle en Australie impacte négativement la région Pacifique, bien que cela soit partiellement compensé par une performance exceptionnelle en Nouvelle-Zélande sur le segment des antimicrobiens pour les bovins.





Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'élève à 768 millions d'euros, représentant une forte croissance de +7,4 % à PCC par rapport au premier semestre 2025. À taux de change réels, la croissance semestrielle s'élève à 4,0 % en raison d'effets de change défavorables. Toutes les régions ont délivré une performance solide au premier semestre de l'année, en dépit de quelques défis opérationnels locaux.

en €m, consolidés (non audités) 2026 2025 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Europe 314 299 5.0 % 6.5 % 6.5 % Amérique du Nord 103 100 3.1 % 10.1 % 10.1 % International 351 339 3.4 % 7.5 % 7.5 % Chiffre d'affaires 768 738 4.0 % 7.4 % 7.4 %

Europe (+6,5 % à PCC) : La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+7,2 % à PCC), essentiellement alimentée par nos gammes de petfood et d'endocrinologie suite à l'acquisition de Thyronorm, aux côtés de nos autres plateformes « Supercharge ». Parallèlement, le segment des animaux d'élevage a progressé de +3,1 % à PCC, mené par nos portefeuilles de vaccins et de produits nutritionnels pour les bovins. Alors que le chiffre d'affaires du premier semestre pour la France et la Belgique est resté stable d'une année sur l'autre, principalement en raison de contraintes d'approvisionnement au premier trimestre, nos autres marchés européens ont enregistré une forte croissance. Cette performance a été menée par l'Allemagne (vaccins bovins) et le Royaume-Uni (endocrinologie), et renforcée par la performance en Turquie, qui a représenté un tiers de notre croissance totale.





La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre a été principalement portée par le segment des animaux de compagnie (+7,2 % à PCC), essentiellement alimentée par nos gammes de petfood et d'endocrinologie suite à l'acquisition de Thyronorm, aux côtés de nos autres plateformes « Supercharge ». Parallèlement, le segment des animaux d'élevage a progressé de +3,1 % à PCC, mené par nos portefeuilles de vaccins et de produits nutritionnels pour les bovins. Alors que le chiffre d'affaires du premier semestre pour la France et la Belgique est resté stable d'une année sur l'autre, principalement en raison de contraintes d'approvisionnement au premier trimestre, nos autres marchés européens ont enregistré une forte croissance. Cette performance a été menée par l'Allemagne (vaccins bovins) et le Royaume-Uni (endocrinologie), et renforcée par la performance en Turquie, qui a représenté un tiers de notre croissance totale. Amérique du Nord (+10,1 % à PCC) : Le chiffre d'affaires du premier semestre a été principalement tiré par une forte croissance sur l'ensemble de nos plateformes Supercharge — telles que la mobilité, le dentaire et les soins auriculaires —, complétée par la gamme d'endocrinologie issue de notre acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par des obstacles réglementaires temporaires dans notre activité de façonnage et par des contraintes d'approvisionnement au sein du segment des animaux d'élevage. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs (qui ont eu un impact favorable sur la croissance du premier semestre) et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente reste de l'ordre de 10 %.





Le chiffre d'affaires du premier semestre a été principalement tiré par une forte croissance sur l'ensemble de nos plateformes Supercharge — telles que la mobilité, le dentaire et les soins auriculaires —, complétée par la gamme d'endocrinologie issue de notre acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par des obstacles réglementaires temporaires dans notre activité de façonnage et par des contraintes d'approvisionnement au sein du segment des animaux d'élevage. Hors mouvements de stocks au niveau des distributeurs (qui ont eu un impact favorable sur la croissance du premier semestre) et activités de façonnage, la croissance organique sous-jacente reste de l'ordre de 10 %. International (+7,5 % à PCC) : Les régions IMEA (Inde, Moyen-Orient & Afrique) et Amérique latine ont enregistré d'impressionnantes croissances à deux chiffres au premier semestre de l'année. Cette performance a été portée à la fois par le segment des animaux de compagnie — principalement mené par les gammes de petfood, de dentaire et de vaccins — et par le segment des animaux d'élevage, stimulé par les produits nutritionnels et les vaccins pour les bovins. L’Asie de l’Est a également progressé sur la période, portée par de solides résultats au Japon et en Chine. À l'inverse, la région Pacifique a été confrontée à des vents contraires en raison d'une concurrence intense en Australie, qui n'a été que partiellement compensée par une solide performance en Nouvelle-Zélande.





Perspectives 2026 confirmés, dans la borne haute de la fourchette

Bien que nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 restent inchangés, notre forte dynamique du premier semestre (+7,4 % de croissance) nous permet de viser la borne haute de notre fourchette de croissance du chiffre d'affaires, comprise entre 5,5 % et 7,5 % à PCC, avec un résultat opérationnel courant ajusté attendu autour de 17 % à taux et périmètre constants. La génération de trésorerie reste inchangée et est attendue à environ +80 millions d'euros, incluant des investissements (Capex) d'environ 125 millions d'euros.

Conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Thyronorm est incluse dans le périmètre organique 2026 (périmètre

constant) en raison de son niveau de matérialité. Par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution

de Thyronorm tant au niveau du chiffre d'affaires total (~+1 point de croissance) que du résultat opérationnel attendu (~+0,5

point d'Ebit ajusté) sur l'ensemble de l'année.

À la lumière de l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, Virbac reste mobilisé pour évaluer et gérer efficacement son exposition opérationnelle et financière. Le chiffre d'affaires annuel total réalisé dans les pays directement à risque représente moins de 0,5 % de notre chiffre d'affaires global. À ce jour, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent limitées et gérables dans le cadre de notre politique de stocks actuelle. Nous suivons également de près les tendances inflationnistes et n'anticipons pas, à ce stade, d'impact significatif qui nécessiterait une révision de nos perspectives, car nous restons confiants dans notre capacité à absorber ces pressions grâce à une gestion proactive.

À propos de Virbac - Faire avancer la santé animale ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble..

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