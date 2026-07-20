36. Tourismus-Nadam der Inneren Mongolei in Xilin Gol eröffnet

XILIN-GOL-BUND, China, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 36. Tourismus-Nadam der Inneren Mongolei unter dem Motto „Die Innere Mongolei entdecken, Nadam hautnah erleben“ ist am 18. Juli im Xilin-Gol-Bund offiziell eröffnet worden. Veranstaltet wird das Tourismusfest gemeinsam vom Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region (Ministerium für Kultur und Tourismus des Autonomen Gebiets Innere Mongolei) und dem Administrative Office of Xilin Gol League (Verwaltungsamt des Xilin-Gol-Bundes).

Das Nadam zählt zu den bekanntesten traditionellen Festen Chinas und gehört zum nationalen immateriellen Kulturerbe des Landes. Zugleich ist es ein lebendiger Ausdruck des gemeinsamen kulturellen Erbes der verschiedenen ethnischen Gemeinschaften Chinas. Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen erneut die traditionellen „Drei männlichen Künste“ – Pferderennen, Ringen und Bogenschießen. Ergänzt werden sie durch mehr als 20 interaktive Kulturangebote, darunter Workshops zum immateriellen Kulturerbe, traditionelle Volksspiele sowie Fotoerlebnisse in den Trachten der ethnischen Volksgruppen. Mit der gelungenen Verbindung aus jahrhundertealten Traditionen und zeitgemäßen Erlebnisangeboten hat das Fest bereits mehr als 100.000 Besucher aus allen Teilen Chinas sowie zahlreiche Gäste aus der Region angezogen.

Als diesjähriger Gastgeber präsentiert der Xilin-Gol-Bund seine vielfältigen touristischen Angebote mit einer Reihe authentischer Erlebnisse in der einzigartigen Graslandschaft der Region. Beim Musik-Nadam verwandeln Live-Rockkonzerte die weite Steppe in eine eindrucksvolle Open-Air-Bühne. Das Motorrad-Nadam führt auf spektakulären Routen durch Vulkanlandschaften und über die weitläufigen Grasländer. Das Gourmet-Nadam wiederum lädt dazu ein, das weit über die Region hinaus bekannte Xilin-Gol-Lamm sowie die regionalen Molkereispezialitäten zu entdecken.

Die Feierlichkeiten dauern noch bis Ende August und fallen mit dem Auftakt des Einkaufsmonats für immaterielles Kulturerbe der Inneren Mongolei zusammen.

Quelle: Department of Culture and Tourism of the Inner Mongolia Autonomous Region