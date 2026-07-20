LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 juillet 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 13 au 17 juillet 2026



Paris, le 20 juillet 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 13 juillet au 17 juillet 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 13/07/2026 FR0000065484 584 16,9834 AQEU LECTRA 13/07/2026 FR0000065484 3 249 16,9887 CEUX LECTRA 13/07/2026 FR0000065484 3 496 16,9947 XPAR LECTRA 13/07/2026 FR0000065484 565 16,9908 TQEX LECTRA 14/07/2026 FR0000065484 3 445 16,8460 XPAR LECTRA 14/07/2026 FR0000065484 3 163 16,8221 CEUX LECTRA 14/07/2026 FR0000065484 577 16,7822 AQEU LECTRA 14/07/2026 FR0000065484 550 16,8212 TQEX LECTRA 15/07/2026 FR0000065484 1 443 16,7799 XPAR LECTRA 15/07/2026 FR0000065484 808 16,7424 CEUX LECTRA 15/07/2026 FR0000065484 90 16,7600 TQEX LECTRA 15/07/2026 FR0000065484 178 16,7200 AQEU TOTAL 18 148 16,8906





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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