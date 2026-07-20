Communiqué de presse

Atos Group publie une estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2026 ainsi que la prévision à fin 2026



Paris, le 20 juillet 2026 – Atos Group (Euronext Paris : ATO) publie aujourd'hui une estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2026, ainsi que la prévision à fin 2026.

Position de liquidité

Pour rappel, la publication de la position de liquidité trimestrielle s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies dans la documentation de crédit de décembre 2024.

La variation nette de la trésorerie1 au premier semestre 2026 est estimée à environ -120 millions d’euros au périmètre actuel, reflétant la saisonnalité habituelle de l’activité, amplifiée par le décalage du calendrier de versement de la rémunération variable annuelle, ainsi que par la poursuite de la mise en œuvre des plans de restructuration (environ -118 millions d’euros de décaissements liés à la restructuration).

Ce montant est calculé avant l’impact estimé :

du produit net des opérations de M&A de 215 millions d’euros, incluant l’impact de trésorerie du périmètre cédé pour -36 millions d’euros

de l’évolution des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures au cours du semestre, à hauteur de -153 millions d’euros, ainsi que l’affacturage des créances clients pour 8 millions d’euros

des dépôts additionnels de garanties en numéraire (« cash collateral ») sur des comptes séquestres de -173 millions d’euros, afin de garantir la caution (« supersedeas bond ») liée au litige TriZetto

du remboursement et du refinancement de la dette pour -109 millions d’euros (rachats d’obligations sur le marché et premières étapes du refinancement de la tranche 1L de la dette du Groupe)

Le programme d’affacturage de créances clients a récemment été mis en place avec un partenaire financier dans un premier pays. Son déploiement devrait se poursuivre au second semestre et être étendu à trois autres pays pour des montants significatifs. Il constitue une source de financement sécurisée et récurrente, à un coût global attractif d’environ 6 % pour la tranche en euros. Ce financement est engagé pour une durée de trois ans, sans recours (« non-recourse »).

Au 30 juin 2026, l’estimation de la position de liquidité d'Atos Group s'élève à 1 805 millions d’euros, soit 948 millions d’euros après le remboursement de 857 millions d’euros de l’encours de l’ancienne dette 1L, intervenu le 6 juillet (incluant la prime de remboursement « call premium »). Cette position est à comparer à la position de 1 705 millions d’euros au 31 décembre 2025 et se situe largement au-dessus du seuil minimum de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit de décembre 2024. Cette estimation comprend :

En millions d’euros 30 juin 2026 (estimation) 31 décembre 2025 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 735 1 265 +470 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 123 276 -153 Dont affacturage des créances clients 8 - +8 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 702 440 -370 Liquidité totale3 1 805 1 705 +100

Test de liquidité prévisionnelle

Conformément à la documentation de financement de décembre 2024, la Société a réalisé au 30 juin 2026 un test de liquidité fondé sur la position de liquidité prévisionnelle au 31 décembre 2026, en application duquel tout produit de cession doit être affecté à un remboursement anticipé obligatoire de la dette mise en place dans le cadre du financement de décembre 2024 si la liquidité excède 1,1 milliard d’euros.

La position de liquidité prévisionnelle du Groupe au 31 décembre 2026, prenant en compte la position de liquidité estimée au 30 juin 2026, après le remboursement de 857 millions d’euros de l’ancienne dette 1L intervenu le 6 juillet, et reposant sur une prévision prudente des flux de trésorerie pour les six derniers mois de l’année, s’établit à 1 098 milliard d’euros. Cette prévision vise à préserver la liquidité à court terme et repose sur les hypothèses suivantes :

confirmation de l’objectif pour l’exercice 2026 d’une variation de trésorerie nette positive 4 ,

, absence de produits de cession additionnels,

montée en puissance limitée des programmes d’affacturage (hypothèse prudente),

pas de bénéfice provenant des fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures au second semestre de l’exercice

En conséquence, la position de liquidité prévisionnelle au 31 décembre 2026 demeure inférieure au seuil de 1,1 milliard d’euros. Dès lors, conformément à la documentation de financement de décembre 2024, aucun produit de cession ne devra être affecté à un remboursement anticipé obligatoire à ce stade.

En fonction de la position de liquidité effectivement constatée au 31 décembre 2026, le Groupe affectera à un remboursement anticipé obligatoire toute quote-part des produits de cession conduisant à dépasser le seuil de 1,1 milliard d’euros.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations d’Atos Group sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos Group, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0075. Atos Group ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos Group ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos Group en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atosgroup.com

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media: lobalprteam@atosgroup.com

1 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, calculée avant l’impact estimé i/ des fluctuations de taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures ainsi que de l’affacturage, et iv/ de l’évolution des liquidités déposées sur des comptes séquestres au titre de garanties en numéraire (« cash collateral »)

2 Nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 110 millions d’euros, dont 70 millions d’euros de trésorerie disponible et 40 millions d’euros de garanties bancaires

3 La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire (« cash collateral »)

4 Variation de trésorerie nette avant remboursement de la dette, calculée avant les impacts estimés (i) des fluctuations de change, (ii) du M&A, (iii) de l’évolution des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures au cours de l’année ainsi que de l’affacturage, et (iv) de l’évolution des liquidités déposées sur des comptes séquestres au titre de garanties en numéraire (« cash collateral »)

Pièce jointe