PFK Canada dévoile Le meilleur rapport qualité-frit en ville, sa nouvelle plateforme d'offres avantageuses

TORONTO, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PFK Canada lance Le meilleur rapport qualité-frit en ville, une nouvelle plateforme d'offres à long terme qui propose des économies sur les repas les plus populaires et les nouveautés. Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin août, les Canadiens peuvent profiter du Sandwich du jour à 5,95 $ et d’un baril de 8 morceaux de poulet avec frites pour seulement 19,99 $. Avec des nouvelles offres proposées tout au long de l’année, PFK devient la destination de choix pour satisfaire toutes les fringales, peu importe l’occasion, d’un repas savoureux sur le pouce à un festin pour toute la famille.

Pour les consommateurs d’aujourd’hui, en particulier auprès de la génération Z et des prochaines générations, la valeur ne signifie pas seulement dépenser moins. Il s’agit plutôt d’en avoir plus pour son argent, en profitant d’une qualité constante et de portions généreuses à un prix abordable. Le meilleur rapport qualité-frit en ville a été pensé autour de cette approche, en répondant aux envies gourmandes des Canadiens.

Alors que d’autres réduisent les portions, limitent les choix ou compromettent la qualité, PFK propose son célèbre poulet bon à s’en lécher les doigts, des saveurs irrésistibles et des portions généreuses que les Canadiens connaissent et adorent, à des prix qui semblent presque trop beaux pour être vrais. Cette nouvelle plateforme repose sur une vérité simple : PFK redéfinit la valeur à sa façon.

« La valeur ne devrait pas se faire au détriment des aliments que vous avez réellement envie », affirme Jordan Sequeira, Gestionnaire principal du marketing, PFK Canada. « Nous montrons aux Canadiens qu’ils peuvent profiter de saveurs délicieuses, d’une qualité exceptionnelle et de portions généreuses tout en respectant leur budget. Nous voulons que les consommateurs repartent en se disant “comment est-ce possible d’en avoir autant pour si peu? ” C’est la norme que nous établissons chez PFK. »

Le meilleur rapport qualité-frit en ville vient bonifier la gamme d’offres avantageuses de PFK, aux côtés du Menu Valeur et du programme de récompenses PFK récemment lancé. Les amateurs peuvent également s’attendre à des offres surprises d’une journée prochainement. Ensemble, ces offres positionnent PFK comme destination de confiance pour profiter d’une valeur exceptionnelle, en permettant Canadiens d’obtenir plus de ce qu’ils aiment, chaque fois qu’une envie se fait sentir.

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A propos de PFK Canada

Fondée par le Colonel Harland Sanders en 1952, KFC est la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 herbes et épices du Colonel est encore utilisé pour assaisonner son poulet Recette Originale® et demeure un secret très bien gardé. Bien que la spécialité de KFC soit son célèbre poulet Recette Originale®, KFC propose également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations sur le pouce, des accompagnements, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, Kentucky Fried Chicken Canada Company (KFC Canada) est une filiale de YUM! Brands, Inc. qui exploite plus de 60 000 restaurants dans plus de 150 pays à travers le monde. KFC Canada possède plus de 650 succursales ici même au Canada. Pour en savoir plus sur KFC Canada, visitez notre site Web www.kfc.ca.

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Suneera Singh, Narrative, suneera.singh@narrativexpr.com