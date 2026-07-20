Bilan semestriel au 30/06/2026 du contrat de liquidité AUREA
Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :
- 6 303 actions AUREA,
- 46 037,93 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 116 actions AUREA,
- 46 921,20 €.
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :
|ACHAT
|VENTE
|Nombre d'actions
|5 558
|5 371
|Nombre de transactions
|72
|75
|Montant en capitaux
|32 198,26
|31 314,99
|Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
|Date
|Société
|A/V
|Quantité
|Prix unitaire en €
|Capitaux en €
|02/01/2026
|AUREA
|A
|204
|5,7652
|1 176,1008
|02/01/2026
|AUREA
|V
|46
|5,837
|268,5020
|05/01/2026
|AUREA
|A
|50
|5,74
|287,0000
|05/01/2026
|AUREA
|V
|120
|5,7417
|689,0040
|06/01/2026
|AUREA
|A
|50
|5,76
|288,0000
|06/01/2026
|AUREA
|V
|100
|5,79
|579,0000
|07/01/2026
|AUREA
|A
|50
|5,76
|288,0000
|08/01/2026
|AUREA
|V
|50
|5,8
|290,0000
|09/01/2026
|AUREA
|V
|100
|5,82
|582,0000
|12/01/2026
|AUREA
|V
|120
|5,8983
|707,7960
|13/01/2026
|AUREA
|A
|99
|5,9
|584,1000
|14/01/2026
|AUREA
|A
|21
|5,84
|122,6400
|16/01/2026
|AUREA
|A
|15
|5,86
|87,9000
|16/01/2026
|AUREA
|V
|20
|5,9
|118,0000
|21/01/2026
|AUREA
|A
|100
|5,84
|584,0000
|22/01/2026
|AUREA
|V
|16
|5,88
|94,0800
|23/01/2026
|AUREA
|V
|244
|5,8882
|1 436,7208
|27/01/2026
|AUREA
|V
|100
|5,94
|594,0000
|28/01/2026
|AUREA
|A
|40
|5,88
|235,2000
|30/01/2026
|AUREA
|A
|70
|5,88
|411,6000
|02/02/2026
|AUREA
|A
|134
|5,7251
|767,1634
|02/02/2026
|AUREA
|V
|408
|6,013
|2 453,3040
|03/02/2026
|AUREA
|A
|280
|6,0114
|1 683,1920
|04/02/2026
|AUREA
|A
|21
|5,8571
|122,9991
|04/02/2026
|AUREA
|V
|29
|5,9048
|171,2392
|05/02/2026
|AUREA
|A
|20
|5,94
|118,8000
|05/02/2026
|AUREA
|V
|11
|6,04
|66,4400
|06/02/2026
|AUREA
|A
|39
|5,8308
|227,4012
|06/02/2026
|AUREA
|V
|49
|5,8702
|287,6398
|09/02/2026
|AUREA
|V
|40
|5,94
|237,6000
|11/02/2026
|AUREA
|A
|21
|6,0162
|126,3402
|11/02/2026
|AUREA
|V
|20
|6,1
|122,0000
|12/02/2026
|AUREA
|A
|23
|5,9922
|137,8206
|12/02/2026
|AUREA
|V
|20
|6,1
|122,0000
|13/02/2026
|AUREA
|A
|123
|5,9109
|727,0407
|13/02/2026
|AUREA
|V
|70
|5,9829
|418,8030
|16/02/2026
|AUREA
|A
|8
|5,94
|47,5200
|16/02/2026
|AUREA
|V
|5
|6,02
|30,1000
|17/02/2026
|AUREA
|A
|102
|5,9047
|602,2794
|17/02/2026
|AUREA
|V
|20
|5,94
|118,8000
|18/02/2026
|AUREA
|A
|73
|5,9732
|436,0436
|18/02/2026
|AUREA
|V
|50
|6
|300,0000
|19/02/2026
|AUREA
|A
|48
|5,9033
|283,3584
|19/02/2026
|AUREA
|V
|115
|6,0009
|690,1035
|20/02/2026
|AUREA
|A
|50
|6,06
|303,0000
|24/02/2026
|AUREA
|A
|20
|5,94
|118,8000
|25/02/2026
|AUREA
|A
|13
|5,9
|76,7000
|25/02/2026
|AUREA
|V
|20
|6
|120,0000
|26/02/2026
|AUREA
|A
|12
|5,94
|71,2800
|27/02/2026
|AUREA
|A
|75
|5,9
|442,5000
|27/02/2026
|AUREA
|V
|1
|5,94
|5,9400
|02/03/2026
|AUREA
|A
|129
|5,9457
|766,9953
|02/03/2026
|AUREA
|V
|129
|5,958
|768,5820
|04/03/2026
|AUREA
|V
|1
|5,86
|5,8600
|05/03/2026
|AUREA
|V
|11
|5,86
|64,4600
|06/03/2026
|AUREA
|A
|20
|5,76
|115,2000
|06/03/2026
|AUREA
|V
|1
|5,78
|5,7800
|09/03/2026
|AUREA
|V
|67
|5,78
|387,2600
|10/03/2026
|AUREA
|V
|60
|5,8
|348,0000
|11/03/2026
|AUREA
|A
|60
|5,8
|348,0000
|12/03/2026
|AUREA
|A
|20
|5,78
|115,6000
|13/03/2026
|AUREA
|A
|40
|5,78
|231,2000
|13/03/2026
|AUREA
|V
|10
|5,84
|58,4000
|16/03/2026
|AUREA
|V
|10
|5,88
|58,8000
|18/03/2026
|AUREA
|A
|19
|5,94
|112,8600
|18/03/2026
|AUREA
|V
|143
|5,9645
|852,9235
|19/03/2026
|AUREA
|A
|201
|5,9519
|1 196,3319
|19/03/2026
|AUREA
|V
|27
|6,04
|163,0800
|20/03/2026
|AUREA
|A
|25
|5,78
|144,5000
|20/03/2026
|AUREA
|V
|27
|5,8244
|157,2588
|23/03/2026
|AUREA
|A
|46
|5,94
|273,2400
|23/03/2026
|AUREA
|V
|23
|6,04
|138,9200
|24/03/2026
|AUREA
|A
|27
|5,92
|159,8400
|24/03/2026
|AUREA
|V
|50
|5,9
|295,0000
|25/03/2026
|AUREA
|V
|8
|5,84
|46,7200
|26/03/2026
|AUREA
|V
|89
|5,84
|519,7600
|27/03/2026
|AUREA
|A
|120
|5,86
|703,2000
|27/03/2026
|AUREA
|V
|25
|5,8928
|147,3200
|30/03/2026
|AUREA
|A
|50
|5,98
|299,0000
|30/03/2026
|AUREA
|V
|108
|5,8981
|636,9948
|31/03/2026
|AUREA
|A
|65
|5,88
|382,2000
|01/04/2026
|AUREA
|A
|40
|5,94
|237,6000
|02/04/2026
|AUREA
|A
|28
|5,88
|164,6400
|07/04/2026
|AUREA
|A
|9
|6
|54,0000
|07/04/2026
|AUREA
|V
|135
|6,0274
|813,6990
|08/04/2026
|AUREA
|A
|41
|6
|246,0000
|09/04/2026
|AUREA
|A
|122
|5,9144
|721,5568
|09/04/2026
|AUREA
|V
|71
|5,9493
|422,4003
|10/04/2026
|AUREA
|V
|40
|5,92
|236,8000
|13/04/2026
|AUREA
|A
|40
|5,84
|233,6000
|13/04/2026
|AUREA
|V
|38
|5,94
|225,7200
|14/04/2026
|AUREA
|V
|2
|5,94
|11,8800
|21/04/2026
|AUREA
|V
|1
|6,02
|6,0200
|22/04/2026
|AUREA
|V
|1
|6,02
|6,0200
|23/04/2026
|AUREA
|A
|99
|5,9
|584,1000
|23/04/2026
|AUREA
|V
|150
|5,9207
|888,1050
|27/04/2026
|AUREA
|V
|179
|6,0089
|1 075,5931
|29/04/2026
|AUREA
|A
|200
|5,89
|1 178,0000
|30/04/2026
|AUREA
|A
|515
|5,7105
|2 940,9075
|04/05/2026
|AUREA
|A
|100
|5,5
|550,0000
|04/05/2026
|AUREA
|V
|137
|5,4816
|750,9792
|05/05/2026
|AUREA
|A
|138
|5,411
|746,7180
|05/05/2026
|AUREA
|V
|1
|5,54
|5,5400
|06/05/2026
|AUREA
|A
|62
|5,34
|331,0800
|06/05/2026
|AUREA
|V
|162
|5,4711
|886,3182
|07/05/2026
|AUREA
|A
|101
|5,5436
|559,9036
|07/05/2026
|AUREA
|V
|104
|5,6062
|583,0448
|08/05/2026
|AUREA
|V
|20
|5,66
|113,2000
|11/05/2026
|AUREA
|A
|188
|5,76
|1 082,8800
|11/05/2026
|AUREA
|V
|246
|5,76
|1 416,9600
|12/05/2026
|AUREA
|A
|58
|5,76
|334,0800
|13/05/2026
|AUREA
|A
|50
|5,68
|284,0000
|14/05/2026
|AUREA
|V
|5
|5,72
|28,6000
|18/05/2026
|AUREA
|A
|61
|5,559
|339,0990
|18/05/2026
|AUREA
|V
|30
|5,6
|168,0000
|19/05/2026
|AUREA
|V
|35
|5,72
|200,2000
|20/05/2026
|AUREA
|A
|31
|5,62
|174,2200
|20/05/2026
|AUREA
|V
|30
|5,64
|169,2000
|21/05/2026
|AUREA
|A
|30
|5,64
|169,2000
|21/05/2026
|AUREA
|V
|100
|5,72
|572,0000
|26/05/2026
|AUREA
|V
|150
|5,812
|871,8000
|27/05/2026
|AUREA
|A
|79
|5,8
|458,2000
|27/05/2026
|AUREA
|V
|1
|5,86
|5,8600
|28/05/2026
|AUREA
|A
|71
|5,8
|411,8000
|29/05/2026
|AUREA
|A
|46
|5,8
|266,8000
|29/05/2026
|AUREA
|V
|148
|5,8195
|861,2860
|01/06/2026
|AUREA
|A
|84
|5,8
|487,2000
|02/06/2026
|AUREA
|A
|60
|5,8
|348,0000
|03/06/2026
|AUREA
|A
|100
|5,76
|576,0000
|03/06/2026
|AUREA
|V
|1
|5,86
|5,8600
|04/06/2026
|AUREA
|A
|169
|5,58
|943,0200
|04/06/2026
|AUREA
|V
|269
|5,78
|1 554,8200
|08/06/2026
|AUREA
|A
|50
|5,68
|284,0000
|09/06/2026
|AUREA
|V
|1
|5,76
|5,7600
|10/06/2026
|AUREA
|V
|25
|5,76
|144,0000
|11/06/2026
|AUREA
|V
|3
|5,76
|17,2800
|15/06/2026
|AUREA
|V
|101
|5,661
|571,7610
|17/06/2026
|AUREA
|A
|1
|5,6
|5,6000
|17/06/2026
|AUREA
|V
|120
|5,71
|685,2000
|18/06/2026
|AUREA
|V
|200
|5,7
|1 140,0000
|19/06/2026
|AUREA
|A
|200
|5,7
|1 140,0000
|19/06/2026
|AUREA
|V
|200
|5,7
|1 140,0000
|22/06/2026
|AUREA
|A
|100
|5,7
|570,0000
|25/06/2026
|AUREA
|A
|87
|5,6
|487,2000
|25/06/2026
|AUREA
|V
|87
|5,6
|487,2000
|29/06/2026
|AUREA
|V
|15
|5,7
|85,5000
|30/06/2026
|AUREA
|A
|15
|5,58
|83,7000
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
|Contacts
|AUREA
|ACTUS finance & communication
|TSAF – GROUPE VIEL
|01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com
|Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
Manon Clairet - Relations Presse
01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
|Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com
Pièces jointes
- AUREA_20 07 2026_Bilan semestriel CL au 30 06 2026
- AUREA_20 07 2026_Bilan semestriel CL au 30 06 2026