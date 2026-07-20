CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S29-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 20 juillet 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 31 mars 2026.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 13/07/2026 FR0000044323 43 141,52 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 14/07/2026 FR0000044323 52 141,62 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 15/07/2026 FR0000044323 54 141,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 16/07/2026 FR0000044323 55 140,52 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 17/07/2026 FR0000044323 56 140,48 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/7/26 7:18 ANNULATION 21 141,52 ACHAT XPAR OD_9BLmmc7-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/7/26 9:02 ANNULATION 22 141,52 ACHAT XPAR OD_9BMCxxy-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 14/7/26 15:25 ANNULATION 52 141,62 ACHAT XPAR OD_9BTbpLX-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 15/7/26 7:28 ANNULATION 54 141,5 ACHAT XPAR OD_9BXWSWS-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/7/26 7:44 ANNULATION 32 140,52 ACHAT XPAR OD_9BdQptZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/7/26 8:28 ANNULATION 23 140,52 ACHAT XPAR OD_9Bdc0Bl-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/7/26 7:15 ANNULATION 46 140,48 ACHAT XPAR OD_9BjA05l-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/7/26 7:15 ANNULATION 7 140,48 ACHAT XPAR OD_9BjA05l-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/7/26 7:15 ANNULATION 3 140,48 ACHAT XPAR OD_9BjA2fn-00 Annulat

ion

Pièce jointe