Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité AUREA

 | Source: Aurea Aurea

Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité AUREA

Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :

  • 6 303 actions AUREA,
  • 46 037,93 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 6 116 actions AUREA,
  • 46 921,20 €.

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

 ACHATVENTE
Nombre d'actions5 5585 371
Nombre de transactions7275
Montant en capitaux32 198,2631 314,99


Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation


DateSociétéA/VQuantitéPrix unitaire en €Capitaux en €


02/01/2026AUREAA2045,76521 176,1008
02/01/2026AUREAV465,837268,5020
05/01/2026AUREAA505,74287,0000
05/01/2026AUREAV1205,7417689,0040
06/01/2026AUREAA505,76288,0000
06/01/2026AUREAV1005,79579,0000
07/01/2026AUREAA505,76288,0000
08/01/2026AUREAV505,8290,0000
09/01/2026AUREAV1005,82582,0000
12/01/2026AUREAV1205,8983707,7960
13/01/2026AUREAA995,9584,1000
14/01/2026AUREAA215,84122,6400
16/01/2026AUREAA155,8687,9000
16/01/2026AUREAV205,9118,0000
21/01/2026AUREAA1005,84584,0000
22/01/2026AUREAV165,8894,0800
23/01/2026AUREAV2445,88821 436,7208


27/01/2026AUREAV1005,94594,0000
28/01/2026AUREAA405,88235,2000
30/01/2026AUREAA705,88411,6000
02/02/2026AUREAA1345,7251767,1634
02/02/2026AUREAV4086,0132 453,3040
03/02/2026AUREAA2806,01141 683,1920
04/02/2026AUREAA215,8571122,9991
04/02/2026AUREAV295,9048171,2392
05/02/2026AUREAA205,94118,8000
05/02/2026AUREAV116,0466,4400
06/02/2026AUREAA395,8308227,4012
06/02/2026AUREAV495,8702287,6398
09/02/2026AUREAV405,94237,6000
11/02/2026AUREAA216,0162126,3402
11/02/2026AUREAV206,1122,0000
12/02/2026AUREAA235,9922137,8206
12/02/2026AUREAV206,1122,0000
13/02/2026AUREAA1235,9109727,0407
13/02/2026AUREAV705,9829418,8030
16/02/2026AUREAA85,9447,5200
16/02/2026AUREAV56,0230,1000
17/02/2026AUREAA1025,9047602,2794
17/02/2026AUREAV205,94118,8000
18/02/2026AUREAA735,9732436,0436
18/02/2026AUREAV506300,0000
19/02/2026AUREAA485,9033283,3584
19/02/2026AUREAV1156,0009690,1035
20/02/2026AUREAA506,06303,0000
24/02/2026AUREAA205,94118,8000
25/02/2026AUREAA135,976,7000
25/02/2026AUREAV206120,0000
26/02/2026AUREAA125,9471,2800
27/02/2026AUREAA755,9442,5000
27/02/2026AUREAV15,945,9400
02/03/2026AUREAA1295,9457766,9953
02/03/2026AUREAV1295,958768,5820
04/03/2026AUREAV15,865,8600
05/03/2026AUREAV115,8664,4600
06/03/2026AUREAA205,76115,2000
06/03/2026AUREAV15,785,7800
09/03/2026AUREAV675,78387,2600
10/03/2026AUREAV605,8348,0000
11/03/2026AUREAA605,8348,0000
12/03/2026AUREAA205,78115,6000
13/03/2026AUREAA405,78231,2000


13/03/2026AUREAV105,8458,4000
16/03/2026AUREAV105,8858,8000
18/03/2026AUREAA195,94112,8600
18/03/2026AUREAV1435,9645852,9235
19/03/2026AUREAA2015,95191 196,3319
19/03/2026AUREAV276,04163,0800
20/03/2026AUREAA255,78144,5000
20/03/2026AUREAV275,8244157,2588
23/03/2026AUREAA465,94273,2400
23/03/2026AUREAV236,04138,9200
24/03/2026AUREAA275,92159,8400
24/03/2026AUREAV505,9295,0000
25/03/2026AUREAV85,8446,7200
26/03/2026AUREAV895,84519,7600
27/03/2026AUREAA1205,86703,2000
27/03/2026AUREAV255,8928147,3200
30/03/2026AUREAA505,98299,0000
30/03/2026AUREAV1085,8981636,9948
31/03/2026AUREAA655,88382,2000
01/04/2026AUREAA405,94237,6000
02/04/2026AUREAA285,88164,6400
07/04/2026AUREAA9654,0000
07/04/2026AUREAV1356,0274813,6990
08/04/2026AUREAA416246,0000
09/04/2026AUREAA1225,9144721,5568
09/04/2026AUREAV715,9493422,4003
10/04/2026AUREAV405,92236,8000
13/04/2026AUREAA405,84233,6000
13/04/2026AUREAV385,94225,7200
14/04/2026AUREAV25,9411,8800
21/04/2026AUREAV16,026,0200
22/04/2026AUREAV16,026,0200
23/04/2026AUREAA995,9584,1000
23/04/2026AUREAV1505,9207888,1050
27/04/2026AUREAV1796,00891 075,5931
29/04/2026AUREAA2005,891 178,0000
30/04/2026AUREAA5155,71052 940,9075
04/05/2026AUREAA1005,5550,0000
04/05/2026AUREAV1375,4816750,9792
05/05/2026AUREAA1385,411746,7180
05/05/2026AUREAV15,545,5400
06/05/2026AUREAA625,34331,0800
06/05/2026AUREAV1625,4711886,3182
07/05/2026AUREAA1015,5436559,9036
07/05/2026AUREAV1045,6062583,0448


08/05/2026AUREAV205,66113,2000
11/05/2026AUREAA1885,761 082,8800
11/05/2026AUREAV2465,761 416,9600
12/05/2026AUREAA585,76334,0800
13/05/2026AUREAA505,68284,0000
14/05/2026AUREAV55,7228,6000
18/05/2026AUREAA615,559339,0990
18/05/2026AUREAV305,6168,0000
19/05/2026AUREAV355,72200,2000
20/05/2026AUREAA315,62174,2200
20/05/2026AUREAV305,64169,2000
21/05/2026AUREAA305,64169,2000
21/05/2026AUREAV1005,72572,0000
26/05/2026AUREAV1505,812871,8000
27/05/2026AUREAA795,8458,2000
27/05/2026AUREAV15,865,8600
28/05/2026AUREAA715,8411,8000
29/05/2026AUREAA465,8266,8000
29/05/2026AUREAV1485,8195861,2860
01/06/2026AUREAA845,8487,2000
02/06/2026AUREAA605,8348,0000
03/06/2026AUREAA1005,76576,0000
03/06/2026AUREAV15,865,8600
04/06/2026AUREAA1695,58943,0200
04/06/2026AUREAV2695,781 554,8200
08/06/2026AUREAA505,68284,0000
09/06/2026AUREAV15,765,7600
10/06/2026AUREAV255,76144,0000
11/06/2026AUREAV35,7617,2800
15/06/2026AUREAV1015,661571,7610
17/06/2026AUREAA15,65,6000
17/06/2026AUREAV1205,71685,2000
18/06/2026AUREAV2005,71 140,0000
19/06/2026AUREAA2005,71 140,0000
19/06/2026AUREAV2005,71 140,0000
22/06/2026AUREAA1005,7570,0000
25/06/2026AUREAA875,6487,2000
25/06/2026AUREAV875,6487,2000
29/06/2026AUREAV155,785,5000
30/06/2026AUREAA155,5883,7000

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts   
AUREA

ACTUS finance & communicationTSAF – GROUPE VIEL
         
01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
Manon Clairet - Relations Presse
01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com


Pièces jointes


Attachments

AUREA_20 07 2026_Bilan semestriel CL au 30 06 2026 AUREA_20 07 2026_Bilan semestriel CL au 30 06 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 